Seengen Nach Unfall weitergefahren - Zeugenaufruf In Seengen wurde ein Rollerfahrer von einem Auto touchiert. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die unbekannte Person, welche den Wagen lenkte, fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten weiter. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. 19.03.2022, 09.10 Uhr

Der Unfall ereignete sich in der Nacht, kurz nach 00:15 Uhr, auf der Egliswilerstrasse in Seengen. Der auf der Egliswilerstrasse fahrende 17-jährige Rollerfahrer wollte auf der Bärenkreuzung rechts in die Schulstrasse einbiegen, als er von einem von hinten herannahenden Wagen touchiert wurde. Dabei kam der Rollerfahrer zu Fall.