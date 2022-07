So geht es den abgestürzten Jungstörchen aus Seengen.

Seengen Nach dem Absturz des Horsts: So geht es den Seenger Jungstörchen heute Wegen eines Gewitters fiel der Storchenhorst im Seenger Ried in die Tiefe. Ein Jungstorch musste erlöst werden, zwei weitere wurden in die Storchenstation in Möhlin übersiedelt. Der Stationsleiter erzählt, wie es mit den jungen Störchen weitergeht. Anja Suter Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Im April dieses Jahres war das Storchennest im Seenger Ried noch in der Höhe. Valentin Hehli

Wer vom Schloss Hallwyl her am Hallwilersee entlangspazierte, konnte es fast nicht übersehen. Das Storchennest im Seenger Moos. 2021 hat sich ein junges Storchenpaar hier niedergelassen und mit dem Bau eines Horsts begonnen. Dafür suchten sie sich eine grosse, abgestorbene Pappel aus. «Das Nest hielt in der Astgabel des abgestorbenen Baumes schlecht und stürzte immer wieder hinab», erzählt Wilke Scheitlin-Brandt, Chef der Hallwilersee-Ranger.

Wochen und Monate vergingen. «Im August hatte das Storchenpaar einen Grundstock vom Horst angelegt, doch zum Brüten war es da schon zu spät», so der Ranger-Chef. In diesem Frühjahr kehrte das Storchenpaar wieder zurück und begann erfolgreich mit der Aufzucht von drei jungen Störchen. Die Störche hätten in dieser Zeit sogar die Wahl zwischen zwei Nestern gehabt, es wurde ein Ersatzbau errichtet. «Diesen ignorierten sie jedoch geflissentlich.»

Wilke Scheitlin-Brandt ist Chef der Hallwilersee-Ranger. Chris Iseli

Ende Juni wütete ein Gewittersturm und das Unglück geschah: Der Storchenhorst fiel samt der Jungstörche von der Pappel. «Glücklicherweise konnte sofort der Tierarzt verständigt werden und die Störche wurden geborgen.» Einer der jungen Störche hatte eine Nylonschnur um das Bein gewickelt. «Wir vermuten, dass die Eltern die Schnur beim Horstbau mitgebracht und eingebaut haben», so der Ranger-Chef. Das Bein des jungen Storches sei so stark verletzt gewesen, dass der Tierarzt ihn erlösen musste.

Die Jungstörche sind inzwischen zehn Wochen alt

Die anderen zwei Jungstörche wurden nach Möhlin in die Storchenstation gebracht. Dort wurden sie von Bruno Gardelli und seinem Team betreut. Die zwei Tiere seien bei ihrer Ankunft unverletzt gewesen, erzählt Gardelli. Die Jungstörche seien nach ihren Schätzungen jetzt rund zehn Wochen alt. «Es geht ihnen gut. Wir erwarten, dass wir sie bald in die Freiheit entlassen können», verkündet der Leiter der Station. Derzeit seien die Tiere noch in der Innenvoliere, in einem nächsten Schritt würden sie aber in das Aussengehege umgesiedelt. Sie seien aber erfreulicherweise bereits ziemlich am Rumflattern, sagt Gardelli.

«Das Aussengehege ist oben offen, wenn die Störche bereit sind, können sie ihren ersten Flugversuch wagen.»

Bruno Gardelli, Leiter der Storchenstation in Möhlin. Nils Hinden

Mit ihren rund zehn Wochen sind die jungen Störche jetzt in einem Alter, in dem sie in der Natur normalerweise ihre ersten Flugversuche wagen. «Rund um unsere Station hat es einige Horste, auf denen sie landen können. Vermutlich werden sie aber zuerst auf der nahe liegenden Wiese anzutreffen sein», sagt Gardelli. Der erste Flugversuch sei immer ein heikles Manöver bei jungen Störchen. «Wenn sie in der Nähe der Station abstürzen und wir sie finden, würden wir uns natürlich wieder um sie kümmern», so der Stationsleiter.

Nicht zur Diskussion stand es, die Störche zurück nach Seengen zu bringen. «Da ihr Horst weg war, hätte es keinen Ort gegeben, wo wir sie hätten platzieren können.» Störche seien zudem eher für sich, die Familie lösen sich nach der Brutzeit auf. Erwachsene Störche bleiben derweil ihren Nestern treu. Eine Rückkehr des Storchenpaars nach Seengen ist also möglich. Den Chef der Hallwilersee-Ranger würde es freuen. In Seengen sorgt man zudem vor: «Wir hoffen sehr, dass die Storcheneltern im nächsten Jahr wiederkommen und dann den schon neu aufgebauten, stabilen Horst beziehen werden», sagt Wilke Scheitlin-Brandt.

