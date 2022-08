Atemschutz-Wettkampf in Seengen

Seengen Mit 25 Kilo auf dem Rücken in einen Brandcontainer: Atemschutz-Gruppen messen sich in einem Wettkampf Die Feuerwehr Seengen nimmt jeweils an Atemschutz-Wettkämpfen in der ganzen Schweiz teil. Dieses Jahr organisiert sie zusammen mit weiteren Vereinen selbst einen: am 13. August auf dem Schulgelände in Seengen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Bei den Übungen des Atemschutz-Wettkampfs kommen unter anderem auch brennende Autos zum Einsatz. Bild: zvg

Es ist unfassbar heiss, die Sicht ist schlecht, man begibt sich auf unsicherem Terrain in eine völlig unbekannte Umgebung. Wer bei der Feuerwehr im Atemschutz ist, muss sich voll und ganz auf die Personen links und rechts von sich verlassen können. «Teamwork ist das A und O», sagt Marco Zobrist, selbst im Atemschutz bei der Feuerwehr Seengen. Und ergänzt: «Aber auch alle anderen Abteilungen müssen gut zusammenarbeiten, damit die Feuerwehr als Ganzes funktioniert.»

Der Wettkampf, der am Samstag, 13. August, auf dem Schulgelände in Seengen stattfinden wird, ist dennoch explizit auf den Atemschutz ausgelegt. Die Feuerwehr Seengen nehme schon länger an den Wettkämpfen teil, die jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren von einer Feuerwehr organisiert werden. «Wir fanden, es sei an der Zeit, dass auch wir nicht nur teilnehmen, sondern den Anlass mit auf die Beine stellen», so OK-Präsident Zobrist. Die Feuerwehr sowie der Feuerwehrverein Seengen und die Jugendfeuerwehr Seetal unterstützen den Verein «SG Schluchi» bei der Organisation.

Fünf Posten in Vollmontur

46 Teams à vier Personen aus der ganzen Schweiz haben sich angemeldet. Sie werden in Seengen fünf Posten absolvieren. Und das in voller Ausrüstung, sprich mit Brandschutzkleidung und rund 25 Kilogramm Last auf dem Rücken.

Damit begeben sie sich in Brandcontainer. «Die Teilnehmenden werden darin verschiedene Szenarien antreffen, etwa physische Hindernisse, sie sind Hitze ausgesetzt, haben schlechte Sicht und mehr. Sie müssen gemeinsam die Situation lösen», so der OK-Präsident. Auch Personenrettung werde Thema sein, verrät er. Weitere Posten sind etwa in einer Umgebung zu finden, in der man nichts sieht, es muss ein brennendes Fahrzeug gelöscht sowie ein Geschicklichkeits- und Ausdauerparcours absolviert werden. Posten Nummer fünf ist kopflastig: Die Gruppen lösen ein Quiz.

Der Event soll als Nebeneffekt auch neue Leute für einen Einsatz bei der Feuerwehr begeistern. Bild: zvg

Die Aufgaben sind realitätsnah gestaltet und damit auch eine Übung für die Feuerwehrleute. «Ein Kommandant hat mir mal gesagt: Die Fehler, die man an den Wettkämpfen macht, macht man nachher nie mehr.» Lehrreich sei auch, sich mit anderen Atemschutz-Truppen über deren Vorgehensweise auszutauschen. Vor allem aber soll der Tag Spass machen und Feuerwehrleute aus der ganzen Schweiz zusammenführen.

Feuerwehrauto-Hüpfburg und Panther

Willkommen sind aber auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Geboten wird nebst dem Wettkampf unter anderem eine Festwirtschaft und eine Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos.

Das Highlight: ein «Panther». Das Tanklöschfahrzeug der Swiss Air Force kann den ganzen Tag bestaunt werden, um 9.30 Uhr findet eine Livedemonstration statt. «Das Fahrzeug kommt zum Einsatz, wenn ein Flugzeug brennen würde. Damit kann man unsere Fahrzeuge in keinster Weise vergleichen», schwärmt Zobrist.

Er freut sich sehr auf den Wettkampf. Und hofft auf einen Nebeneffekt: Werbung für die Organisation. «Als Milizfeuerwehr sind wir darauf angewiesen, dass Leute sich freiwillig für den Dienst melden.» Vielleicht «juckt's» ja den einen oder die andere nach dem 13. August, einer Feuerwehr beizutreten, um Teil eines grossen Teams zu werden.

