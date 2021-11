Advent Bald kann man in Seengen wieder den Märliwald besuchen – und dieses Jahr ist alles etwas anders Am Samstag beginnt wieder die Seenger Adventstradition. Die Vorbereitungen für den Märliwald laufen schon seit dem Sommer. Nebst neuen Figuren gibt es eine weitere Änderung. Zara Zatti 19.11.2021, 05.00 Uhr

Der Vater des Märliwaldes, Peter Sandmeier, am Donnerstag bei den Aufstellarbeiten. Zara Zatti

Menschengrosse Lebkuchenhäuser, ein skispringender Samichlaus mit Sonnenbrille und viele Lichterketten: Am Samstag kann man in Seengen wieder den Märliwald besuchen. Peter «Busi» Sandmeier ist der Erfinder des Märliwaldes. Auch dieses Jahr beschäftigte ihn der Wald schon Monate vor der Adventszeit: «Wir fangen schon im Sommer an Häusle zu bauen und Figuren zu flicken. Damit der Wald im Advent stehen kann, braucht es mehr als 1000 Arbeitsstunden.»