Die Seenger Kapelle wird saniert

Seengen Einst stand die rote Kapelle in Fahrwangen, dann zügelte sie nach Seengen: Jetzt wird sie für 60'000 Franken saniert Die Kapelle Bruder Klaus am Seeweg in Seengen auf dem Weg zur Frauenbadi ist sanierungsbedürftig. Gemäss dem aufliegenden Baugesuch soll der rote Holzbau umfassend saniert werden. Anja Suter 04.10.2022, 05.00 Uhr

Die Kapelle Bruder Klaus in Seengen soll für 60'000 Franken saniert werden. Anja Suter

Im Sommer gehen unzählige Menschen daran vorbei, trotzdem achten viele nicht auf das kleine rote Haus mit dem Kreuz auf dem Dach. Das Gebäude hat eine lange Geschichte, die auf der Website der Pfarrei Bruder Klaus (Kirchgemeinde Meisterschwanden–Fahrwangen–Seengen) ersichtlich ist: «Die Kapelle Bruder Klaus in Seengen stand von 1951 bis 1963 als erster Gottesdienstort der Pfarrei in Fahrwangen.» Danach musste die Kapelle einer grösseren Notkirche weichen. Später konnte der damalige Pfarrer Josef Unternährer in Seengen nahe dem Hallwilersee Land kaufen und das rote Holzgebäude mit dem kleinen Glockenturm wieder aufbauen lassen.

«In der einfachen Holzkapelle wird an jedem ersten Samstagabend im Monat ein Gottesdienst gefeiert», schreibt die Pfarrei Bruder Klaus. Auch die Maiandacht, der Rorategottesdienst im Advent, der Mitternachtsgottesdienst an Weihnachten sowie Taufen und Trauungen führen Menschen immer wieder in dieser Kapelle zusammen. Damit dies auch weiterhin passieren kann, liegt bis am 31. Oktober bei der Gemeinde Seengen ein Baugesuch auf.

Das rote Gebäude wird auch heute noch mindestens einmal im Monat genutzt. Anja Suter

Darin ist aufgelistet, was mit dem sanierungsbedürftigen Holzbau geschehen soll. Die Kapelle habe sich im Laufe der Zeit unterschiedlich abgesenkt und sei teilweise gar abgekippt. Deshalb soll sie wieder angehoben werden. Unter anderem sollen auch die Fundamente ausgerichtet und wieder verbunden werden. Dach- und Fassadenverkleidungen sollen repariert und eingedeckt werden. Ausserdem sind auch Anpassungsarbeiten an Fenstern und ihre Funktionskontrollen aufgeführt. Anpassungen soll es auch beim Eingangsbereich und der Eingangstüre geben. Wie diese genau aussehen sollen, ist im kurzen Bericht nicht aufgeführt. Die Grobkosteneinschätzung liege bei 60'000 Franken, heisst es im Baugesuch.

Mit der Sanierung werden die durch die Zeit entstandenen Absenkungen ausgeglichen, heisst es. Aber: «In Zukunft werden sich weitere Absenkungen aufgrund der Bodenverhältnisse einstellen.» Die Sanierung ermögliche eine weitere Nutzung im bisherigen Rahmen für die nächsten Jahre, so das Baugesuch.