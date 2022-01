Neue Wohnungen am "Rain" in Seengen.

Seengen Der Bauboom in Seengen nimmt kein Ende: Beim Dorfeingang sollen mehrere Häuser und Wohnungen entstehen Das Areal Rain in Seengen, welches an der Eichbergstrasse liegt, soll bebaut werden. Der Gestaltungsplan wurde bereits 2020 vom Kanton abgesegnet, jetzt liegt der Erschliessungsplan bei der Gemeinde auf. Danach können die Baugesuche folgen. Anja Suter 19.01.2022, 05.00 Uhr

Anstelle eines Parkplatzes sollen am «Rain» neue Häuser entstehen. Anja Suter

Noch ist auf dem Areal Rain beim Dorfeingang, nördlich der Eichbergstrasse, noch nicht viel zu sehen. Auf einem grossen privaten Kiesparkplatz sind einige Autos parkiert, und einzelne Häuser, die zum Wohnen oder als Gewerbeliegenschaften dienen, stehen auf dem 2,8 Hektaren grossen Areal. Doch die kleinen Holzpfosten mit oranger Markierung weisen darauf hin, dass es auf dem Areal künftig einige Veränderungen geben soll.

Das gesamte Areal Rain unterliegt der Gestaltungsplanpflicht. Dieser lag bereits im September 2020 bei der Gemeinde auf und wurde Ende November 2020 vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kanton Aargau bewilligt.

Gemäss der Konzeptstudie ist am Rain der Bau von sechs Terrassenhäusern mit insgesamt 26 Stufen angedacht. Zudem sollen auf dem Areal auch zwölf kleinere Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Die Realisierung ist gemäss der Konzeptstudie in mehreren Etappen vorgesehen.

Bevor die Baugesuche für die verschiedenen Projekte eingereicht werden können, liegt nun aber noch der Erschliessungsplan öffentlich auf. Die Erschliessung des Areals Rain wird nicht durch die Gemeinde Seengen, sondern durch die Grundeigentümer erfolgen, dies hat der Gemeinderat gemäss den Unterlagen beschlossen. Die Erschliessungsgesellschaft wird durch das Konsortium Rain vertreten.

Der Kiefelmattbach wird geöffnet und verlegt

Nebst der Erschliessungsstrassen für die zukünftigen Bauprojekte, dem Anschluss an das übergeordnete Verkehrsnetz und einem Beleuchtungskonzept befasst sich der Erschliessungsplan auch mit der Freilegung des Kiefelmattbachs.

Der Bach fliesst heute eingedolt in einem Betonrohr mit einem Durchmesser von 25 Zentimeter durch den südöstlichen Teil des Areals. Das Problem am Bach: Die Bebauung der betroffenen Parzellen wäre aufgrund der gesetzlich einzuhaltenden Gewässerabstände nur sehr eingeschränkt möglich, heisst es in den Unterlagen.

Aus diesem Grund soll der Bach verlegt und geöffnet werden. Dazu sei eine Parzelle entlang der Eichbergstrasse gesichert worden. Vorgesehen ist zukünftig ein offener Bachlauf mit natürlicher Uferböschung und standortheimischer Bepflanzung. Die gesamte Erschliessung wird voraussichtlich rund 2,17 Millionen Franken kosten, so steht es im technischen Bericht.

Im «Hinterdorf» entstehen ebenfalls 32 Wohnungen

Das Grossprojekt, welches am Rain im Gang ist, ist nicht das einzige in Seengen. Im Hintergrund des Areals sind weitere Bagger zu sehen. Gebaut wird zum einen auf dem Eichberg, wo der Geschäftsführer vom «Eichberg» und Seenger Gemeinderat Eli Wengenmaier ein Cabriorestaurant realisiert.

Ausserdem entstehen nur einen Steinwurf vom Areal Rain entfernt, an der Hinterdorfstrasse, acht Häuser mit insgesamt 32 Wohnungen, die zwischen 2,5 bis 4,5 Zimmer haben. Zwölf Wohnungen werden zukünftig vermietet, die andere Hälfte wird verkauft. Die Wohnungen sollen gemäss Vermarktungswebsite 2023 bezugsbereit sein.

Die Hochbauprojekte sind das Eine. Die Gemeinde und der Kanton investieren aber auch in die Verkehrsinfrastruktur. So wurde im September letzten Jahres die Sanierung der Schulstrasse nach 14 Monaten beendet. Im Februar soll die ebenso zentral gelegene Poststrasse folgen. Negative Auswirkungen auf den Steuerfuss hat dies derzeit jedoch nicht. Seengen senkte den Steuerfuss per 2022 um fünf Prozent auf 72 Prozent.