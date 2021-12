Unser Beizenjahr: Wie der Seenger «Eichberg» Corona trotzt

Serie: Unser Beizenjahr «Das Wichtigste in einer Krise ist, flexibel auf alle Gegebenheiten reagieren zu können» – wie der Seenger «Eichberg» Corona trotzt Mitten in einer Pandemie baut der Wirt des «Eichbergs» in Seengen, Eli Wengenmaier, ein in der Schweiz noch nie gesehenes Restaurant. Er erklärt, warum das Timing dafür fast nicht besser sein könnte. Florian Wicki Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eli Wengenmaier präsentiert den Baufortschritt seines Cabrio-Restaurants auf dem Eichberg in Seengen. Florian Wicki

Zufrieden steht Eli Wengenmaier im Rohbau des neuen Eichberg-Restaurants. Sein Gesichtsausdruck wirkt stolz, aber davon will der Hotelier und Geschäftsführer des Familienunternehmens Eichberg Seengen AG nichts wissen: «Ich bin dankbar und zufrieden für das, was wir haben, aber von Stolz halte ich nicht viel.»

Mit diesen Worten lehnt er sich an einen der Stahlträger, der das neue Restaurant von einem normalen Restaurant unterscheiden wird. Denn an diesen Stahlträgern soll dereinst die gesamte Glasfront des Restaurants hängen, die komplett im Boden versenkbar ist und so den «Eichberg» zum ersten Cabrio-Restaurant der Schweiz machen soll.

Das Timing könnte laut Wengenmaier kaum besser sein: «Da wir gerade sowieso im Umbruch sind, spüren wir das Ausmass der Pandemie weniger als andere.» Das Budgetziel sei sowieso gewesen, während der Bauzeit immerhin kostendeckend zu wirtschaften. Mit oder ohne Corona.

So soll das neue Restaurant aussehen, dessen gesamte Glasfront komplett im Boden versenkbar sein wird. zvg Damit wird der «Eichberg» zum ersten Cabrio-Restaurant der Schweiz. zvg Innen ist moderne Eleganz angesagt. zvg Die Ausstattung ist in den Kosten von 8,6 Millionen Franken (laut Baugesuch) noch nicht enthalten. zvg Hinter dem Bau steht das Familienunternehmen Eichberg Seengen AG. zvg

Der laut Baugesuch 8,6 Millionen Franken teure Bau (plus Ausstattung) kommt gut voran. Wengenmaier ist froh, dass der Rohbau noch vor den Weihnachtsferien so weit kam und die Decke über dem Obergeschoss betoniert werden konnte. Das ist nicht selbstverständlich, fehlen doch gerade in der Baubranche hier und dort wichtige Materialien, was allerorts zu Bauverzögerungen führt.

An den äusseren Stahlträgern wird die Glasfassade aufgehängt. Florian Wicki

Nicht auf dem Eichberg. Das Rezept: «Alle am Bau beteiligten Unternehmen liegen innerhalb einer halben Stunde Fahrtweg von hier.» Auch sehr wichtig sei aber eine langfristige Planung: «Wir haben guten Planungsvorlauf, sodass auch Handwerker und Zulieferer die Materialien rechtzeitig vorbestellen konnten und nun alles am Lager haben.»

Das Provisorium ist auf Ricardo ausgeschrieben

Planung war auch beim Bau des Provisoriums wichtig, in welchem das «Eichberg»-Team den Betrieb zwischen Abbruch des alten Gebäudes und Bau des neuen weiterführt. Das steht auf dem Kiesplatz neben der Baustelle, auf dem sich danach zusätzliche Parkplätze befinden werden.

Das Provisorium des Restaurants Eichberg ist für 450’000 Franken zu haben. zvg/Ricardo

Und steht derzeit ausserdem im Netz: Wengenmaier versucht, die insgesamt rund 660 Quadratmeter grosse Holzhütte über die Schweizer Auktionsplattform Ricardo zu verkaufen. Für 450’000 Franken – als Provisorium während längerer Um- oder Neubauphasen, als Event-Location oder auch als Skihütte.

Es gab schon Anfragen, so Wengenmaier, aber es sei noch nichts konkret. Doch er ist zuversichtlich, schliesslich sei das Provisorium sowieso noch bis Ende Juli in Betrieb:

«So haben wir fast acht Monate Zeit, um einen geeigneten Käufer zu finden – und auch der Preis ist noch verhandelbar.»

Der Betrieb im Provisorium lief bisher gut. Der «Eichberg» hat laut Wengenmaier explizit an der Parole festgehalten, dass alle Gäste willkommen sind, unabhängig davon, ob sie ein Zertifikat haben. So wurde der Innenbereich mit 116 Plätzen zur 3G-Zone erklärt, während die 100 Terrassenplätze auch Gästen ohne Zertifikat offenstehen.

Für diese Haltung haben er und sein Team viel Zuspruch erhalten, sagt er. Und trotzdem ist das Firmen-Weihnachtsgeschäft beinahe komplett zusammengebrochen – was daran liegt, dass praktisch alle Firmen ihre Weihnachtsessen abgesagt haben, die eigentlich im «Eichberg» stattgefunden hätten.

Wie das Restaurant nun damit umgeht, dass der Innenbereich nur noch genesenen und geimpften Gästen offenstehen darf, weiss Wengenmaier noch nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass es im Januar auf der Terrasse wohl vielen Gästen zu kalt sein dürfte, trotz fester Überdachung und mehrerer Heizstrahler. Nun sind aber erst mal bis zum 18. Januar Betriebsferien. «Diese Zeit nutzen wir, um Ideen zu entwickeln. Das Wichtigste in einer Krise ist, flexibel auf alle Gegebenheiten reagieren zu können und dabei ein Ziel vor Augen zu haben.» Im Falle des «Eichbergs» das Wohl der Gäste und die Eröffnung des neuen Restaurants.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen