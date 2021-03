Seengen Bei Feuerwehreinsatz auf Hanf-Indooranlage gestossen: Strafuntersuchung eröffnet In einem Mehrfamilienhaus stellte die Feuerwehr anlässlich eines Feuerwehreinsatzes eine Hanf-Indooranlage fest. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. 26.03.2021, 10.41 Uhr

Die Brandursache ist noch unbekannt. Im Vordergrund steht eine mangelhafte elektrische Installation der Hanf-Indooranlage. Kapo AG

(luk) Am Donnerstagmorgen, kurz nach 08.15 Uhr, musste ein Feuerwehraufgebot erlassen werden, nachdem in einem Mehrfamilienhaus in Seengen ein Brand im Keller gemeldet wurde.