Seengen Bäcker Peter Studler verkaufte das Stammhaus der Traditionsfirma Neu gehört das Gebäude an bester Lage in Seengen einem Baselbieter Immobilienunternehmer. Dieser hat auch das Hotel-Restaurant Hallwyl erworben. Urs Helbling Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Das Stammhaus der 1880 erstmals erwähnten Traditionsbäckerei Studler in Seengen. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Zwei prominente Liegenschaften haben eine neue Besitzerin. In beiden Fällen ist es die gleiche, die Baselbieter BR Immobilien AG (Pratteln) von Hermann Alexander Beyeler. Beyeler ist in Seengen kein Unbekannter, läuft doch gegenwärtig gerade sein Baugesuch für die Arealüberbauung Seegarten, zwei Mehrfamilienhäuser mit 17 Mietwohnungen an Stelle des ehemaligen Läubsägelihauses beim Schloss Brestenberg.