An der Seenger Sommergmeind geht's um zwei Millionen Franken

Seengen An der Gmeind geht es um rund zwei Millionen Franken: Investiert wird in neue Buswartehäuschen und in die Jugendarbeit An der Gemeindeversammlung am 3. Juni wird unter anderem über die Teilnahme am Pilotprojekt der Jugendarbeit im Seetal entschieden. Offen ist, ob sich auch Boniswil, Hallwil, Leutwil und Egliswil finanziell beteiligen. Anja Suter 17.05.2022, 05.00 Uhr

An der Sommergmeind in Seengen geht es um vier Kreditanträge. Daniel Vizentini

Insgesamt sind es rund zwei Millionen Franken, über welche die Seengerinnen und Seenger in Form von Krediten an der Gemeindeversammlung vom 3. Juni befinden müssen. Der mit Abstand höchste Kreditantrag ist jener für die Boniswilerstrasse. Die Kantonsstrasse wird 2023 im Ausserortsbereich zwischen Seengen und Boniswil saniert. Die Gemeinde Seengen will im Rahmen der Sanierung die bestehenden Wasserleitungen ersetzen, sie durchgängig in den Strassenbereich versetzen und auf den erweiterten Wasseraustausch mit der Nachbargemeinden Boniswil auslegen, heisst es in den Unterlagen.