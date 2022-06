Lenzburgerin Nora Meister an der Para-Schwimm-WM auf Madeira

Titelkämpfe Gute Erinnerungen, aber schlechte Voraussetzungen: Lenzburgerin Nora Meister an der Para-Schwimm-WM Die Aargauerin Nora Meister gehört zum kleinen Team, das die Schweiz ab Sonntag an der Para-Schwimm-WM in Funchal (Portugal) vertritt. Nach den jüngsten Erfolgen wären die Medaillenhoffnungen theoretisch gross – gäbe es da nicht Rückschläge zu verkraften. 10.06.2022, 13.52 Uhr

Für Nora Meister wird es auf Madeira vor allem darum gehen, weitere Erfahrungen auf internationalem Niveau zu sammeln. Ennio Leanza/EPA

Vor einem Jahr reiste Nora Meister schon einmal auf die portugiesische Insel Madeira. Und die Erinnerungen daran sind gut. An den Europameisterschaften holte sie zweimal Gold und einmal Silber. Vor allem aber stellte sie einen Weltrekord über 400 Meter Freistil auf.

Der Weltrekord kam für Nora Meister damals überraschend. Er zeigte ihr aber auch, was im Hinblick auf die Paralympics in Tokio möglich ist. Prompt schwamm die 19-Jährige in Japan in ihrer Paradedisziplin zu Bronze.

Operation am Ellenbogen

Nora Meister bei der Aargauer Sport-Gala im Taegi in Wettingen. Alexander Wagner

Das war im vergangenen September. Nun steht mit der am Sonntag beginnenden Weltmeisterschaft der nächste Grossanlass auf dem Programm. Und auch wenn die Erinnerungen an Madeira gut sind, so sind die Voraussetzungen nicht mehr dieselben. Im vergangenen Dezember wurde Nora Meister am Ellenbogen operiert. Sie hatte bereits vorher Probleme mit dem Aussenband bekundet.

Dann schien es aufwärts zu gehen. Ab März konnte die junge Lenzburgerin wieder mit regelmässigem Training beginnen, was sie optimistisch auf die kommende WM blicken liess. Aber: «Jetzt hat sich aber das Aussenband entzündet», berichtet Nora Meister. «Deshalb trainiere ich gerade im geringeren Umfang.»

Weitere Erfahrungen sammeln

Im Hinblick auf die WM wollte Nora Meister ein Training nach dem anderen angehen und schauen, was für sie im Schwimmbecken ihres ersten Weltrekordes möglich ist. «Das Ziel ist, dass Nora mit Freude an den Start geht, weitere Erfahrungen sammelt und das Bestmögliche rausholt», sagt Nationalcoach Martin Salmingkeit.

Madeira 2022 ist der erste grosse Para-Schwimmwettbewerb seit den paralympischen Spielen Tokyo 2020 (die wegen Corona erst 2021 stattfanden). Es ist auch die grösste Para-Sport-Veranstaltung in diesem Jahr mit mehr als 600 teilnehmenden Athletinnen und Athleten aus über 70 Nationen. Nebst Nora Meister wird die Schweiz vom schweizerisch-britischen Doppelbürger Leo McCrea vertreten sein. (pin/pd)