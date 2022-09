Das erwartet Neugierige am Schlössertag in der Region Lenzburg

Schweizer Schlössertag Kochen wie in einer anderen Epoche: Das erwartet Neugierige am Schlössertag in der Region Am diesjährigen Schweizer Schlössertag dreht sich alles um das Thema Essen. In der Region werden Rezepte aus anderen Zeiten gekocht und den Besucherinnen und Besuchern angeboten. Anja Suter 30.09.2022, 05.00 Uhr

Impressionen eines vergangenen Schlössertages in Hallwil. Peter Weingartner

Bereits zum siebten Mal wird am 2. Oktober der Schweizer Schlössertag gefeiert. Besucherinnen und Besucher können in 28 Schlössern verschiedene Programmpunkte erleben – drei davon in der Region. Am Sonntag geht es bei den Schlössern um ein Oberthema: Essen. Umgesetzt wird dieses jedoch überall ein wenig anders.