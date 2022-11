Leutwil kann sich nicht per sofort von Dürrenäsch trennen

Schulverband Leutwil will die Beziehung mit Dürrenäsch beenden – wäre da nicht der Vertrag Eigentlich hätten die Leutwilerinnen und Leutwiler an der Gemeindeversammlung über den Verbleib im Schulverband mit Dürrenäsch entscheiden sollen. Doch die Gemeinde kann den Vertrag nicht einfach kündigen – es gibt eine Frist von zwei Jahren. Anja Suter Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Leutwil wird die Schulsituation nicht zeitnahe geklärt werden können. Britta Gut

Raus aus dem gemeinsamen Schulverband mit Dürrenäsch und ein wenig zurück zu den Anfängen – einem Schulvertrag mit Boniswil. Das, was sich der Gemeinderat von Leutwil gewünscht hat, wird nicht so schnell vonstattengehen wie anfangs vermutet. Die Entscheidung über die Auflösung des Schulverbandes wurde vertagt, das verkündete der Gemeinderat vor einigen Tagen.

Den Knackpunkt tönte Leutwil in der Mitteilung bereits an: die Kündigungsfrist des Vertrages. «In den Statuten steht, dass es bei einer einseitigen Vertragsauflösung eine Kündigungsfrist von zwei Jahren gibt», bestätigt der Leutwiler Gemeindeammann Lukas Spirgi. Die Verbindung zwischen den beiden Schulen besteht jedoch seit weniger als einem Jahr.

Gemeinde will eine Auflösung unter dem Schuljahr vermeiden

Seitens Leutwil sei man derzeit in Abklärungen, lässt Spirgi verlauten. «Es geht darum, ob es Sinn macht, auf die Kündigungsfrist zu beharren oder ob man sich gegenseitig abspricht und den Vertrag auch früher beenden könnte.» Heisst: Möchte Leutwil den Vertrag früher beenden, muss Dürrenäsch dem zustimmen.

Lukas Spirgi ist Gemeindeammann von Leutwil. Britta Gut

«Wir haben eine Anfrage in Dürrenäsch platziert», sagt Spirgi. Eine Rückmeldung gebe es aber derzeit noch nicht. Viel Spielraum herrscht nicht, da in Leutwil klare Vorstellungen über die weitere Vertragsdauer herrscht. Man weiss, was man nicht möchte. «Wir benötigen eine Entscheidung und können nicht für zwei Jahre in dieser Situation verharren», sagt Spirgi.

Auch eine Auflösung des Verbandes unter dem Schuljahr möchte die Gemeinde vermeiden. «Das wäre nicht zumutbar für die Schülerinnen und Schüler.» Man wolle sicherstellen, dass es eine geordnete Übergangsphase gebe, wenn man die neue Lösung in Kraft setze. «Dafür benötigen wir aber ein Enddatum des Vertrages», sagt Spirgi.

Bevölkerung wird am 25. November über den aktuellen Stand informiert

Wenn der Gemeinderat die ihm fehlenden Informationen hat, könne auch eine ausserordentliche Gemeindeversammlung angesetzt werden, erklärt der Leutwiler Ammann. «Wir haben abgesehen vom Schulverband noch einige andere Geschäfte, die anstehen, das könnte man dann zusammennehmen.» Und auch, wenn beim Gemeinderat derzeit alle Planungen Richtung Auflösung des Schulverbandes laufen, ist man sich bewusst, dass diese noch nicht gesetzt ist. «Die Entscheidung trifft am Ende natürlich die Gemeindeversammlung», sagt Spirgi.

Die Situation werde im Dorf derzeit rege diskutiert, was für ihn aber auch nachvollziehbar sei. «Wir haben am Informationsanlass mitgeteilt, dass nicht alles perfekt läuft.» Über den aktuellen Stand bei der Planung werde man die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung vom 25. November informieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen