Schulraum Haben Dürrenäsch und Leutwil bald eine gemeinsame Primarschule? Ein Verband soll ab nächstem Jahr die Probleme der beiden kleinen Schulen lösen. Am Freitag gab es dazu Detailinformationen. Sibylle Haltiner 24.05.2021, 20.45 Uhr

Die Primarschule in Dürrenäsch. Britta Gut

Dürrenäsch hat zu wenig Schulraum, in Leutwil hingegen reicht die Schülerzahl nur knapp. Was liegt da näher, als zusammenzuspannen? Dies dachten sich auch die Mitglieder der beiden Gemeinderäte und der Schulpflegen. Daher nahmen sie im letzten Sommer Gespräche auf, um die Schulsituation der zwei Dörfer neu zu gestalten. Am Freitagabend fanden – coronabedingt – zwei Infoveranstaltungen statt, an welchen die Verantwortlichen den insgesamt 55 Interessierten ihren Vorschlag präsentierten.