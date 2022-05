Schlossrued: Das Ehepaar Berger ist zurück im «Storchen»

Schlossrued «Wir wollen das Gasthaus wieder zur beliebten Dorfbeiz machen»: Das Ehepaar Berger ist zurück im «Storchen» Andreas und Lyuba Berger sind nach dem Wirten in Solothurn und Meierskappel nach drei Jahren zurück in Schlossrued. Sie erzählen über den Unterbruch, die Rückkehr und wie sie das Gasthaus wieder zur beliebten Dorfbeiz machen wollen. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 13.05.2022, 14.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Berger und seine Ehefrau übernehmen nach drei Jahren Unterbruch wieder das Restaurant Storchen in Schlossrued. Alex Spichale

Vier grosse Linden stehen vor dem Gasthaus zum Storchen in Schlossrued und spenden der Gartenwirtschaft Schatten. Während ein leichter Wind durch die grünen Blätter streicht, begrüssen Andreas und Lyuba Berger ihre Gäste an den Tischen. Seit Anfang Mai sind sie wieder zurück im «Storchen».

Über sechs Jahre war das Ehepaar Berger hier im Schlossrueder Gasthaus tätig, bevor sie dieses im 2019 verliessen. «Meine Frau brauchte etwas Neues und Abwechslung», begründet Andreas Berger. Die Ukrainerin Lyuba sei Quereinsteigerin und kenne nur den «Storchen». Deshalb zogen sie nach Solothurn und wirteten dort weiter. Dies währte aber nicht lange. «Wir sind mehr Landeier, keine Städter», sagt Berger.

Personalmangel in der Gastronomie

Darum suchten sie wieder das Ländliche und wurden im luzernischen Meierskappel fündig. Die Bergers eröffneten während des Lockdowns ein Restaurant. «Es war schwierig, aber wir haben Corona gut überstanden», erzählt der Wirt. Durch dieses Thema sei der Personalmangel in der Gastronomie noch grösser geworden. «Ein Restaurant zu führen, ist einfacher, als die Leute dazu zu finden», sagt er nachdenklich.

Die treue Stammkundschaft von Schlossrued fand aber den Weg in den Kanton Luzern. «Unsere Stammkunden fuhren teils bis zu einer Stunde zu uns», erzählt Berger stolz. Nun verringert sich dieser Weg wieder, denn Andreas und Lyuba Berger wirten nach drei Jahren nun wieder im Gasthaus zum Storchen.

Zwei Restaurants in einer Woche

Das Gasthaus zum Storchen mit dem Schloss Schlossrued im Hintergrund. Alex Spichale

Am 30. April feierten sie den Abschluss in Meierskappel, vier Tage später bereits die Eröffnung in Schlossrued. Während der Zeit in Solothurn und Luzern blieb Andreas Berger immer in Kontakt mit der Eigentümerin des «Storchen», der Erowa AG. Diese übernahm das Wirten, neben der Bewirtschaftung des Schlosses und des Seminarzentrums.

Andreas und Lyuba Berger sahen sich längerfristig nicht mehr in Meierskappel. Andreas Berger begründet seine Rückkehr so: «Es hat sich ergeben und nun sehen wir hier etwas für unsere Zukunft.»

Das Gasthaus zum Storchen wurde 1636 gebaut und erst kürzlich wieder auf Vordermann gebracht. Dank dieser Renovation darf sich Andreas Berger nun in der neuen Küche austoben. Daraus entsteht die Spezialität des Hauses: Fleisch auf heissem Stein. Die «gutbürgerliche Küche» soll auch am Mittag wieder Gäste einladen. Das Ehepaar bessert nun das Mittagsgeschäft mit vier Menus auf und: «Wir wollen das Gasthaus wieder zur beliebten Dorfbeiz machen.»

Neben den Bergers arbeiten noch ein Kellner und eine Aushilfe im «Storchen». Bei der Aushilfe handle es sich um eine ukrainische Flüchtende, erzählt Berger. Diese kann dank der Unterstützung des Ehepaars mit dem Schutzstatus S hier in Schlossrued arbeiten.

Während der letzten Jahre wurde Andreas Berger bewusst: «Es muss nicht immer mehr sein.» Seit der Coronapandemie und dem Kriegsausbruch in der Ukraine hätten er und seine Frau begonnen, die kleinen Dinge zu schätzen, und seien schneller zufrieden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen