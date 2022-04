Die Aargauer Schlösser öffnen wieder - eine Führerin erzählt

Schloss Hallwyl Die liebsten Anekdoten einer Führerin vom Schloss Hallwyl: Wie eine Adelige sich für ihre Flucht von Wien nach Hallwyl als Mann verkleidete Am 1. April ist die Saisoneröffnung der Schlösser in der Region. So auch jener des Schlosses Hallwyl. Die Leutwilerin Elisabeth Zimmermann führt jährlich Besuchende durch das Schloss und erzählt ihnen längst vergangene Geschichten über die Liebe, Betrug und frühere Gepflogenheiten. Anja Suter Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Elisabeth Zimmermann aus Leutwil arbeitet seit über einem Jahrzehnt als Führerin auf dem Schloss Hallwyl. Severin Bigler

Noch sind es wenige Gäste auf dem Schloss Hallwyl. Die Personen, die vor Ort sind, sind damit beschäftigt, das Schloss aus seinem Winterschlaf zu wecken. Die steinernen Treppen werden gesaugt und die noch leeren Räume eingerichtet, damit Neugierige das Schloss wieder erkunden können. Wenn die Besuchenden ab dem 1. April über das jahrhundertealte Gelände streifen, betreten sie einen Ort, an dem gelebt, geliebt und gestritten wurde. Die unzähligen Menschen, die hier gewohnt haben, schrieben alle ihre eigenen Geschichten.

Elisabeth Zimmermann kennt nicht alle, aber viele davon. Seit über einem Jahrzehnt führt die 66-Jährige Besuchergruppen durch das Gemäuer und bringt ihnen die Vergangenheit der Familie von Hallwyl näher. Der Fundus an Geschichten ist gross. Jährlich werden auf dem Schloss Führungen zu einem neuen Thema angeboten. Die Informationen erhalten die Führerinnen und Führer von den Historikerinnen und Historikern des Museums Aargau. Zimmermann mag die Anekdoten über die Menschen, die hier gelebt haben, am meisten. Angefangen beim reichsten Schlossherren: Johans I von Hallwyl.

Wie ein Vertrag einen Hallwyler zurück nach Hause brachte

«Johans verdiente sein Geld unter den Habsburgern», erzählt Zimmermann. «Doch nicht nur so ist er reich geworden. Er hat mehrmals vermögende Frauen geheiratet», fügt die 66-Jährige an. 1348 verstarb der Mann, der die «Hallwyl» erbauen liess. Wie es mit der Burg weitergehen sollte, sei danach lange unklar gewesen. Erst 21 Jahre später entschieden seine Söhne, die Zukunft des Schlosses festzuhalten. Der Vertrag, den sie aufsetzten, sollte seine Gültigkeit bis ins 20. Jahrhundert behalten. «Darin wurde festgelegt, dass immer, wenn möglich, der älteste Sohn das Schloss erben wird, und auch, dass man es nicht zu Teilen veräussern dürfe», sagt Zimmermann.

«Durch diesen Vertrag wurde ein anderer von Hallwyl dann sogar aus dem Ausland zurückgeholt», erzählt die Führerin. Johannes von Hallwyl sei Anfang des 18. Jahrhunderts mit den französischen Truppen nach Übersee. Dort habe er sich in der Dominikanischen Republik niedergelassen. Doch er war der erbberechtigte Sohn einer Generation von Hallwyls und wurde zurückgeholt.

Ab dem 1. April ist das Schloss Hallwyl wieder für alle Besuchenden geöffnet. Severin Bigler

Sieben Jahre habe ein Gericht benötigt, bis es möglich war, das ganze Schloss dem rechtmässigen Von-Hallwyl-Erben wieder zuzusprechen. Doch auch dann gab es noch ein Problem: «Johannes von Hallwyl war zu diesem Zeitpunkt 55 Jahre alt, galt als unverheiratet und kinderlos», sagt Zimmermann. Zu dieser Zeit stand das Schloss Hallwyl unter der Berner Herrschaft und diese fand eine Lösung. Sie präsentierten ihm eine adelige Braut. Johannes von Hallwyl und die 16-jährige Bernardine von Diesbach heirateten und bekamen drei Kinder. «Das erste war geistig behindert, das zweite erreichte das Erwachsenenalter nie und das dritte», sagt Zimmermann und hält inne, «der Dritte hat seiner Mutter nicht viel Ehre angetan».

Johann Abraham von Hallwyl war viel im Ausland, erzählt die Leutwilerin. «Seine Mutter wurde mit zarten 25 Jahren bereits zur Witwe und hoffte, ihren Sohn durch seine Reisen prägen zu können.» Seinen Militärdienst trat Johann Abraham von Hallwyl bei einem Berner Regiment an und hatte dabei die Frau seines Hauptmanns kennen gelernt, die bald darauf in freudiger Erwartung war. «Dafür mussten beide ins Gefängnis, sie aber länger als er, da sie auch wegen Ehebruch verurteilt wurde», erzählt Zimmermann. Das habe die beiden jedoch nicht davon abgehalten, nach zwei Jahren ein weiteres Kind zu zeugen.

Eine Katholikin verliebte sich in einen Reformierten von Hallwyl

Im Alter von 27 Jahren wurde Johann Abraham im Jahr 1773 nach Wien geschickt, wo er Franziska Romana kennenlernte. Die Liebesgeschichte der beiden erzählt Elisabeth Zimmermann gerne auf Führungen mit Teenagern. Die Liebe zwischen Franziska und Johann Abraham stand nämlich unter keinem guten Stern. Schuld war nicht der Verwandtschaftsgrad der beiden von Hallwyls in der sechsten Generation, sondern die Religion, sagt die Führerin. «Franziska war Katholikin, Johann Abraham reformiert.» Das hinderte die beiden aber nicht daran, ihre Liebe auszuleben.

Elisabeth Zimmermann gibt Einblicke in das Leben von Franziska Romana. Severin Bigler

«Als Johann Abraham nach einigen Monaten abreiste, war Franziska schwanger und plante ihre Flucht von Wien nach Hallwyl.» Es war der 2. Februar 1775, als sich die damals 16-jährige Franziska mit ihrer Halbschwester, beide verkleidet als Männer, auf den Weg in die Schweiz machte. «Man sagt, dass die Kutscher erst merkten, dass sie zwei Frauen als Gäste hatten, als sie bei einer starken Kurve kreischten», erzählt Zimmermann. «Franziska und Johann Abraham fanden in der Schweiz keinen Pfarrer, der sie traute, die Berner erlaubten damals keine ‹Mischehe›. Im Elsass, wo die Gesetze milder waren, wurden sie getraut.» Doch der Von-Hallwyl-Erbe verlor durch die Ehe mit einer Katholikin seine adligen Rechte. Franziska verlor die Zwillinge aus ihrer ersten Schwangerschaft. «Doch die Berner beruhigten sich wieder, als später ein gesunder Erbe geboren wurde und Franziska konvertierte», so Zimmermann. Schon nach fünf Jahren verlor Franziska ihren Mann an Typhus. Sie wurde Schlossherrin auf der Hallwyl. Der Erbauer der Meyerischen Stollen in Aarau wurde ihr Vormund, da Frauen zu dieser Zeit nicht mündig waren.

Wieso steht das Schloss Hallwyl eigentlich in Seengen? Severin Bigler

Auch nach über einer Stunde lässt der Sprudel von Zimmermanns Geschichten nicht nach, sie erzählt, wie der Kanton 1859 den Hallwilersee von der Familie von Hallwyl für 30'000 Franken zurückkaufte oder wie Judith von Hallwyl das Schloss verlassen musste, weil sie an Lepra erkrankt war. Und nicht zuletzt: von der Schwedin Wilhelmina, die die Retterin des Schlosses werden sollte und damals über vier Millionen Franken ihres Privatvermögens in die Burg investierte. Die Geschichten über die Familie von Hallwyl sind zahlreich, und genau dies schätzt Elisabeth Zimmermann: «Ich lerne jährlich Neues dazu.»

