Schafisheim/Seon Ein Tunnel durch den «Lotten»? Lenzburger Gemeindechefs sind sich nicht einig darüber, wie man den Verkehr bändigen soll Seon und Schafisheim haben mehr Verkehr, als sie schlucken wollen. Darüber, wie man das Problem lösen könnte, gehen die Meinungen der Gemeindeammänner auseinander. Ein Tunnel bei Schafisheim und Hunzenschwil sorgt für Diskussionen. Eva Wanner 23.09.2022, 05.00 Uhr

Zu viel Verkehr in Seon: Der Gemeindeammann weibelt für eine Umfahrung. Archivbild: Chris Iseli

«Wir sind eine Region und nur als Region sind wir stark», sagte Hans Peter Dössegger (Seon). «Wir müssen zusammenstehen und die Interessen gemeinsam vertreten», doppelte Nadine Widmer, Gemeindeammann von Schafisheim, nach. Die beiden weibelten an der Vorstandssitzung des Gemeindeverbands Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) für ihr Anliegen: Der LLS sollte mit einem Brief an Regierungsrat Stephan Attiger Antworten zur Verkehrsentlastung in ihren Gemeinden fordern. «Am besten holen wir auch noch das Wynental ins Boot», so Dössegger.

Hintergrund der Diskussion: Der Kanton hatte unter dem Namen «Netzstrategie unteres Seetal» unter anderem die sogenannte Ostumfahrung geprüft. Der Verkehr wäre östlich an Seon und an Schafisheim vorbei geleitet worden, Die Lösung wurde aber verworfen, erläuterte die Niederlenzer SP-Grossrätin Gabi Lauper, die im LLS den Vorsitz über die Kerngruppe Regionalplanung (Repla) und über die Projektgruppe Verkehr hat. Wieso? Das erklärt auf Nachfrage der AZ das zuständige kantonale Departement so: «Die im Richtplan enthaltene Ostumfahrung wirft von der Lage her Fragen auf, da sie auf einen Halbanschluss Aarau Ost ausgerichtet ist. Der Halbanschluss wird nun nicht mehr weiterverfolgt, sondern der Anschluss Aarau Ost wird im Rahmen des Sechs-Spur-Ausbaus verbessert.» Ganz vom Tisch ist die Verkehrsentlastung für das untere Seetal aber nicht. Gemeinden und Repla würden untereinander und mit dem Kanton Möglichkeiten ausloten, heisst es weiter. Noch lägen aber keine Unterlagen vor.

Unter dem Namen «Netzwerk Unteres Seetal» wurden verschiedene Varianten der Verkehrsentlastung geprüft. Die Ostumfahrung wurde verworfen. Screenshot Schlussbericht «Netzstrategie unteres Seetal»

«Das ganze Dorf war verstopft»

«Der Verkehr aus dem Wynen- und dem Seetal gelangt nicht mehr auf die Hauptachsen, das ist ein riesiges Problem», sagte Hans Peter Dössegger. Er verwies auf ein Ereignis von diesem Dienstag: Ein Warnsignal der Seetalbahn war defekt und hörte nicht auf zu blinken, was zu Verunsicherung und vor allem Stau führte. «Bis der ‹Knopf› gelöst war, war das ganze Dorf verstopft», sagte der Ammann um zu zeigen, wie sehr seine Gemeinde zu einem Nadelöhr geworden ist.

Nadine Widmer ergänzte, dass Schafisheim und Hunzenschwil viel Industrie haben. Das sei zwar schön – das Potenzial sei aber erst zur Hälfte ausgenutzt. Mehr Arbeitsplätze bedeuten automatisch auch mehr Verkehr.

Seon und Schafisheim präferieren Tunnel

Es entbrannte eine Diskussion unter den Gemeindevertretern. Der zunehmende Verkehr, so wurde deutlich, ist ein Problem, das alle Kommunen umtreibt. Es wurden mögliche Lösungen hin- und hergewälzt, jemand wandte ein, wenn man jetzt plane und erst in 20 oder mehr Jahren umsetze, seien die Zahlen ja schon längstens wieder überholt.

Als offenbar favorisierte Variante von Seon und Schafisheim kristallisierte sich die sogenannte Westumfahrung heraus. Das Dorf Seon würde nun westlich umgangen, und Schafisheim durch einen Nord-Süd-Tunnel durch den «Lotten» entlastet. Das ist der Hügel südlich von Hunzenschwil und westlich von Schafisheim.

Hunzenschwil: «Wir leben damit»

Das wiederum bewog Urs Wiederkehr, Ammann von Hunzenschwil zu einem längeren Votum. «Wir nehmen den Durchgangsverkehr aus dem Wynental auf und wir leben damit», begann er. «Ein Tunnel löst das Problem nicht, sondern verlagert es nur», ist er ganz klar der Meinung. Ein solches Projekt wäre seines Erachtens auch kaum realisierbar, nur schon wegen der enormen Kosten. Früher habe man Kreuzungen gebaut, diese durch Kreisel ersetzt - inzwischen sei man bei intelligenten Steuerungen für Ampeln angekommen. Solche Schaltungen können den Verkehr verflüssigen.

Wiederkehr wehrte sich auch dagegen, dass nun mit einem Brief an Attiger die gesamte Region einbezogen werden soll. Es bestehe bereits ein Gremium, das aus Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Dörfer besteht, das genüge.

Ging es am Anfang noch generell darum, das untere Seetal zu entlasten, konzentrierte sich die Diskussion plötzlich auf den Tunnel. Das schlug sich in der Abstimmung wieder: Mit dem Tunnel im Hinterkopf stimmten nur drei Personen dafür, einen Brief an den Regierungsrat zu schreiben. 14 der Anwesenden sagten Nein. Daniel Mosimann, Stadtammann von Lenzburg, Grossrat und Präsident des LLS, betonte nach der Abstimmung aber auch, dass nun auf andere Weise das Gespräch gesucht werden müsse. Beispielsweise mit politischen Mitteln wie einer Interpellation.

