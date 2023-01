Gericht entscheidet bei Streit um McDonald's-Parkplätze

Schafisheim Parkplatz-Streit bei McDonald's und Anstatthotel ist ein Fall fürs Bundesgericht Die Parkfelder rund um das McDonald’s-Restaurant und das Anstatthotel in Schafisheim beschäftigen das Verwaltungsgericht. Dieses weist eine Beschwerde der Bauherrschaft grösstenteils als unbegründet ab. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Der McDonald's und das Anstatthotel befinden sich an den Kantonsstrassen beim Schoren-Kreisel. Bild: Mathias Förster

Es ist ein langwieriges und zähes Seilziehen: Umstritten ist die Frage, wie viele Pflichtparkplätze erforderlich sind beim McDonald’s und beim Anstatthotel in Schafisheim – und wie viele tatsächlich angerechnet werden können.

Der Reihe nach: Ende Oktober 2017 erteilte der Gemeinderat in Schafisheim die Baubewilligung für den Neubau des Restaurants und des Hotels beim Schoren-Kreisel samt insgesamt 55 Parkplätzen, darunter 17 Parkplätze im Unterabstand zu den Kantonsstrassen. Im Jahr darauf reichte die Bauherrschaft, ein Immobilienunternehmen mit Sitz im Kanton Zug, ein Projektänderungsgesuch ein für eine Gartenwirtschaft mit Spielplatz sowie den Einbau von zwei zusätzlichen Hotelzimmern im bereits bewilligten Gebäude. Der Gemeinderat genehmigte die Änderung.

Der Kanton lehnte das nachträgliche Baugesuch ab

Die externe Bauverwaltung in Lenzburg stellte im November 2019 allerdings fest, dass Parkfelder, die den Abstand zu den Kantonsstrassen unterschreiten, teilweise anders als in den bewilligten Plänen ausgeführt worden waren. Es sei eine Ausnahmebewilligung erforderlich. In der Folge reichte die Bauherrschaft ein nachträgliches Baugesuch für das effektiv ausgeführte Parkierungskonzept ein. Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt wies dieses – mittlerweile war es März 2020 – aber ab und verfügte einen Rückbau derjenigen Parkplätze, die in Abweichung von der ursprünglichen Baubewilligung realisiert worden waren. Ebenfalls ordnete es einen Rückbau der ohne Baubewilligung erstellten Terrainanpassung mit Steinblöcken an.

Gegen diesen Entscheid wiederum erhob die Bauherrschaft Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat. Diese wurde im August 2021 abgewiesen. Dicke Post für die Bauherrschaft. Denn im Entscheid hiess es unter anderem, dass spätestens nach einem halben Jahr die Nutzung der Gartenwirtschaft einzustellen und die Nutzung des Hotels zu reduzieren sei, «bis der Nachweis der Verfügbarkeit der erforderlichen Pflichtparkplätze erbracht ist». Innert drei Monaten sei dem Gemeinderat ein neues Parkierungskonzept einzureichen. Dagegen wehrte sich die Bauherrschaft mit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Anzahl der erstellten Pflichtparkplätze genüge, zeigte sie sich überzeugt.

Es besteht ein Manko an acht Pflichtparkfeldern

Das Verwaltungsgericht hat den Fall beraten. Die Anordnung für den Rückbau von Parkfeldern und sowie Steinblöcken sei gerechtfertigt, führt es nun aus. Ebenfalls gerechtfertigt sei das teilweise Nutzungsverbot, da ein Manko von acht Pflichtparkfeldern bestehe. Zwar kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass für die Gartenwirtschaft keine zusätzlichen Pflichtparkplätze erforderlich sind. Aber ebenfalls hält es im Urteil fest, dass die Bauherrschaft vom bewilligten Parkfeldkonzept abwich und tatsächlich nur 26 Pflichtparkplätze – statt mindestens 34 – erstellte. Weiter fällt laut Verwaltungsgericht auf, dass die verwirklichten Grünflächen «weit davon entfernt» seien von dem, was einmal bewilligt worden sei.

Anders gesagt: Die in Abweichung im Kantonsstrassenabstand errichteten baulichen Vorkehrungen liessen sich weder ordentlich noch über eine erleichterte Ausnahmebewilligung bewilligen, so das Verwaltungsgericht. «Es wäre problemlos möglich gewesen, die Parkfelder den bewilligten Plänen entsprechend zu erstellen», heisst es im Urteil zur Herstellung des rechtmässigen Zustands. Und: «Wer ohne Baubewilligung baut und auf diese Weise vollendete Tatsachen schafft, soll gegenüber jenen Bauherren nicht bevorteilt werden, welche vorgängig korrekt ein Baugesuch einreichen und sich danach an den ergangenen Entscheid halten. Unrechtmässiges Bauen soll sich nicht lohnen.» Das Urteil ist nicht rechtskräftig und hängig vor Bundesgericht.

