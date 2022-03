Schafisheimer Sammelstelle für Kleintierkadaver aufgehoben

Schafisheim Sammelstelle für Kleintierkadaver aufgehoben: Anwohnende müssen nach Niederlenz Die Gemeinde Schafisheim hat die Kadaversammelstelle geschlossen. Gründe sind die tiefe Nachfrage und Hygieneanforderungen: Die Kadaver müssten vor dem Transport aufgetaut werden. Valérie Jost 10.03.2022, 05.00 Uhr

Die Tierkadaver müssen neu direkt zur Bausort AG in Niederlenz gebracht werden. Peter Winkelmann / LBA

Seit dem 1. März ist die Kadaversammelstelle für Kleintiere beim Werkhof Schafisheim geschlossen. Der Grund gemäss Gemeindemitteilung: Die Endabnehmerin, die Bausort AG in Niederlenz, nimmt keine gefrorenen Kadaver in Plastiksäcken entgegen. Die Kadaver müssten deshalb aufgetaut und aus den Plastiksäcken genommen werden. Aus hygienischen Gründen sei dies nicht machbar: «Da geht es gerade auch um Krankheitserreger», sagt Werkhof-Leiter Liridon Maloku auf Anfrage. «Ausserdem dauert das Auftauen natürlich eine gewisse Zeit.»

Zudem sei die Tiefkühlanlage beim Werkhof in die Jahre gekommen, wie die Gemeinde mitteilt. «Bei der Menge an Kadavern, die abgegeben werden, hätte sich eine Aufdatierung der Anlage nicht gelohnt», sagt Maloku. In Schafisheim werden ihm zufolge durchschnittlich «zwei, drei» Tiere wöchentlich abgegeben – «es gab aber auch schon Wochen, in denen es nur ein Sack war, oder auch mal bis zu fünf Tiere».

Neu müssen Schafisheimerinnen und Schafisheimer ihre Tierkadaver direkt in die Bausort AG bringen. Wie es dort auf Anfrage heisst, sind die Gebühren je nach Tier unterschiedlich – eine Katze kostet etwa fünf Franken, ein kleiner Hund (bis 10 Kilogramm schwer) zehn Franken. Auch Tierpraxen nehmen Kadaver entgegen und entsorgen sie gegen Gebühr.