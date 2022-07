Schafisheim Neulenker verunfallt mit gemieteter PS-Bolide Ein 23-Jähriger verlor in Schafisheim die Kontrolle über einen leistungsstarken Sportwagen und prallte gegen einen Mast. Die beiden jungen Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Den Führerschein auf Probe hat der Neulenker wieder los. Catarina Martins 26.07.2022, 08.48 Uhr

Am Montag ereignete sich auf der Aarauerstrasse in Schafisheim ein Selbtsunfall. Von Lenzburg kommend fuhr der 23-jährige Aargauer in den Kreisverkehr «Schoren». Als er diesen in Richtung Hunzenschwil verliess, verlor er die Herrschaft über den Mercedes-Benz AMG C63, wie die Kapo AG in ihrer Mitteilung schreibt.