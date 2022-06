Schafisheim plant altersgerechte Wohnungen für 2024/25

Schafisheim Knacknuss «Stapfe» scheint endlich gelöst: Altersgerechte Wohnungen könnten 2024/25 bezogen werden Nach jahrelangen Planungsarbeiten und Verhandlungen mit Grundeigentümerinnen und -eigentümern entscheidet das Stimmvolk am 22. Juni über eine BNO-Teilrevision. Diese ist Voraussetzung für die altersgerechten Wohnungen, welche die Gemeinde schon seit Jahren will. Valérie Jost 18.06.2022, 05.00 Uhr

Die Schafisheimer «Stapfe» (hinter dem Friedhof, links die Hecke davon): Hier sollen dereinst altersgerechte Wohnungen stehen. Valérie Jost

Um das 2,7 Hektaren grosse Gebiet «Stapfe» hinter dem Friedhof im Zentrum von Schafisheim herrscht schon jahrelanges Ringen. Der Grund sind geplante altersgerechte Wohnungen. Das letzte Bauprojekt, der Sunnepark, wurde 2020 an eine Privatperson verkauft. Voraussetzung für ein neues Projekt ist die Teilrevision «Stapfe II» der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Denn wegen der heiklen Ausgangslage klammerte die Gemeinde die «Stapfe» aus der BNO-Gesamtrevision aus und behandelte sie separat. Diese Teilrevision ist nun abgeschlossen.

Was war das Problem? Das Gebiet liegt gemäss der aktuell gültigen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) – hier ist es im Gegensatz zum Rest des Dorfes noch die alte, eben wegen der Ausklammerung – in der Zone für öffentliche Bauten. Die betroffenen Parzellen gehören aber privaten Grundeigentümern. «Das ist an sich schon ungewöhnlich», sagt Frau Ammann Nadine Widmer dazu. «Denn es ist faktisch fast schon ein Bauverbot, schliesslich wollen Private auf ihrem Land meist keine Turnhallen oder sonstige öffentliche Bauten erstellen.»

Westlich des Friedhofs sollen nun 0,87 Hektaren der Dorfzone zugeschlagen werden; mit der Bedingung, dass mindestens 25 Prozent der anrechenbaren Geschossfläche für altersgerechte Wohnungen zu konzipieren sind. Der Rest (also bis 75 Prozent) soll für normalen, finanziell attraktiveren Wohnungsbau genutzt werden dürfen. Was «altersgerecht» heisst, legt der Gemeinderat fest: Etwa, dass eine Person im Pensionsalter sein muss, oder dass es ein Service- und Dienstleistungsangebot gibt.

Vor dem Bau muss das Gebiet noch erschlossen werden

Entstehen sollen hier keine eigentlichen Alterswohnungen. «Auf den ersten Blick sind es ganz normale Wohnungen, nur dass sie im Voraus etwa für das Anbringen von Hilfestangen im Bad und Ähnlichem konzipiert werden», so Vizeammann Christian Vogel. Als Investoren stehen die Frei Architekten AG Aarau in Zusammenarbeit mit der Bonacasa AG bereit. «Wenn alles klappt, könnten die Wohnungen 2024/25 bezogen werden», so Vogel.

Vor einem Bauprojekt muss aber noch die Erschliessung durch Strasse und Werkleitungen umgesetzt werden. Die Eigentümerinnen und Eigentümer sind verpflichtet, sich daran finanziell zu beteiligen. «Würde man die aktuell gültige BNO belassen, müssten die Eigentümer für die Erschliessung auch zahlen. Aber sie könnten dann nicht selbst bauen», so Vogel. Durch die Teilrevision wird auch normaler Wohnungsbau möglich, eben bis zu 75 Prozent.

Erschliessungsvertrag im Mai unterschrieben

Der Verteilschlüssel – dieser ist unterschiedlich bei den verschiedenen Posten von Wasser bis Elektrizität – sei eine Knacknuss gewesen, so Vogel. «Wir hatten dafür am Ende riesige Excel-Tabellen.» Nach zwei Jahren teils zäher Verhandlungen sei man nun aber am Ziel, so Nadine Widmer. «Den Erschliessungsvertrag haben im Mai alle Eigentümerinnen und Eigentümer unterschrieben.» Eine solche einvernehmliche Lösung sei dem Gemeinderat wichtig gewesen.

An der Gmeind vom 22. Juni entscheidet nun das Stimmvolk über die Teilrevision. Was, wenn sie abgelehnt wird? «Dann stünden wir eigentlich wieder auf Feld eins», sagt Widmer. Die Strasse müsste aber trotzdem gebaut werden, durch das öffentliche Verfahren dann einfach später. Sie betont aber die grosse Chance, die das Projekt für Schafisheim biete: «Mit den dadurch möglich werdenden Bauprojekten können wir die Dorfzone beleben und gewinnen an Standortattraktivität. Denkbar sind danach auch weitere Entwicklungen von Café bis Apotheke, die dem ganzen Dorf zugutekämen.» Nach dem Schafisheimer Souverän entscheidet noch der Regierungsrat. Danach können die Erschliessung, die altersgerechten Wohnungen und weitere Überbauungen geplant werden.