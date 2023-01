Gegen das Coop-Projekt in Schafisheim gehen zwei Einsprachen ein

Schafisheim Erweiterung des Verteilzentrums: Zwei Einsprachen gehen gegen das Coop-Grossprojekt ein Coop will 62 Millionen Franken investieren in die Erweiterung des Verteilzentrums in Schafisheim. In einem nächsten Schritt setzt sich der Detailhändler mit den beiden eingegangenen Einsprachen und dann mit der Detailplanung auseinander. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Geplant ist die Erweiterung des Coop-Verteilzentrums beim Schoren-Kreisel. Mathias Förster

Es ist der grösste Logistikstandort von Coop, besteht aus einer Verteilzentrale und einer Grossbäckerei. Auf mehr als 600 Millionen Franken beliefen sich die Baukosten, im Juni 2016 fand die Einweihung statt, der Beginn eines neuen Zeitalters, hiess es damals. Die Entwicklung aber steht nicht still in Schafisheim. Der Detailhändler will erneut kräftig investieren: in eine 62 Millionen Franken teure Erweiterung. Geplant ist der Anbau beim Schoren-Kreisel. Die Betriebstankstelle soll abgebrochen werden.

Bis 23. Januar lag bei der Gemeindekanzlei das Baugesuch öffentlich auf – ganze fünf Ordner wohlverstanden. Einige Personen hätten die umfangreichen Unterlagen angeschaut, sagt Frau Gemeindeammann Nadine Widmer auf Anfrage. Insgesamt eingegangen sind zwei Einsprachen gegen das Grossprojekt.

Bis 2025 wird mit 2400 Mitarbeitenden gerechnet

Bewährt habe sich, sagt Coop-Mediensprecher Dean Fuss, dass sowohl die Behörden als auch die Anwohnerschaft bereits im Vorfeld informiert worden seien. «Durch den offenen Austausch durften wir uns jederzeit über Unterstützung und Rückmeldungen freuen.» Alles in allem seien die Pläne auf reges Interesse gestossen, stellt der Mediensprecher fest.

Sobald die beiden Einsprachen geklärt seien, werde sich Coop mit der Detailplanung auseinandersetzen, antwortet Fuss auf die Frage nach den Terminen. Weitere Angaben könnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Im Baugesuch stand, dass der Baustart diesen Herbst erfolgen kann, die Inbetriebnahme – wenn alles reibungslos klappt – im Jahr 2026.

In den Neubau in Schafisheim verlagern will der Detailhändler die Bereiche «Pronto» und «Aktionen» aus Dietikon und Lenzburg. Rund 2000 Mitarbeitende sind heute im Logistikzentrum tätig, bis im Jahr 2025 können es gemäss Coop etwa 2400 sein. Die Erweiterung hat auch mehr Verkehr zur Folge. Am meisten belastet ist die Rupperswilerstrasse. Gerechnet wird gemäss Baugesuch mit gut 2000 zusätzlichen Fahrzeugen pro Tag.

Im Industriegebiet herrscht viel Bewegung

Die Betriebstankstelle, die dem Neubau weichen muss, soll übrigens auf dem angrenzenden Gelände der Ferrum AG wieder erstellt werden. Die international tätige Ferrum-Gruppe mit Hauptsitz in Schafisheim, bekannt für die Produktion von Dosenverschliessern und Zentrifugen, plant ebenfalls einen Erweiterungsbau. Der Spatenstich für das über 40 Millionen Franken teure Vorhaben soll diesen Sommer erfolgen.

Westlich des Coop-Logistikstandorts – gleich ennet der Gemeindegrenze in Hunzenschwil – plant Coop zudem ein Getränkelager in der früheren Dreier-Halle. Dieses Baugesuch liegt noch bis 6. Februar öffentlich auf. Das Transportunternehmen Dreier erwarb das Areal der General Electric (GE) in Oberentfelden, wo es die bestehenden Standorte zentralisiert.

