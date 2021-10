Schafisheim Ernst Sandmeier geht in Pension: Hätte er bei Schnee verschlafen, hätte das in einem Verkehrschaos geendet Nach 42 Jahren als Werkhofmitarbeiter in Schafisheim hat Ernst Sandmeier viel zu erzählen. Etwa, wieso früher einige Gäste im «Schoren» um sechs Uhr morgens ein Bier zum Feierabend bestellten und wieso er dank Kaninchen weniger Arbeit hatte. Anja Suter Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Als Werkhofmitarbeiter pflanzte der ehemalige Landschaftsgärtner Ernst Sandmeier auch Blumen. Sandra Ardizzone

Nach 42 Jahren trägt Ernst Sandmeier sein oranges Tenue heute zum letzten Mal. Dann geht der 63-Jährige nach über vier Jahrzehnten als Werkhofmitarbeiter in Schafisheim in Pension. Eine Garnitur der orangen Kleidung werde er aber behalten, «aus Nostalgiegründen», sagt Sandmeier und lacht. Ernst Sandmeier war 21 Jahre alt, als er sich bei der Gemeinde Schafisheim bewarb. Zuvor absolvierte er eine Ausbildung als Landschaftsgärtner in Staufen und arbeitete danach zwei Jahre in Wettingen.

Fast wäre aus Sandmeier kein Gemeindeangestellter geworden: «Ich hatte ein Angebot für eine Stelle im Tessin.» Dann sah er die Ausschreibung für die Stelle in Schafisheim und bewarb sich. «Ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass ich genommen werde, da ich der jüngste Bewerber war. Aber dann hat es doch geklappt und jetzt bin ich immer noch hier», sagt er und schmunzelt.

Eigentlich sind es sogar ein wenig mehr als 42 Jahre, die Sandmeier als Werkhofmitarbeiter in Schafisheim gearbeitet hat. Schon in seiner Schulzeit half der gebürtige Schofiser ab und an aus. «Damals arbeitete ich für meinen Vorgänger, ich wusste es nur noch nicht.» Sandmeier, der in Schafisheim geboren wurde, zog es nie aus dem Dorf weg und so erlebte er manche Veränderung. Neben dem Werkhof, wo heute Parkplätze sind, war früher, da war er noch ein Kind, das «Materhuus», ein Lebensmittelladen. «Da gab es das beste Softeis», schwärmt der 63-Jährige. Im gleichen Gebäude war der Werkhof untergebracht. In einer Doppelgarage, «das war dann schon eher noch schlicht».

Für die einen das Kaffi zum Zmorge, für die anderen das Füürobe-Bier

Gerne erinnert sich Ernst Sandmeier auch an die Dorfbeizen zurück, die über die Jahre verschwunden sind. So etwa an die traditionelle Chauffeuren-Beiz, den Schoren, dort wo heute der McDonald's steht. Wenn Sandmeier und sein Kollege jeweils im Winter um drei Uhr morgens mit dem «Schneeschnüzen» anfingen, ging es jeweils um sechs Uhr für eine Pause in die Beiz. Während Sandmeier und sein Kollege dann beim Kaffi sassen, stand vor den Mitarbeitern, die eine Nachtschicht beim Coop hinter sich hatten, ein Füürobe-Bier. Der «Schoren» war eine Beiz, die für alle Platz hatte.

«Ich habe heute noch Augenwasser, wenn ich an den ‹Schoren› denke.»

Schafisheim vom Schnee befreien, eine Arbeit, die der heute 63-Jährige immer gerne erledigt hat. «Wenn es geschneit hat, habe ich immer schlecht geschlafen und wenn der Wecker um halb sechs läutete, habe ich ihn immer erst ausgeschaltet, wenn ich gestanden bin.» Hätte Sandmeier verschlafen, wäre der Schnee liegengeblieben. Verschlafen habe er in den 42 Jahren nur ein einziges Mal. «Ich glaube, das ist eine ganz gute Quote», sagt er und schmunzelt.

Als noch jeder zweite Schofiser Kaninchen im Schopf hatte

Der Schneedienst hat Ernst Sandmeier über all die Jahre begleitet, aber viel anderes seines Aufgabengebietes, habe sich massiv verändert. «Früher hatte ich viel mehr Strassen zu flicken, da war jede zweite Quartierstrasse eine Naturstrasse.» Heute seien es nebst den Flurwegen nur noch zwei Privatstrassen. Auch wenn Arbeit weggefallen ist, vieles kam hinzu. Heute mäht Sandmeier viele kleine einzelne Rasenstücke. «Vor vielen Jahren hatte jeder zweite Schofiser noch Kaninchen im Schopf, da waren sie froh, wenn sie das Gras heuen konnten.»

Eine von Sandmeiers letzten Aufgaben ist das Befüllen der Blumenkübel. «Die waren vor über 20 Jahren als Verkehrsberuhigung gedacht, anfangs wuchs aber nur Unkraut darin. Da beauftragte mich der damalige Gemeinderat, einige Blumen zu besorgen.» Mit dem Pflanzen der Blumen endet Ernst Sandmeiers Anstellung beim Werkhof in Schafisheim. Auf seine Pension freut sich der Schofiser. «Ich bin zwar einer, der morgens immer gut aufstehen kann, ich kann aber auch gut liegen bleiben», sagt er. Und er habe auch kein Problem damit, einfach mal nichts zu tun. Zudem gäbe es am Haus, in dem er mit seiner Frau wohne, einiges zu tun. Und der zukünftige Pensionär ist im lokalen Männerturnverein aktiv. Obwohl das Einkehren in einer der Dorfbeizen nach dem Turnen fast noch wichtiger sei als der Sport, sagt Sandmeier und lacht. «Wenn ich nicht einkehren kann, dann muss ich auch nicht turnen.»