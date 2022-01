Der Migros Voi zieht nach Schafisheim

Schafisheim Eine Einkaufsmöglichkeit mehr im Dorf: Migros Voi zieht in einen Neubau in Schafisheim Die Filiale entsteht an einem Neubau an der Seetalstrasse. Das Baugesuch lag im vergangenen April bei der Gemeinde auf. Die Baubewilligung steht noch aus. Anja Suter 26.01.2022, 09.21 Uhr

In Schafisheim soll ein Haus mit 10 Kleinwohnungen und einem Verkaufsladen entstehen. Anja Suter

Es ist schon lange nichts Neues mehr, dass viele Dörfer ihre Einkaufsmöglichkeiten verlieren. Auch die Schofiserinnen und Schofiser mussten das am eigenen Leib erfahren. Im November 2020 wurde bekannt, dass die Denner Satellit Filiale im Dorf einem neuen Gebäude weichen wird. Somit blieb der Gemeinde nur noch die Volg-Filiale, welche 50 Meter vom Denner entfernt steht. An der Stelle des ehemaligen Denner Satellit wird derzeit ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten gebaut. Diese Räumlichkeiten werden aber in Zukunft keine Denner-Filiale mehr beherbergen, wie Thomas Kaderli, Mediensprecher von Denner gegenüber der AZ im November 2020 sagte. Dies sei zwar gemeinsam mit dem Liegenschaftseigentümer und Inhaber des Denner Satelliten geprüft worden, man müsse jedoch aufgrund nicht erfüllbarer Vorschriften im Bereich der LKW Anlieferung davon absehen.