Berechnung der Steuern ist «nicht ganz einfach»

Das Budget in Schafisheim schliesst mit einem Minus von 434'550 Franken ab. Am Steuerfuss von 99 Prozent wird aber nicht geschraubt. Zur Diskussion stehen an der Gemeindeversammlung zudem mehrere Kredite sowie Kreditabrechnungen.

Michael Hunziker 09.11.2022, 05.00 Uhr