Unfall in Schafisheim: Zwei Personen ins Spital gebracht

Schafisheim Auf Gegenfahrbahn geraten: Zwei Personen müssen nach Frontalkollision ins Spital Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag in Schafisheim auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Beide Beteiligten sind verletzt ins Spital gebracht worden. 03.10.2022, 08.51 Uhr

Frontalkollision in Schafisheim: Zwei Personen mussten ins Spital. Kapo AG Frontalkollision in Schafisheim: Zwei Personen mussten ins Spital. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Seetalstrasse in Schafisheim. Eine 61-jährige Frau war in ihrem Seat in Richtung Seon unterwegs, als sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen.

Ambulanzen brachten die Frau und den 45-jährigen Skoda- Fahrer ins Spital, schreibt die Kantonspolizei weiter. Nach ersten Angaben sind ihre Verletzungen nicht schwerwiegender Natur. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Weshalb die 61-Jährige die Herrschaft über den Wagen verloren hatte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallwagen blockierten die Strasse teilweise. Bis diese um 18.30 Uhr geräumt war, leistete die Regionalpolizei Lenzburg Verkehrsdienst. (fan)

