Wegen Alterung und Verschleiss: SBB erneuern die Bahngleise

Rupperswil/Wildegg Wegen Alterung und Verschleiss: SBB müssen die Bahngleise erneuern Die SBB planen eine Fahrbahnerneuerung auf der Bahnstrecke zwischen Rupperswil und Wildegg. Kostenpunkt: 5,2 Mio. Franken. Die erste Hälfte der Arbeiten soll zwischen Oktober und November des kommenden Jahres ausgeführt werden. Michael Hunziker 30.08.2022, 05.00 Uhr

Die Bahngleise sind zwischen 38 und 46 Jahre in Betrieb und haben ihre Lebensdauer erreicht. mhu

Jährlich gut 30'000 Züge pro Richtung, davon zwischen 3000 und 4000 Güterzüge, hinterlassen ihre Spuren: Wegen Alterung und Verschleiss müssen zwischen Rupperswil und Wildegg die Bahngleise erneuert werden. Diese sind zwischen 38 und 46 Jahre in Betrieb und haben ihre Lebensdauer erreicht, halten die SBB fest. Und:

«Was so intensiv genutzt wird, muss gepflegt werden, damit die Züge auch künftig sicher und pünktlich ans Ziel kommen.»

Betroffen sind fünf Abschnitte mit einer Gesamtlänge von zwei Kilometern, verteilt über einen Perimeter von vier Kilometern. Saniert werden sowohl Schienen und Schwellen als auch der Schotter mittels sogenannter Gleisumbaumaschinen, führen die SBB aus. Ausserdem erstellt werde eine Versickerungsanlage im konventionellen Tiefbau. Gerechnet wird mit Gesamtkosten von 5,2 Mio. Franken.

Arbeiten unter laufendem Betrieb sind Herausforderung

Als eine Herausforderung bei der geplanten Fahrbahnerneuerung bezeichnen die SBB den Bau unter laufendem Bahnbetrieb. Gewährleistet werden müssten die Sicherheit und die nötigen Gleissperrungen, zur Verfügung stehen müssten das Personal sowie die Gleisbaumaschinen. Die erste Hälfte der Arbeiten findet voraussichtlich zwischen Oktober und November des kommenden Jahres statt. Die zweite Hälfte soll voraussichtlich im Frühjahr 2025 erfolgen.

Noch entsprechen die Einstiegskanten am Bahnhof Rupperswil nicht den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes. mhu

Die SBB sind sich bewusst, «dass Bauarbeiten leider oft mit Unannehmlichkeiten für die Anwohnerinnen und Anwohner der Baustelle verbunden sind», hält die Medienstelle auf Anfrage fest und fügt an: Der Lärm und die Einschränkungen würden so gering wie möglich gehalten. Vereinzelt werden Züge durch Busse ersetzt. Die Kundinnen und Kunden werden auf verschiedenen Kanälen – unter anderem über die Anzeigen auf Monitoren, durch Lautsprecherdurchsagen in den Zügen und an den Bahnhöfen oder via SBB-Mobile-App und SBB-Website – über die Änderungen informiert.

Perrons werden auf 220 Metern erhöht

Die Planunterlagen für die Fahrbahnerneuerung liegen bis 20. September öffentlich bei der Gemeindekanzlei in Möriken-Wildegg sowie bei der Bauverwaltung in Rupperswil auf.

Laut Unterlagen ebenfalls für das kommende Jahr geplant sind unter dem Titel «Nachbarprojekte» Bauarbeiten am Bahnhof Rupperswil. Dieser ist heute nicht hindernisfrei, die Einstiegskanten entsprechen nicht den Vorgaben des aktuellen Behindertengleichstellungsgesetzes. Damit die Vorgaben erreicht werden können, müssen die Perrons – auf einer Länge von je 220 Metern – erhöht und die Zugänge angepasst werden.