Lenzburg will Rupperswiler Bezirksschüler nicht mehr aufnehmen

Rupperswil/Lenzburg Rupperswiler Bezirksschüler dürfen vielleicht bald nicht mehr nach Lenzburg – Kanton spricht von «Abschiebung» Wegen Platzmangels will Lenzburg rund 62 Rupperswiler Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler bald nicht mehr aufnehmen. Diese müssten neu alle nach Möriken-Wildegg. Der Rupperswiler Ammann wehrt sich dagegen und brachte das Thema an einer Sitzung erneut aufs Tapet. Valérie Jost Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geht es nach dem Willen von Lenzburg, sollen bald alle Rupperswiler Jugendlichen hier die Bezirksschule besuchen: die Schulanlage Hellmatt in Möriken-Wildegg.

Michael Küng

Der Lenzburger Schulraum ist knapp. So knapp, dass Tagesstrukturen und Mittagstisch im Sommer umziehen mussten: aus dem stark ausgenutzen Schulhaus Mühlematt ins Hünerwadelhaus. Das Provisorium bleibt, bis das neue Tagesstrukturenzentrum in der «Bleiche» fertig ist (Bezug per August 2024 geplant). Auch das «Mühlematt» wird ausgebaut.

Doch auch im Oberstufenzentrum Lenzhard wird der Schulraum knapp. Schon letztes Jahr hiess es deshalb im Bericht zur Schulraumplanung, durch eine «Kooperation mit der Schule Möriken-Wildegg für die Rupperswiler Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler» würde es bei den Raumkapazitäten etwas Luft geben.

62 Jugendliche gehen nach Lenzburg, nur 6 nach Möriken-Wildegg

Das heisst: Die rund 70 Rupperswiler Bez-Jugendlichen würden ab dem Schuljahr 2024/25 alle nach Möriken-Wildegg gehen. Aktuell sind es nur gerade sechs, die restlichen 62 besuchen die Bezirksschule in Lenzburg.

Möriken-Wildegg und Lenzburg haben diesen Plan in einer Absichtserklärung festgehalten. Anfang Jahr äusserte Lenzburg diesen Wunsch auch im Regionalplanungsverband «Lebensraum Lenzburg-Seetal» (LLS).

In Rupperswil kommt das Lenzburger Vorhaben nicht gerade gut an. «Es kann nicht sein, dass unsere Gemeinde wegen dem knappen Lenzburger Schulraum ausgeschlossen wird», sagt Ammann Rudolf Hediger auf Anfrage. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung darüber sehr erfreut wäre.»

Auch der Standort Seon wäre eine Option

Hediger hat deshalb beim kantonalen Departement für Bildung, Kultur und Sport (BKS) ein Factsheet erstellen lassen. Darin heisst es, dass Lenzburg die Rupperswiler Jugendlichen aufnehmen muss, solange der entsprechende Bezirksschulkreis besteht. Eine «Abschiebung» der Rupperswiler Jugendlichen käme einer Neufestlegung des Schulkreises gleich und müsse in Absprache von Gemeinden und Regionalplanungsverband LLS erfolgen. Bis zu einer Einigung gelte der Status quo.

Auf Wunsch von Rupperswil fand im LLS vor kurzem ein runder Tisch zum Thema statt. Dort wurde besprochen, dass «die drei Bezirksschulstandorte Möriken-Wildegg, Lenzburg und Seon gemeinsam betrachtet werden müssen». Abwegig ist das nicht: In Seon wird nächste Woche an der Urne über die Aufstockung des Oberstufenschulhauses Hertimatt abgestimmt. Und in Möriken-Wildegg, wo ebenfalls ein hohes Schulkinderwachstum prognostiziert ist, bewilligte die Gmeind im Sommer 500’000 Franken für die Analyse einer Schulraumerweiterung (weil Teile der Schulanlage Hellmatt unter Denkmalschutz stehen).

Der Lenzburger Stadtammann und Bildungsvorsteher Daniel Mosimann betont denn auch: «Mit einer neuen Schülerzuteilung würde es nicht nur am Standort Lenzburg eine Entspannung geben, sondern auch eine Stärkung an anderen Standorten.»

Thema wegen Angst vor «viel Wirbel» nicht traktandiert

Zudem wurde am runden Tisch beschlossen, dass der LLS (dessen Präsident ist notabene Daniel Mosimann) eine Bestandesaufnahme erstellen und an der LLS-Sitzung gestern Abend vorstellen soll (ausführlicher Bericht zu dieser Sitzung folgt). Kurz darauf entschied aber der neunköpfige LLS-Ausschuss (in dem Mosimann ebenfalls sitzt), dem Vorstand das Thema doch nicht vorzulegen – aus der Befürchtung heraus, dass mit einer Bestandesaufnahme «viel Wirbel ausgelöst würde». Ausserdem bestehe weder für die Geschäftsstelle noch für die LLS-Kerngruppe Regionalplanung ein Handlungsbedarf.

Dagegen wehrte sich Hediger und reichte das Traktandum erneut ein: «Wir möchten informiert werden, was los ist und was geplant wird.» Es solle einen klaren und korrekten Lösungsweg geben. «Ich erwarte, dass der LLS hier als neutrale Stelle die Koordination übernimmt und sich nicht aus der Verantwortung zieht.»