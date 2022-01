Rupperswil hat eine hohe Velodiebstahl-Zahl

Rupperswil Velodiebstähle: In Gemeinden mit Bahnhof lockt der fremde Drahtesel häufiger «Zum Gebrauch entwendet» nennt die Regionalpolizei, was in Lenzburg und Rupperswil besonders häufig passiert: Fremdes Velo mitnehmen, damit vom Bahnhof weg oder an den Bahnhof fahren und es irgendwo stehen lassen. Eva Wanner 21.01.2022, 05.00 Uhr

In der Facebook-Gruppe «Du besch vo Rupperswil wenn» wird auffällig oft über Fahrraddiebstähle berichtet. Symbolbild: Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Katze vermisst, Lampe zu verschenken und wann ist eigentlich die Papiersammlung? Fast für jede Gemeinde gibt es eine Facebook-Gruppe, in der solche Dinge gepostet werden. Und dann ist da «Du besch vo Rupperswil wenn». In dieser Gruppe geht es meistens um ein Thema: Velos. Drahtesel, die irgendwo abgestellt wurden, wo sie offensichtlich nicht hingehören. Und auch nicht von der Person, der sie gehören.

Ist der Velo-Klau beziehungsweise das ungefragte «Ausleihen» also ein Rupperswiler Phänomen? «Der Eindruck täuscht nicht ganz», sagt Ferdinand Bürgi, Kommandant und damit Leiter der Regionalpolizei Lenzburg, auf Anfrage. 24 Fahrräder seien im letzten Jahr in der Gemeinde als gestohlen gemeldet worden. 14 weitere wurden gemeldet, die «irgendwo abgestellt oder entsorgt wurden».

Das liegt über dem Durchschnitt im Einzugsgebiet der Regionalpolizei Lenzburg. Sie betreut 24 Gemeinden mit total 71'500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Auf dem gesamten Gebiet werden laut Bürgi pro Monat rund 17 Velos als gestohlen gemeldet und sechs aufgefundene registriert. Macht pro Jahr also 204 gestohlene Velos und 72, die gefunden werden.

Der Bahnhof macht's aus

Und warum ausgerechnet Rupperswil? «Die Begründung liegt wohl darin, dass der Bahnhof Rupperswil eine grössere Anzahl ÖV-Benützerinnen und -Benützer verzeichnet und infolge dessen die Anzahl entwendeter Fahrräder zum Gebrauch auch höher liegt als anderswo», sagt der Repol-Chef.

«Gemeinden mit einem Bahnhof haben tendenziell sicher mehr Fahrradentwendungen zu beklagen als eine Gemeinde ohne ÖV-Anschluss. Hier ist Lenzburg sicher als Hotspot zu verzeichnen.»

Auch der Rupperswiler Gemeindeschreiber Marco Landert sagt auf Anfrage, dass die meisten Meldungen über abgestellte oder gestohlene Velos, die bei der Kanzlei eingehen, den Bahnhof beträfen. Das sei für die Bestohlenen natürlich ärgerlich, aber: «Die Gemeinde kann dort keine Videoüberwachung installieren, da das Gelände den SBB gehört.»

Die Mitarbeitenden des Werkhofs würden ab und an Fahrräder einsammeln, die offensichtlich an Orten abgestellt wurden, wo sie so nicht hingehören. Die rund zehn herren- und damenlosen Velos pro Jahr würden in einem Keller zwischengelagert, falls sich der Besitzer, die Besitzerin oder die Regionalpolizei meldet.

Velo weg – und nun?

Bemerkt man, dass das Velo gestohlen wurde, kann man bei der Regionalpolizei eine Strafanzeige gegen unbekannt einreichen. Das geht auch online.

Wichtig ist, dass man die Fahrraddaten kennt. Heisst: Rahmennummer, Marke, Typ und Farbe. Diese Daten, so erklärt Bürgi, werden im Fahndungsregister eingetragen und national ausgeschrieben. Wird ein Velo gefunden, werden die Daten abgeglichen und das Rad dem rechtmässigen Besitzer zurückgegeben. Klingt einfach, aber: «Leider stellen wir fest, dass sehr viele Fahrradbesitzer die Fahrraddaten nicht aufschreiben und bei einem Diebstahl nicht angeben können», sagt Bürgi. «Dieser Umstand erschwert oder verunmöglicht eine Ausschreibung im Fahndungsregister was zur Folge hat, dass wir sehr viele Fahrräder nicht zuweisen können.»

Nebst dem Rat, die Daten seines Fahrrads zu kennen, hat der Repol-Chef noch weitere Tipps für Velofahrende: Das Fahrrad mit einem Ketten-, Bügel- oder Panzerkabelschloss sichern, gegen Diebstahl versichern und nach einem Diebstahl immer eine Anzeige erstatten. Und: «Benützen Sie, dort, wo vorhanden, Fahrradstationen: kostenpflichtige, überwachte, geschlossene Räume.»