Unfall in Rupperswil: Neulenker (18) verliert Führerausweis

Rupperswil Selbstunfall: Nach zwei Tagen ist ein 18-Jähriger bereits seinen Führerausweis los Frisch im Besitz seines Führerausweises verunfallte ein 18-Jähriger am Sonntagabend in Rupperswil. Drei junge Männer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden ist gross. 11.07.2022, 10.05 Uhr

Der Selbstunfall ereignete sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Sonntagabend um 18 Uhr im Dorfzentrum von Rupperswil. Von der Poststrasse – einer 30 km/h-Zone – mündete der 18-Jährige in die Poststrasse ein, wo die Geschwindigkeit noch auf 20 km/h beschränkt ist.

Mutmasslich wegen unnötiger und übermässiger Beschleunigung brach beim Abbiegen das Heck des BMW aus. Dieser prallte gegen eine Strassenlampe und wurde dann gegen vier nebenan parkierte Autos geschleudert.

Der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Am älteren BMW entstand Totalschaden. Auch an den parkierten Autos sowie an der Strassenlampe entstand beträchtlicher Schaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den 18-Jährigen und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Diesen besass er gemäss Mitteilung gerade erst seit zwei Tagen. (az)

