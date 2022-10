Rupperswil: Baustart für Wohnüberbauung «Obstgarten»

Rupperswil Neue Wohnüberbauung «Obstgarten»: An der Obermatt fährt der Bagger auf Sechs Reiheneinfamilienhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus mit 28 Mietwohnungen werden in idyllischer Umgebung in Rupperswil realisiert. Der Baustart für die neue Wohnüberbauung «Obstgarten» ist erfolgt. 28.10.2022, 14.30 Uhr

Die neue Wohnüberbauung entsteht auf dem Grundstück an der Obermatt. zvg

Auf dem Grundstück an der Obermatt 20 in Rupperswil, angrenzend an die Landwirtschaftszone, hat der Spatenstich für die neue Wohnüberbauung «Obstgarten» stattgefunden. Wo einst ein Bauernhof stand, werden sechs Reiheneinfamilienhäuser im Eigentum sowie ein Mehrfamilienhaus mit 28 Mietwohnungen gebaut – an idyllischer Lage umgeben von Wiesen und Obstbäumen. Für die Architektur ist das Aarauer Architekturbüro Frei Architekten AG verantwortlich.