Mirjam Tinner über ihr neues Amt als Frau Gemeindeammann

Rupperswil Gemeindeammann Mirjam Tinner: «Früher waren Gemeinderäte unantastbar, das ist heute nicht mehr so» Mirjam Tinner ist definitiv kein Neuling in der Kommunalpolitik von Rupperswil. Sie hat zwölf Jahre Gemeinderatserfahrung, zwei davon als Vize. Seit bald vier Monaten ist sie Gemeindeammann – und verrät, warum man in dieser Position Menschen mögen muss und warum ein Bild von drei Tigern in ihrem Büro hängt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mirjam Tinner blickt auf vier Monate als Frau Gemeindeammann zurück. Severin Bigler

Mirjam Tinner, wie gross sind Ihre Füsse im Vergleich zu den Fussstapfen, in die sie treten?

Bildlich gesprochen wohl in etwa gleich gross (lacht). Metaphorisch hat mein Vorgänger Ruedi Hediger in 28 Jahren als Gemeinderat und Gemeindeammann natürlich ein grosses Erbe hinterlassen. Er kennt Rupperswil in- und auswendig und hat sich ein enormes Wissen aufgebaut, das ich mit 12 Jahren Gemeinderatserfahrung noch nicht habe.

Wie würden Sie die Gemeinde Rupperswil denn beschreiben?

Die Gemeinde ist verkehrstechnisch gut gelegen und optimal eingebettet zwischen Lenzburg und Aarau und, wenn man grösser denken will, auch Zürich, Bern und Luzern. Für mich persönlich ist es seit 38 Jahren mein geliebtes Zuhause. Ich finde es schön, dass man sich auf der Strasse Grüezi sagt, es ist ein Dorf geblieben.

Aber eines, das wächst.

Ja, es wird beispielsweise am Wiesenweg rege gebaut. Viele Grundstücke aus Erbengemeinschaften wurden verkauft und werden nun bebaut. Zugezogene schätzen die Vorteile der Gemeinde, Alteingesessene hingegen sehen die grünen Wiesen schwinden. Dem Gemeinderat sind aber die Hände gebunden, die Bautätigkeit verbieten können wir nicht.

Die Gemeinde trägt aber die Konsequenzen.

Richtig. Dank dem bezahlbaren Wohneigentum ziehen viele junge Familien nach Rupperswil. Dies ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite generieren viele neue Kinder neuen Schulraum.

Wird dieser knapp?

Wir haben aktuell über 5800 Einwohnerinnen und Einwohner, davon sind 500 Kinder in der Primarschule. Alle Klassenzüge werden dreifach geführt. Wir haben deshalb nun erneut eine Studie in Auftrag gegeben, um die Schulraumplanung zu überprüfen. Bis ein Schulhaus oder ein Kindergarten tatsächlich steht, dauert es Jahre. Deshalb müssen wir frühzeitig handeln.

Dabei hat auch das Volk noch ein Wörtchen mitzureden. Die Rupperswilerinnen und Rupperswiler sagen auch gerne Mal Nein, oder?

Das ist unterschiedlich. Dazu muss man sagen, dass Gemeinderäte früher schon fast unantastbar waren. Das ist definitiv nicht mehr so. Die Bevölkerung, die mit ihren Steuern dafür sorgt, dass das Dorf ausgerüstet ist, getraut sich mehr mitzureden. Und das ist richtig so.

Immer? Also auch, wenn die Pensen auf der Verwaltung aufgestockt werden sollen, sich das Volk aber dagegen sträubt?

Dieses Thema ist sehr heikel. Wir waren in den letzten Jahren schon zweimal mit Anträgen um mehr Stellenprozente für die Verwaltung an Gemeindeversammlungen. Dabei wurden unsere Anträge nur im kleineren Rahmen berücksichtigt. Am neuen Gemeinderat liegt es nun, der Bevölkerungen aufzuzeigen, wie wichtig und nötig die Erhöhungen sind.

Die fehlenden Stellenprozente haben aber Folgen?

Ja, denn die Arbeitsbelastung bleibt, sie ist mit dem Entscheid der Bevölkerung nicht verschwunden. Am Dienstag und Donnerstag ist die Verwaltung deshalb geschlossen, damit die Mitarbeitenden «zuschaffen» können. Ausserdem haben wir externes Personal angestellt. Wir haben immer kommuniziert, dass wir das werden tun müssen und dass dies teurer wird, als die Pensen fest aufzustocken.

Die aktuelle Lösung ist also nicht die endgültige?

Nein, wir werden sicher wieder einen Vorstoss an die Gemeindeversammlung bringen müssen. Ob schon im November oder erst 2023, wird sich zeigen. Wir wollen ja nicht «zwängele», sondern gut begründen, warum wir aufstocken müssen.

Nicht bestimmen also, sondern zusammenarbeiten. Die Arbeit mit Menschen liegt Ihnen am Herzen, richtig?

Ja. Als erste Amtshandlung durfte ich einem Jubilaren gratulieren. Das machen wir, wenn Einwohnerinnen und Einwohner 90, 95 oder 100 Jahre alt werden und ab dann jedes Jahr. Ich konnte damit als erste amtliche Tätigkeit jemandem eine Freude machen. Das kam mir sehr entgegen, denn ich mag Menschen.

Das muss man in diesem Amt, nicht?

Ja, sonst ist man fehl am Platz. Menschen spüren, ob man empathisch ist, ob man sie ernst nimmt und im Rahmen der Möglichkeiten versucht, ihr Problem zu lösen. Ich bin überzeugt, dass ein Amt im Gemeinderat eine Lebensschule ist und schätze mich glücklich, dass die Bevölkerung mir das ermöglicht. Sicher werde ich nicht immer allen Freude machen und es mögen mich ganz bestimmt nicht alle (lacht). Das müssen sie auch nicht, aber sie sollten sehen, dass ich das Beste möchte für Rupperswil.

Dafür kämpfen Sie.

In meinem Büro im Gemeindehaus habe ich ein Bild von drei weissen Tigern aufgehängt. Die Tiere sind friedlich, sie können aber wenn nötig auch die Krallen ausfahren. Das passt zu mir und meiner Politik.

Die ohne Partei im Hintergrund stattfindet.

Für mich hat parteipolitisches Denken auf dieser Stufe keinen Platz. Wir fünf müssen Rupperswil vorwärtsbringen, ohne einem Parteiprogramm zu folgen. An oberster Stelle steht für mich nur eines: Rupperswil!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen