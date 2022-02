Das Gemeindehaus genügt den Ansprüchen nicht mehr

Rupperswil Fertig mit Kosmetik: Das Gemeindehaus soll nun endlich saniert werden Über 50 Jahre alt ist das Rupperswiler Gemeindehaus. Es ist nicht hindernisfrei, weist Mängel auf und entspricht auch vom Platz her nicht mehr den Anforderungen. Nun wird die Sanierung im zweiten Anlauf angepackt. Eva Wanner 17.02.2022, 05.00 Uhr

Das Gemeindehaus von Rupperswil muss dringend saniert werden. Daniel Vizentini

Schon vor sechs Jahren war klar, dass das Rupperswiler Gemeindehaus in seiner jetzigen Form verschiedenen Ansprüchen nicht mehr genügt. Nach einem finanziell bedingten Investitionsstopp der Gemeinde fielen Umbau und Sanierung zu diesem Zeitpunkt aber ins Wasser.

Nun soll das Projekt endlich angepackt werden. 1968 erbaut, habe das Gebäude eine Fassaden- und eine Fensterrenovation sowie verschiedene interne Umnutzungen erfahren, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Grundsätzlich aber befinde es sich im ursprünglichen Zustand und genüge den heutigen Anforderungen nicht mehr.

Zu wenig Platz und sanierungsbedürftig

Eine temporär eingesetzte Baukommission habe das Gebäude untersucht. Fazit: Es verfüge über eine gute Substanz und Tragstruktur, habe aber wesentliche Mängel in Bezug auf die Gebäudehülle, die Gebäudetechnik, die Ener­gieeffizienz und die Sicherheit. «Zwingend zu verbessern sind die Schal­teranlagen, welche heute keinerlei Diskretion und Sicherheit bieten», heisst es in der Mitteilung. Weiter soll ein Lift eingebaut werden, da das Gebäude aktuell nicht behindertengerecht ist.

Ausserdem werde mehr Platz zum Arbeiten und für Sitzungen benötigt, weil die Gemeinde stark gewachsen sei. Zum Vergleich: 1972, drei Jahre nach dem Bau des Gemeindehauses, lebten 2982 Personen in Rupperswil. 20 Jahre später waren es 3330 – und im Jahr 2020 waren es ganze 5628. Möglich wäre laut Mitteilung beispielsweise, den Wohnraum im 2. Obergeschoss künftig für die Verwaltung zu nutzen.

Und was kostet das alles? Die Baukommission bereite für die Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Juni einen Projektierungskredit vor. Interessierte können sich schon vorher, am Donnerstag, 2. Juni, an einem öffentlichen Anlass über das Projekt informieren lassen. Wird der Projektierungskredit an der kommenden Versammlung genehmigt, würde an der Sommergemeindeversammlung im Jahr darauf ein Baukreditantrag gestellt. Wird auch dieser angenommen, könnte die Gemeinde im Herbst 2023 mit den Bauarbeiten beginnen.