Rupperswil: An der Obermatt entstehen 34 Wohnungen

Rupperswil Ein Stück Dorfgeschichte wird überbaut: An der Obermatt entstehen 34 Wohnungen Der grosse Bauernhof soll zwei Neubauten weichen. Das Baugesuch liegt auf, die Profile sind ausgesteckt. Der Obstgarten dahinter wird beibehalten. Daniel Vizentini 26.06.2021, 05.00 Uhr

Das alte Bauernhaus wird einer Grossüberbauung weichen. Daniel Vizentini

Das Bevölkerungswachstum von Rupperswil hält an: In den letzten zehn Jahren stieg die Einwohnerzahl und fast einen Drittel auf aktuell über 5680 Personen. Zu den neuen Wohnüberbauungen dürfte bald eine weitere hinzustossen: An der Obermatt 18 und 20 sind zwei Neubauten geplant mit insgesamt 34 Wohnungen.