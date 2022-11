Rupperswil: Kreisschule Lotten feiert 20-jähriges Bestehen

Rupperswil «Ein richtig toller Tag»: Die Kreisschule Lotten feiert ihr 20-jähriges Bestehen Ein spezieller Anlass ist organisiert worden zum runden Geburtstag der Kreisschule Lotten. Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich kreativ. 09.11.2022, 17.55 Uhr

Als Höhepunkt posieren alle für das Foto vor dem Seetalschulhaus. zvg/Markus Kämpfer

Am 12. August 2002 öffnete die Kreisschule Lotten ihre Tore. «Seither steht die Oberstufe der Trägergemeinden Schafisheim, Hunzenschwil und Rupperswil für einen aufgeschlossenen Lern- und Arbeitsort, der alle Schülerinnen und Schüler situationsgerecht und individuell fördert», hält die Kreisschule Lotten in einer Mitteilung fest.

Der runde Geburtstag der stufendurchmischten und dezentral geführten Schule wurde nun gebührend gefeiert. Das Rahmenprogramm umfasste vielseitige Projekte. So wurden unter anderem ein «KS Lotten»-Tanz eingeübt, ein Rap vorgetragen und Kunstprodukte ausgestellt. Auch an einem neuen «KS Lotten»-Logo arbeiteten die Schülerinnen und Schüler der Kreisschule. «Die Ergebnisse lassen sich sehen und zeigen, dass die Kreisschule Lotten die Vielfalt als Wert anerkannt und dies in facettenreichen Aktivitäten umsetzt», heisst es weiter in der Mitteilung.

Ein Höhepunkt stellte das Foto mit allen aktuellen Schüler­innen und Schülern, allen Lehr- und Förderlehrpersonen, Assistenzpersonen der neuen Schulleitung, der neuen Schulverwaltung und dem Verbandsvorstand dar. Schulleiter Rolf Beck fasste den Anlass folgendermassen zusammen:

«Die Freude am kreativen Schaffen unserer Schülerinnen und Schüler wurde am heutigen Tag wieder einmal richtig spürbar. Sie lässt mich mit grosser Zuversicht in die Zukunft der nächsten 20 Jahre unserer Schule blicken.»

Auch die Präsidentin des Verbandsvorstands, Simonetta Cator, erlebte den Anlass durchwegs positiv: «Was in kürzester Zeit von den Lehrpersonen auf die Beine gestellt wurde, war beispielhaft». Bei den Schülerinnen und Schülern fand der Sonderanlass ebenfalls grossen Anklang. Eine Schülerin der 1. Oberstufe meinte stellvertretend: «Das war ein richtig toller Tag.» (az/fir)