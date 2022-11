Bis zum Rupperswiler Jubiläumsjahr ist auch der Wein erwachsen:

Rupperswil Bis zum Fest ist auch der Wein erwachsen: Das Feierjahr der 850-jährigen Gemeinde beginnt bald Nach 23 Monaten kann es endlich losgehen. Die Gemeinde Rupperswil feiert ihr 850-jähriges Bestehen. Gemeindeammann Mirjam Tinner spricht von einer «Riesenkiste». Eva Wanner 18.11.2022, 05.00 Uhr

OK-Präsident Ruedi Hediger (links) und Peter Wehrli stossen mit dem Festwein zur 850-Jahr-Feier der Gemeinde Rupperswil an. Eva Wanner

In 59 Tagen geht es los. Seit 23 Monaten arbeitet das Organisationskomitee, das aus neun Personen besteht, dafür Pläne aus. 17 Sitzungen hat alleine der Kern des OK schon absolviert, über alle Subressorts sind es sicher schon 100 gewesen. Und in 380 Tagen ist dann auch alles schon wieder vorbei. Diese Zahlen nannte Mirjam Tinner, Rupperswiler Frau Gemeindeammann und Vize-OK-Präsidentin der 850-Jahr-Jubiläumsfeier im kommenden Jahr, am zweiten Partner- und Pressemeeting vom Donnerstagmorgen. «Das wird eine Riesenkiste», sagte Tinner.

Am 15. Januar geht es also los. An der Eröffnungsfeier werden beispielsweise die 24 Tafeln gezeigt, die künftig den historischen Rundgang durch die Gemeinde bilden. An zwölf Standorten je zwei Tafeln dazu, was sich am Ort, an dem man steht, zugetragen hat und welche Bedeutung er für «Robischwyl» hatte oder noch hat.

Bei der Eröffnungsfeier wird ausserdem eine geschmackliche Premiere gefeiert: Der Festwein wird kredenzt. Am Donnerstag konnte schon eine Nase und eine Zungenspitze voll probiert werden. Der Weinbauer und ehemalige Grossrat Peter Wehrli aus Küttigen war vor Ort, um die Tropfen auszuschenken. Den Geschmack ausgesucht hat das OK. Und der OK-Präsident Ruedi Hediger hat sogar noch mehr getan: Er hilft dem Weingut Wehrli bei der Traubenlese. Auch bei jener für den weissen Festwein – die Früchte hierfür wurden erst Anfang September geerntet, erklärte Wehrli. Der Tropfen brauche deshalb noch etwas Zeit, «er ist noch in der Pubertät». Der Rotwein reift schon seit 2021. Beide Weine seien bis zu Beginn des Jubiläumsjahres definitiv apérotauglich.

Ein Spiel für das «Geisse Emmi»

Nicht nur der Festwein begleitet die diversen Jubiläumsfestivitäten, sondern auch die Theatergruppe Tangram. Sie wird zu jedem Anlass eine passende Szene spielen. Etwa jene vom «Geisse Emmi»: Emma Wiederkehr, die der Gemeinde ihr Haus vermachte mit der Auflage, ein Dorfmuseum darin einzurichten. Zum Jubiläumsjahr wurde das Museum entrümpelt und aufgemöbelt, am 16. April findet die Vernissage statt.

Nebst weiteren Anlässen wird das Highlight des kommenden Jahres das Dorffest sein, das vom 7. bis am 9. Juli stattfindet. Als Festredner wird Landstatthalter Jean-Pierre Gallati auftreten, über das gesamte Wochenende finden verschiedene Vorführungen und Konzerte statt, ein Beizlibetrieb und am Samstag ein grosser Festumzug. Eben eine Riesenkiste. «Das Programm steht», sagte Hediger. «Jetzt geht es an die Umsetzung.»