Grosses Bauvorhaben in Rupperswil

Rupperswil Für elf Millionen Franken: Abbruch und Neubau von 21 Wohnungen und drei Gewerberäumen In Rupperswil soll ein grosses Bauvorhaben umgesetzt werden. Im Baugesuch, das aktuell öffentlich aufliegt, ist auch ein Schadstoffgutachten zu finden. Demnach wurde in den bestehenden Räumlichkeiten Asbest festgestellt. Eva Wanner 25.02.2022, 05.00 Uhr

In Rupperswil liegt ein Baugesuch für den ganzen und teilweisen Abriss von Gebäuden an der Seetal- und der Käterlistrasse auf. Eva Wanner/Aargauer Zeitung

Eine Mulde steht vor einem der Häuser, das mit hohen Zäunen abgesperrt ist, Baugespanne sind an den Gebäuden und der Wiese aufgestellt. Es wird deutlich: An der Käterlistrasse 2 und ums Eck an der Seetalstrasse 18 in Rupperswil soll einiges passieren.

Was, darüber gibt ein Baugesuch Aufschluss, das noch bis am 21. März bei der Bauverwaltung öffentlich aufliegt. Demnach werden mehrere Gebäude ganz und eines teilweise abgebrochen. Mittels Neu- und Umbau sollen zwei Mehrfamilienhäuser, eines zusätzlich mit gewerblicher Nutzung, entstehen.

Asbest in den Räumen festgestellt

Die Kostenschätzung für das grosse Bauvorhaben ist im Baugesuch mit elf Millionen Franken angegeben. Wo heute mehrere Ökonomiegebäude und in einem der Häuser vier Wohnungen sind, eine davon bewohnt, sollen künftig 21 Wohnungen auf vier Geschossen zu stehen kommen: sieben mit 2,5 Zimmern, acht mit 3,5 Zimmern sowie sechs mit 4,5 Zimmern. Drei weitere Einheiten sollen gewerblich genutzt werden. Geplant sind ausserdem zwei unterirdische Garagen.

Problematisch: In den Räumen wurde Asbest festgestellt. In der bewohnten Wohnung nicht, dort konnten die Experten keine Untersuchungen durchführen, wie einem Gutachten zu entnehmen ist. Es könne aber auch nicht davon ausgegangen werden, dass die bewohnten Räume baugleich mit allen anderen seien, heisst es darin.

Asbesthaltig sind diverse Teile der Gebäude. Unter anderem ein Welldach, ein Elektrotableu, im Strukturputz, in den Wandfliesen in einer Toilette und in vielen mehr. Allerdings wurden diese Belastungen in die niedrigste Dringlichkeitsstufe eingeteilt. Sprich: Es muss zwar vor baulichen Eingriffen etwas passieren, aber nicht gleich sofort. Anders bei der Dringlichkeitsstufe eins, bei der umgehend reagiert werden muss. Darunter fielen Abdeckplatten aus Asbestkarton im Veloraum, die teilweise lose, teilweise verbaut waren. Ein weiteres Dokument im Baugesuch attestiert allerdings, dass eine Schadstoffsanierung bereits im Sommer 2021 von Spezialisten durchgeführt wurde.