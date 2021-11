Rückkehr Manager hat in Shanghai und Birrwil gelebt: «Mir wurde plötzlich bewusst, an was für einem paradiesischen Ort ich leben darf» Der Birrwiler Top-Manager und ausgewiesene China-Experte Kurt Haerri war sein halbes Leben für die Firma Schindler tätig, zehn Jahre davon in Shanghai. Nun ist er wieder dort, wo vor 59 Jahren alles angefangen hat – ein Steinwurf entfernt von seinem Elternhaus am Hallwilersee. Florian Wicki Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Kurt Haerri vor der Birrwiler Sitzbank, die er seinem Sohn gewidmet hat.

Wenn Kurt Haerri auf seiner Sitzbank in Birrwil verweilt, sieht er eine wunderschöne Landschaft. In die Lehne der Bank sind die Worte «Im Riccardo sis Bänkli» eingraviert: Haerri und seine Frau haben die Bank ihrem Sohn gewidmet.



Nicht nur deshalb ist der Ort für ihn ganz besonders, denn von der Bank aus sieht er nicht nur sein Haus und den Hallwilersee, sondern auch das Haus seiner Eltern und den Bauernhof, auf dem er selber aufgewachsen ist.



Der 59-Jährige hat seine ersten beruflichen Schritte im Dorf unternommen, mit einer Berufslehre als Automechaniker in der Dorfgarage. Nach dem Militärdienst besuchte er das Abendtechnikum der Innerschweiz in Luzern, das heute in die Hochschule Luzern integriert ist, und studierte dort Maschineningenieur. Viereinhalb Jahre lang, vier Abende die Woche und am Samstag. Tagsüber arbeitete er bei Schindler in der Konstruktion von Schwerlastenaufzügen. Und bei Schindler blieb er auch, die nächsten 34 Jahre zumindest, und das in diversen Positionen: vom einfachen Vertriebsingenieur bis zum globalen Leiter Verkauf & Marketing.



Aus der Ferne die Heimat schätzen lernen

Haerri wohnt in Birrwil. Das war nicht immer so: Von 1996 bis 2003 und von 2017 bis 2019 leitete er das Neuanlagengeschäft von Schindler in China. Beim ersten Mal lebte er mit seiner Familie in Shanghai, beim zweiten Mal blieb die Familie in der Schweiz.



Gerade vom Leben in China hat Haerri eine andere Perspektive auf sein Dorf erhalten, erklärt er: «Wenn man so eine andere Welt erlebt hat, schaut man seine Heimat mit viel mehr Wertschätzung an.» Nach seiner Rückkehr aus Shanghai (rund 26 Millionen Einwohner) sei ihm bewusst geworden, wie sehr er an Birrwil hängt: «Mir wurde plötzlich bewusst, an was für einem paradiesischen Ort ich eigentlich leben darf.»



Ein ganz anderes Wertesystem

Die Unterschiede zwischen Birrwil und Shanghai seien enorm, nicht nur in der Dimension: «Das ganze Wertesystem ist anders.» Die Schweiz, von der Verfassung bis zum gesellschaftlichen Miteinander, seien geprägt vom christlichen Glauben, so Härri: «Ob wir nun Christen sind oder nicht, aber unsere Moralvorstellungen haben diese tiefe Prägung. Und mit dieser Prägung werten und klassifizieren wir und verstehen damit die Chinesen ganz und gar nicht.» So wolle man ihnen immer wieder westliche Werte aufzwingen und frage nicht, ob das für sie richtig ist.



Das sei ihm besonders bei seinem zweiten China-Aufenthalt aufgefallen: «Als das Social Credit System in China aufgekommen ist, ein System, bei dem Pluspunkte für wünschenswertes und Minuspunkte für negatives Verhalten vergeben werden, war das für uns im Westen unvorstellbar und moralisch verwerflich.» Zu viele Minuspunkte bringen konkrete Nachteile mit sich, wie zum Beispiel Reiseverbote, gedrosselte Internetgeschwindigkeit oder höhere Steuerrechnungen.

Darauf angesprochen überraschte ihn ein ansonsten eher kritischer chinesischer Mitarbeiter mit der Aussage, dass er dieses System genial finde: «Er schlug vor, dass wir ein solches System firmenintern für die Bewertung des Fachwissens unserer Servicetechniker einführen sollten. Das ist eine fundamental andere Denkweise, als wir uns gewohnt sind.»

800 Millionen aus der Armut geholt

Was ihn an China am meisten beeindruckt hat, ist der enorme soziale Aufschwung der vergangenen 30 Jahre: «China hat 800 Millionen Menschen aus der totalen Armut gebracht und damit einen Mittelstand erschaffen, eine gigantische Leistung.» Als Haerri 1996 in China anfing, teilten alle Angestellten vor Ort ihre Toilette mit einigen anderen Familien: «Das waren primär solche Sechs-Familien-Blöcke mit einer Toilette pro Haus. Und jetzt leben alle in einem mit dem Westen vergleichbaren Lebensstandard.»



Nicht nur darum habe die Regierung einen derart grossen Rückhalt in der Bevölkerung, sondern auch, weil sie die kapitalistischen Exzesse adressiere, die sich beim Menschen halt nie ganz ausschliessen lassen. Und doch habe China noch einen langen Weg vor sich: «Es gibt noch einmal 600 Millionen Menschen in Armut.» Doch der Weg aus der Armut bringt auch wieder neue Probleme, so Haerri: «Wenn sich die 4,5 Milliarden Menschen in Asien so aufgerichtet haben, dass sie ein mit dem Westen vergleichbares Leben haben, dann kollabiert der Planet, weil der ökologische Fussabdruck zu gross wird.» Das schüre natürlich Ängste gegenüber China, doch gerade auch Länder wie die Schweiz hätten diesen intensiven Verbrauch von Ressourcen vorgemacht: «Das ist eine unangenehme Wahrheit, aber der müssen wir uns nun einmal stellen. Wie können wir von anderen verlangen, sich nicht so zu verhalten wie wir es immer noch tun?»



Immer wieder nach Birrwil zurück

Dieses Jahr hat Haerri Schindler nach 34 Jahren verlassen. Er bleibt aber in der Zentralschweiz: Seit April ist er CEO der Maréchaux Holding AG. Die Firmengruppe mit Hauptsitz in Kriens besteht aus 30 KMU-Betrieben und ist mit mehr als 1000 Mitarbeitenden vorwiegend als Elektro-Dienstleister schweizweit in der Bauindustrie tätig. Daneben ist Haerri in mehreren Verwaltungsräten tätig sowie im Vorstand der Handelskammer Schweiz-China, die er viele Jahre präsidiert hat



Haerris Weg führte ihn immer wieder nach Birrwil zurück, hier seien seine Wurzeln, sein Zuhause. Sein Sohn habe nicht die gleichen Wurzeln, erklärt er: «Wir haben Riccardo mit eineinhalb Jahren in Brasilien adoptiert. Er hat einen grossen Teil seiner Kindheit mit uns in China verbracht.» Inzwischen wohne er in Hamburg, spiele dort im Musical «König der Löwen» die Rolle des «Simba»: «Und wenn Riccardo von Hamburg hierher kommt, setzt er sich oft auf seine Bank und bestaunt die Birrwiler Landschaft.» Wie der Vater, so der Sohn.



Information: Am Donnerstag, 11. November, spricht Kurt Haerri an der Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbands aargauSüd impuls über die Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und China. Der Anlass ist öffentlich, beginnt um 19.30 Uhr und findet in der Turnhalle in Birrwil statt.