Verlassener Ort mitten im Aargau: Die Lenzburger Silos stehen seit 15 Jahren leer – wir waren drin Die Geschichte der Getreidesilos in Lenzburg ist eine bewegte. Und sie ist noch lange nicht zu Ende. Wo die Ufa Futtermittel herstellte, sollen dereinst Menschen wohnen und arbeiten. Doch seit 15 Jahren sind die Gebäude verwaist, bis auf eine seltene Kolonie und illegale Besucher. Ein Augenschein. Simone Morger 27.01.2021, 08.15 Uhr

Es sind rund 40 Meter, die einem den Atem nehmen. Treppe um Treppe um Treppe geht es im Innern des ehemaligen Getreidesilos in Lenzburg in die Höhe. Und es scheint kein Ende zu nehmen.

Sandra Ardizzone

Bis dann nach einer schmalen Tür die letzten Stufen folgen, die in einen ebenfalls recht atemberaubenden Raum führen: eine grosse Fläche, Fenster an zwei gegenüberliegenden Seiten, auf einer zweiten Ebene eine rundherum führende Galerie.

Es ist der sogenannte Siloboden. Das Futtergetreide, angeliefert in Bahnwagen, ist zuerst ganz nach oben gefördert worden. Hier auf dem Siloboden ist es dann in die 64 Silozellen verteilt worden, mittels eines sogenannten Drehrohrverteilers, eines Rohrs, das sich über alle Zellenschächte schwenken liess. Dieser Vorgang erklärt auch die eindrückliche Galerie: In dieser grossen runden Öffnung in der Hallendecke schwenkte einst ein Rohr hin und her.

Sandra Ardizzone

Von diesem Rohr ist längst nichts mehr zu sehen. Die Zellen hingegen lassen sich an den Deckeln erahnen, die in regelmässigen Abständen über den Boden verteilt sind. Heute sind sie gut verschlossen. «Aus Sicherheitsgründen», sagt Felix Burkart und rüttelt an einem der Deckel.

Im Innern der Zellen geht es schliesslich wieder 40 Meter in die Tiefe. Bis zu 4000 Tonnen Getreide konnte dieses Silo fassen, Tierfutter für die Schweizer Landwirtschaft. Der neuere Anbau bot noch einmal Platz für 10'000 Tonnen.

Felix Burkart Sandra Ardizzone

Felix Burkart war Betriebsleiter des Ufa-Futtermittelwerks in Lenzburg. Das ist 15 Jahre her. So lange hat er die Gebäude nicht mehr betreten. Heute sieht alles anders aus, seit 2005 ist das Mischfutterwerk nicht mehr in Betrieb.

Burkart hat uns auf dem eindrücklichen und manchmal etwas unheimlichen Rundgang durch die zahlreichen Stockwerke und Gebäudeteile teilweise begleitet:

Video: Simone Morger, Drohnenbilder: Sandra Ardizzone

Jetzt will Burkart noch höher hinaus. «Auf das Dach, wenn Sie sich trauen.» Klar. Das Panorama ist einmalig. Nicht nur die Lenzburg thront im Süden auf dem Schlossberg, im Norden sind die Schlösser Wildegg, Wildenstein und Habsburg zu erkennen, im Westen die Jura-Höhenzüge.

Der Ausblick Richtung Westen. Sandra Ardizzone

Die einzigen Besucher

Die Lenzburger Futtersilos selbst sind ebenfalls von weitem zu sehen. Von der Autobahn her im Norden oder vom Zug aus im Süden. Es handelt sich um mehrere Gebäude, zu denen einst auch eine Futtermühle gehörte, die 2008 abgebrochen worden ist. An ihrer Stelle steht heute ein Bürogebäude.

Neben dem Neubau warten die beiden markanten Silotürme seit Jahren, unnütz, langsam verwitternd, sämtliche Zugänge verbarrikadiert und dennoch immer wieder besucht. Die Besucher haben Spuren hinterlassen. Teilweise kunstvolle Graffiti, Spray- und Bierdosen, ein Sessel, eine Matratze.

Sandra Ardizzone

Die Foxtrail-Verwirrung

Das erste Lenzburger Silo ist 1958 gebaut worden, der Anbau stammt aus den Jahren 1972/73. In einem weiteren Anbau mit zwei Untergeschossen sind Kartoffeln getrocknet und zu Flocken verarbeitet worden, ebenfalls für Tierfutter. Zuletzt gehörte das Mischfutterwerk zur Tierfutterherstellerin Ufa AG. Deren Logo war es auch, das noch Jahre nach der Schliessung des Betriebs in Lenzburg am grösseren der beiden Silos prangte.

Vergangenen Dezember ist es abmontiert worden, zurück blieb ein grosser dunkler Fleck an der Betonfassade. «Von verschiedenen Seiten» sei die Demontage gefordert worden, sagt Samuel Geissbühler, am Ufa-Hauptsitz in Herzogenbuchsee zuständig fürs Marketing. Man habe sich bei der Ufa daran gestört, dass an dem nicht mehr aktiven Standort immer noch das Firmenlogo prangte.

Ob es jemandem aufgefallen ist? Das Logo ist Teil des Lenzburger «Foxtrails», einer Art Schnitzeljagd, die es in verschiedenen Schweizer Städten gibt. Von dem Posten auf dem Schloss aus war das markante Schild zu sehen und gab den Hinweis zum nächsten Posten.

Das Foxtrail-Rätsel, das nicht mehr funktioniert. zVg

«Wir wussten nicht, dass das Ufa-Logo entfernt wurde», schreibt Foxtrail-Reviermanagerin Miranda Salzgeber auf Anfrage. Doch wegen der Covid-19-Pandemie sei der Lenzburger Foxtrail 2020 gar nie eröffnet worden. «Wir werden uns nun für nächste Saison eine Alternative für den betroffenen Posten überlegen», schreibt Salzgeber weiter.

«Ein Sterben auf Raten»

Das Ende des Mischfutterwerks in Lenzburg ist eine lange Geschichte. Sie fand vor Bundesgericht ihren Abschluss. Dieses gab den SBB recht, die 2001 der Ufa den Anschlussgleisvertrag kündigten. Doch ohne Anschluss an die Bahn kein Getreidetransport: «Das Gleis ist unser Lebensnerv, wenn es weg ist, hat das Werk keine Zukunft mehr», wurde der damalige VR-Präsident Eugen Brühlmeier von der «Aargauer Zeitung» zitiert.

Nach einem jahrelangen Streit mit den SBB, dem Kanton und der Stadt Lenzburg, die statt der Geleise mit der Kerntangente den Weg für den Autoverkehr freimachen wollte (und schliesslich machte), stellte das Mischfutterwerk im Juni 2005 seinen Betrieb ein. Die Belegschaft war zu diesem Zeitpunkt schon von einst 55 auf 10 Mitarbeiter geschrumpft worden.

Die Geleise, die auf diesem Bild aus dem Jahr 2005 noch bis zu den Silos führen.







Walter Schwager Artikel-Ausriss aus der AZ vom 1. April 2005. Ein zufriedener Lenzburger Stadtammann Rolf Bachmann auf dem Trassee vor den Silos am 26. Januar 2005.





Toni Widmer Eugen Brühlmeier (links), Verwaltungsratspräsident der Ufa, und der Lenzburger Produktionsleiter Felix Burkart Bild aus dem Jahr 2005.







Peter Schmid «Die Silos bleiben unangetastet»: Artikel zum Abriss der Futtermühle aus der AZ vom 9. Februar 2007.

«Das war ein Sterben auf Raten», sagt Eugen Brühlmeier heute am Telefon. Und trotzdem: «Es hat wehgetan.» Man habe alles versucht, dass es nicht zu einer Massenentlassung komme – «und das ist uns gelungen».

Vom Bauen und Nutzen

Im Innern der Gebäude wurde es still. Doch draussen in der Stadt sind die ehemaligen Ufa-Gebäude noch immer ein laut diskutiertes Thema. Wie aus der Futtermühle sollten aus den Silotürmen Bürogebäude werden. 2010 scheiterte ein erstes Projekt des von der Eigentümerin CaMolino Immobilien AG mit Sitz in Schwyz beauftragten Architekturbüros. Gemäss der damaligen Bau- und Nutzungsordnung waren die geplanten Gebäude zu hoch.

Sollen die Silos umgenutzt statt abgerissen werden, müssen sie innen ausgehöhlt werden. Dabei würde so viel alte Bausubstanz verloren gehen, dass ein solcher Umbau gemäss geltendem Recht wie ein Neubau behandelt würde. Doch in der Bauzone, in der sich die Silos befinden, dürfen Neubauten maximal 20 Meter hoch sein.

Die beiden Silogebäude in der Mitte, links der Anbau, rechts das neue Bürogebäude anstelle der ehemaligen Getreidemühle. Sandra Ardizzone

Gegen eine Anpassung der Bauordnung fünf Jahre später gab es eine Einsprache, der Einwohnerrat wies diese ab. Nach dieser Änderung dürfen Bauten auf dem Areal der beiden Silotürme jetzt 42 Meter hoch sein.

Nur das Schloss ist dominanter

Die Stadt Lenzburg hielt im entsprechenden Planungsbericht 2015 fest, dass sie nicht nur die Umwandlung der Silotürme in Arbeitsplätze begrüsst, sondern auch einen Erhalt des ursprünglichen Erscheinungsbildes.

Blick aus dem Siloturm auf Schloss Lenzburg. Sandra Ardizzone

2018 sagte die damalige Lenzburger Stadtplanerin Helen Bisang in einem Interview mit der AZ:

«Es macht auch Sinn, wenn bestehende Bausubstanz im Sinne der Nachhaltigkeit genutzt wird. Hinzu kommt der Identifikationswert, den derartige Objekte haben. Für die Bevölkerung können Bauwerke generell einen Teil ihrer Heimat ausmachen.»

Die Denkmalpflege hat die Silotürme bereits 2009 als «prägendes und prägnantes Zeichen» für das Lenzburger Stadtbild gewürdigt und als «weit wahrnehmbare Zeugen der industriellen Vergangenheit von Lenzburg». Insbesondere der ältere Silobau des Lenzburger Architekten Richard Hächler sei «ein Produkt bester Nachkriegsarchitektur» – «nur gerade die Schlossanlage von Lenzburg setzt ein dominanteres Zeichen».

«Mutige Wohntürme»

Der Weg wäre also frei für das einstige Büroturm-Projekt. Und doch ist seither nichts mehr passiert. Für die Eigentümerin lohnt es sich unterdessen schlicht nicht mehr, die Bürotürme zu bauen. Das sagt Henrik Stump in einem Telefongespräch. Stump ist Architekt mit Firmensitz am linken Zürichseeufer und vertritt die CaMolino Immobilien AG, die das Areal 2006 erworben hat.

Die Nachfrage nach Büroräumlichkeiten in Lenzburg sei zu klein, sagt Stump, der grosse Aufwand, die Silogebäude umzubauen, wird dieser Idee nicht mehr gerecht. Auch der finanzielle Aufwand eines kompletten Abbruchs stehe derzeit in keinem Verhältnis mit einem möglichen Projekt.

Womit die Frage der Nutzung ins Spiel kommt. Henrik Stump sagt:

«Bei einem Wohn-Projekt würden wir sofort loslegen.»

Ein solches Projekt wäre seiner Ansicht nach «wertvoll für Lenzburg». Mühelos malt er aus, wie das aussehen könnte: die Hülle belassen, die vertikalen Zellen im Innern aufbrechen, Böden hineinziehen, Fenster einbauen – am liebsten mit einem Café im Erdgeschoss und «einem spannenden Raum ganz oben für alle».

Die Bewohner hat er auch bereits vor Augen: keine Arbeitspendler, sondern Leute, die in Lenzburg leben, die Stadt beleben. «Mutig» wäre so ein «Wohnturm» aus seiner Sicht. Doch mit Blick auf die rechtlichen Vorgaben auch unrealistisch: Die Silos stehen mitten in der Arbeitszone, eine Änderung ist auch mit der nächsten Revision der Bau- und Nutzungsplanung 2021 nicht in Sicht.

Im Planungsbericht vom 2. November 2020 heisst es zur Arbeitszone westlich der Niederlenzerstrasse:

«Dieses Gebiet soll auch zukünftig der Ansiedlung von Arbeitsplätzen vorbehalten sein, entsprechend wird auf eine Umzonung verzichtet.»

Henrik Stump ist überzeugt, dass eine Mischung aus Wohnen und Arbeiten das Richtige wäre für das Areal, das habe man der Stadt auch schon in einem Brief mitgeteilt. Doch lauter soll dieser Widerstand gegen die Lenzburger Nutzungsplanung nicht werden. Stump sagt:

«Ich muss die Behörden doch nicht mit einer Einsprache belehren.»

Dann liege das Siloareal eben brach – «und zwar noch ziemlich lange».

Neue Bewohner

Das Lenzburger Mischfutterwerk, ein Fehlkauf? Henrik Stump verneint. Allein der Umbau der Mühle sei interessant gewesen, nun habe man Geduld, auch im Falle der übrigen Gebäude auf den richtigen Moment zu warten.

Und doch gibt es neue Bewohner. Bei der Demontage des Ufa-Logos kamen die Nester einer Alpensegler-Kolonie zum Vorschein. Diese potenziell gefährdeten Vögel nisten jedes Jahr am selben Ort. «In einer Feuerwehrübung haben wir sofort Nistkästen installiert», erzählt Henrik Stump. «Daran habe ich eine Riesenfreude.»