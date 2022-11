Repol aargauSüd will Rückmeldungen aus der Bevölkerung

Reinach Dass man nicht zufrieden war, kann man der Regionalpolizei aargauSüd nun direkt per Button mitteilen Sie wollen sich verbessern und sind dafür auf die Rückmeldungen aus der Bevölkerung angewiesen. Die Repol aargauSüd hat deshalb auf ihrer Website ein einfaches Instrument installiert, wie man seine Unzufriedenheit mitteilen kann. Eva Wanner Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Die Repol aargauSüd hat dieses Jahr einen «I'm not happy!»-Button eingeführt. Bild: Screenshot

Faust im Sack, Wut im Bauch. Unzufrieden sein, das passiert. Und manchmal möchte man dies dann auch mitteilen – im besten Fall der Ursache des Ärgers. Die Regionalpolizei aargauSüd macht einem das sehr einfach: Sie hat dieses Jahr ihre Website von einem professionellen Dienstleister aus der Region erneuern lassen. Im Zuge dessen wurde auch ein neuer Button eingeführt. «I'm not happy!» heisst es rot unterlegt auf der Startseite. Klickt man auf das Feld, kann man direkt eine Nachricht an die Repol senden und sich beschweren.

Adrian Lischer, Polizeichef Repol aargauSüd. Bild: Alex Spichale

«Ziel dieses Buttons ist, dass sich der Bürger direkt bei der Polizei melden kann, wenn er mit unserer Dienstleistung nicht zufrieden war», sagt Polizeichef Adrian Lischer. Und deutlich: «Er kann sich also relativ einfach bei mir beschweren.» Die Repol aargauSüd ist tätig in den Gemeinden Teufenthal, Unterkulm, Oberkulm, Gontenschwil, Zetzwil, Leimbach, Reinach, Menziken, Burg, Beinwil am See und Birrwil.

Anonymer Rundumschlag

31 Mal ist das bisher passiert. «Die ‹Beschwerden› haben verschiedene Hintergründe», so Lischer weiter. «Oft sind es Reklamationen über erhaltene Bussen, was eigentlich nicht der Sinn dieses Buttons ist, oder aber darüber, dass wir nie an einer bestimmten Örtlichkeit Geschwindigkeitskontrollen machen oder dergleichen.»

Manche der Texte seien schlichtweg ein Rundumschlag gegen die Polizei, ohne Absender und mit einer falschen Adresse versehen. Es kämen aber auch Mitteilungen rein, «bei denen sich der Bürger ungerecht oder unfreundlich behandelt gefühlt hat von der Polizeipatrouille», so der Polizeichef. Und genau dafür sei der Button auch gedacht. «Mit diesen Rückmeldungen können wir uns auch wirklich verbessern. In der Regel können wir mit einem kurzen Gespräch mit den Betroffenen die Sachlage klären und so entsteht eine Win-win-Situation für den Bürger und die Polizei.»

Erfreulich für die Regionalpolizei aargauSüd: Es seien auch schon einige positive Rückmeldungen eingegangen. Nette Worte könnte man gemäss Lischer allerdings auch über das reguläre Kontaktformular auf der Website an die Polizistinnen und Polizisten richten. «Der ‹I'm not happy›-Button soll zur kontinuierlichen Kundenfreundlichkeit genützt werden, und zwar mit ehrlichen, sachlichen und konstruktiven Rückmeldungen zu unserem Verhalten im Dienst und nicht als Ablassventil der Fehlbaren, welche durch die Polizei gebüsst oder zurechtgewiesen worden sind», bilanziert Lischer.

