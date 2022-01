Lenzburg: Repol-Chef Bürgi blickt auf das Jahr 2021 zurück

Regionalpolizei Lenzburg Repol-Chef Ferdinand Bürgi über das vergangene Jahr und wieso die Polizei auch bei abendlichem Staubsaugen ausrückt Ferdinand Bürgi, Kommandant und Chef der Regionalpolizei Lenzburg, ist seit 36 Jahren Polizist. Er erzählt, welche Auswirkungen die Corona-Schutzmassnahmen auf die Repol Lenzburg haben und wieso es mehr Zivilcourage in der Bevölkerung braucht. Anja Suter 20.01.2022, 05.00 Uhr

Ferdinand Bürgi vor dem Malaga-Haus in Lenzburg. Hier sind die Regionalpolizei Lenzburg und die Kantonspolizei stationiert. Sandra Ardizzone

Die Regionalpolizei Lenzburg ist für 24 Gemeinden zuständig. Ein Blick auf die Karte zeigt, wie gross das Einsatzgebiet von Ferdinand Bürgi, Kommandant und Chef der Repol Lenzburg, und seinem Team ist: Die Polizistinnen und Polizisten sind während 365 Tagen im Jahr von Fahrwangen bis Veltheim unterwegs und kümmern sich um die Bedürfnisse und Sicherheit von rund 71'500 Personen.

Betrachtet man die reinen Zahlen, hat sich 2021 im Gebiet der Repol Lenzburg nicht viel verändert. Das sagt Bürgi, während er im Rechenschaftsbericht blättert, den er verfasst hat. «Wir mussten uns in etwa mit den gleichen Tatbeständen und Vorkommnissen beschäftigen, wie in den Vorjahren.» Einhergehend mit den Tagesgeschäften waren die Kontrollen im Bereich der Covid-Schutzbestimmungen, welche die Repol Lenzburg in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau durchgeführt hat. Das leichte Wachstum bei den Delikten von zehn Prozent führt er auf die demografische Entwicklung und die Coronamassnahmen zurück.

Was die Rückmeldungen der Polizistinnen und Polizisten verraten

Es sind jedoch nicht nur die Zahlen, die zeigen, wie das vergangene Jahr der Repol Lenzburg lief, sondern die Rückmeldungen der Polizistinnen und Polizisten, die täglich mit der Bevölkerung in Kontakt sind. «Die Menschen sind inzwischen weniger empfänglich für die Corona-Schutzmassnahmen und Auflagen», sagt der 61-Jährige. Dies auch, weil die Massnahmen nicht nur eine einzelne Personengruppe betreffen, sondern die Gesamtbevölkerung, einschliesslich der Polizei. «Für uns war es auch im vergangenen Jahr die grösste Herausforderung, die richtige Balance zwischen den Schutzmassnahmen und den sozialen Bedürfnissen der Menschen zu schaffen.»

Dass die sozialen Kontakte in den vergangenen zwei Jahren teilweise stark eingeschränkt waren, merkte die Repol Lenzburg nicht nur anhand der Bevölkerung, sondern auch im eigenen Team. «Auch bei uns gelten strenge Sicherheitsmassnahmen, damit der Dienst reibungslos funktionieren kann», sagt Bürgi. Dank der Schutzmassnahmen, der grossen Eigendisziplin der Mitarbeitenden und viel Glück habe es bei der Repol keine Covid-Fälle gegeben. «Aber das Miteinander, das Zusammengehörigkeitsgefühl und der gewisse ‹Familien-Groove› wurden dadurch gänzlich geschwächt.» Ihm sei klar, dass diese Probleme nicht nur die Repol Lenzburg beschäftigten, sondern auch viele andere Institutionen:

«Wir haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie die restliche Gesellschaft. Die Polizei ist speziell gefordert, weil wir unseren Grundauftrag von Ruhe, Ordnung und Sicherheit mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln aufrechterhalten müssen.»

Ferdinand Bürgi ist seit rund 36 Jahren Polizist, seit 15 Jahren Chef der Regionalpolizei Lenzburg. Die Bevölkerung, die in dieser Zeit um einiges gewachsen ist, kann Bürgi gut einschätzen. Seine Worte wählt der Polizeichef stets mit Bedacht, man merkt, dass er nicht pauschalisieren möchte. Trotzdem scheut Bürgi sich nicht davor, direkte Einschätzungen abzugeben. «Ich persönlich habe das Gefühl, dass es bei sehr vielen an Resilienz fehlt. Man ist bei den kleinsten Problemstellungen überfordert.» Die fehlende psychische Widerstandskraft sei seiner Meinung nach ein gesellschaftliches Problem, sagt der Polizist. «Die Anforderungen sind in allen Belangen stets gewachsen und man ist bestrebt, alles immer nach bestem Wissen und Gewissen richtigzumachen.»

Wieso Kinder zu Fuss in den Kindergarten gehen sollten

Für ihn fange es schon dabei an, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zum Kindergarten bringen, anstatt sie den Weg alleine zu Fuss absolvieren zu lassen. «Man nimmt den Kindern dabei die Möglichkeit, etwas zu lernen und neue Erfahrungen zu machen», sagt er. Trotzdem habe er auch ein gewisses Verständnis für Eltern, die so handeln. «Vor allem, wenn beide arbeitstätig sind, ist es der einfachste Weg, aber leider nicht immer der Beste.»

Oft scheint es auch am einfachsten zu sein, bei kleinerem Problem mit den Nachbarn bei der Polizei anzurufen. So kann es schon mal dazu kommen, dass die Repol ausrückt, weil ein Nachbar abends um 20 Uhr seine Wohnung saugt. «Wir fungieren oft als Mediatoren, die zwischen beiden Seiten vermitteln und sie zu einem Kompromiss bewegen», sagt Bürgi. Er wünsche sich seitens der Bevölkerung teilweise mehr Zivilcourage und Verständnis füreinander. Dass die Polizei bei gemeldeten «Bagatellfällen» nicht mehr ausrücken würde, wäre eine falsche Vorgehensweise. Auch ein «Bagatellfall» könne ein schwerwiegendes Ereignis darstellen und deshalb sei es wichtig, sich vor Ort ein Bild zu verschaffen.

Das «Chlauschlöpfen» verwirrt teilweise Neuzuzüger

Immer wieder erhält die Repol Lenzburg auch Anrufe wegen dem «Chlauschlöpfen». «Meist von Personen, die zugezogen sind und das Brauchtum nicht kennen.» Auch hier vertritt der Kommandant eine klare Meinung: «Wir müssen die Traditionen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln aufrechterhalten und pflegen.» So werde den Anrufern erklärt, wieso es vor der Haustüre «chlöpft» und dass dies erlaubt sei. «Manchmal wäre es auch ratsam, wenn sich Zuzüger über Traditionen in ihrer neuen Wohngemeinde informieren.»

Bei allen Problemen, die der Polizeikommandant anspricht, wird er nicht müde, einen Faktor besonders hervorzuheben. «Es sind vielleicht 5 bis 6 Prozent der Bevölkerung, welche Problemverursacher sind. Man darf dies nicht verallgemeinern und auf den Rest adaptieren.» Man dürfe die Minderheit aber auch nicht ausschliessen: «Es ist wichtig, dass sie, angehört, ernst genommen und eingebunden werden», sagt Ferdinand Bürgi.