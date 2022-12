Region Lenzburg Obergericht bestätigt: Gebrochener Arm für Polizistenbeisser ist nicht Strafe genug Ein Pfleger aus der Region Lenzburg soll vor bald drei Jahren zwei Polizisten beschimpft und einen davon gebissen haben. Aus dem Polizeieinsatz ging der Mann mit einem gebrochenen Arm heraus. Dennoch hatte er Glück, dass das Obergericht seine Strafe nicht noch verschärft hat. Florian Wicki Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der alten Badi Muggeschiss in Hallwil kam es im April 2020 zum Zwischenfall. Emanuel Per Freudiger

(2014)

Eine Polizeikontrolle, die vor fast drei Jahren in der Hallwiler Badi Muggeschiss komplett ausgeartet ist, hat inzwischen auch das Aargauer Obergericht beschäftigt. Ein Mitte-50-Jähriger beschimpfte zwei Polizisten als «Arschlöcher» und biss einen davon, später wurde ihm beim Einsatz der Arm gebrochen.

Von vorn: Piero (Name geändert) kommt aus der Region Lenzburg, arbeitet in der Pflege und ist zwischen 50 und 60 Jahre alt. Nach einer Nachtschicht schwang er sich auf sein Fahrrad, fuhr zur alten Badi Muggeschiss in Hallwil und legte sich dort in die Sonne. Weil die Badi aufgrund der vom Bund verhängten Massnahmen zum Schutz vor Corona jedoch geschlossen war, wies ihn eine Polizeipatrouille weg. Piero weigerte sich, worauf ihm die Beamten mit einer Anzeige drohten.

Als Piero immer noch keine Anstalten machte, zu gehen, beschlossen die Polizisten, ihm die Anzeige gleich vor Ort aushändigen. Daraufhin wollte Piero dann plötzlich doch gehen, wurde aber von einem Polizisten dabei gehindert. In der darauffolgenden Rangelei fielen beide zu Boden. Laut Piero brach ihm der Polizist dabei den Arm, worauf er diesen als «Arschloch» beschimpft und gebissen habe.

Die Polizisten sagten hingegen übereinstimmend aus, Beschimpfung und Biss seien schon bei der Rangelei passiert, der Armbruch habe sich erst bei der später erfolgten Verhaftung zugetragen. Ein Polizist einer zweiten angeforderten Patrouille bestätige die Aussage: Er sei es gewesen, der Piero den Arm gebrochen habe. Es habe plötzlich «gekroset», als er Pieros Arm auf dessen Rücken gedreht habe.

Armbruch sollte Strafe nicht mildern

Das Lenzburger Bezirksgericht unter Gerichtspräsident Daniel Aeschbach erkannte an der Verhandlung vor rund eineinhalb Jahren ganz klar Piero als Ursache des Konflikts – die Polizei habe aber auch keinen Preis für gewaltfreie Kommunikation verdient.

Weil Pieros gebrochener Arm aber schon eine Strafe sei, sprach ihn Aeschbach zwar schuldig, senkte dafür die von der Staatsanwaltschaft geforderte bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 120 Franken (6000 Franken) auf 20 Tagessätze zu 80 Franken (1600 Franken). Die geforderte Busse von 1500 Franken strich Aeschbach sogar komplett.

Piero fühlte sich weiterhin im Recht und gelangte ans Obergericht. Dort unterlag er ebenfalls, wie aus dem inzwischen veröffentlichten Urteil hervorgeht. Nicht nur das, das Obergericht befand sogar, dass die Strafe eigentlich zu milde angesetzt sei: Pieros gebrochener Arm sei keine unmittelbare Folge seiner Tat (Gewalt gegen Beamte und Beschimpfung), der Bruch sei erst viel später erfolgt. Folglich sieht das Obergericht diese Blessur nicht als Anlass, die Strafe zu senken.

Aufgrund des Verschlechterungsverbots – ein Weiterzug ans Obergericht darf sich für Beschuldigte in Sachen Urteil nicht negativ auswirken – wird die Strafe aber bei 20 Tagessätzen belassen. Wie auch die Höhe des Tagessatzes, die aufgrund des Nettoeinkommens berechnet wird. Das Bezirksgericht habe einen zu hohen Abzug für Krankenkasse sowie Steuern einberechnet, das Obergericht kommt nach eigener Rechnung eigentlich auf 100 Franken statt 80.

Teurer wird die Sache für ihn trotzdem, denn zu den bereits entstandenen Gerichtskosten – 2054 Franken inklusive Anklagegebühr von 800 Franken – kommt noch die Rechnung des Obergerichts dazu. Die besteht aus einer Gerichtsgebühr von 1500 Franken und Auslagen von 139 Franken. Zusammen macht das fast 3700 Franken, die Piero neben seinen eigenen Parteikosten nun bezahlen muss.

SST.2022.55

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen