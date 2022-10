Geschäftsführer des Gemeindeverbands per sofort freigestellt

Region Lenzburg Geschäftsführer freigestellt: Knall an der Spitze des Gemeindeverbands Soziale Dienstleistungen Per sofort ist Peter Senn als Geschäftsführer des Gemeindeverbands Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg freigestellt worden. Als Grund nennt der Vorstand «unterschiedliche Vorstellungen über die Art und Weise der Führung». Michael Hunziker Jetzt kommentieren 03.10.2022, 17.00 Uhr

Anfang 2013 ist der Gemeindeverband Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg gestartet. Archiv AZ

Paukenschlag beim Gemeindeverband Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg: Geschäftsführer Peter Senn ist Ende der vergangenen Woche mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Nachdem sich – unabhängig voneinander – zwei Quellen bei der «Aargauer Zeitung» meldeten, hat auch der Vorstand des Gemeindeverbands diese Massnahme mit einer kurzen Medienmitteilung bestätigt. «Die Gründe für diesen Entscheid liegen in den unterschiedlichen Vorstellungen über die Art und Weise der Führung», wird ausgeführt.

Weitere Fragen – auch zur Nachfolgelösung – hat der Vorstand am Montag nicht beantwortet. Der Vorstand, hiess es einzig, arbeite an einer Nachfolgeregelung und werde so schnell wie möglich darüber informieren. Präsident Josef Niederberger hält auf entsprechende Nachfrage aber fest, dass weder strafrechtliche noch arbeitsrechtliche Gründe zur sofortigen Freistellung des Geschäftsführers geführt haben.

Während zehn Jahren an Entwicklung beteiligt

Peter Senn hat in den vergangenen zehn Jahren am Aufbau des Gemeindeverbands mitgewirkt. Als Geschäftsführer war er laut Vorstand seit der Gründung im Jahr 2013 «massgeblich verantwortlich» für die Organisationsentwicklung in den drei Fachbereichen: Kindes- und Erwachsenenschutzdienst; Jugend- und Familienberatung; Mütter- und Väterberatung.

Unter dem Namen Gemeindeverband Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg haben sich 17 Gemeinden aus dem Bezirk zusammengeschlossen: Ammerswil, Boniswil, Brunegg, Dintikon, Egliswil, Fahrwangen, Hallwil, Hendschiken, Holderbank, Hunzenschwil, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Othmarsingen, Rupperswil, Seengen, Seon und Staufen.

Umfassendes Angebot für Kinder und Erwachsene

Gesetzlich angeordnete Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich setzt der Fachbereich Kindes- und Erwachsenenschutzdienst mit professionellen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern um: Unterstützung oder Vertretung in administrativen und finanziellen Angelegenheiten, Sorge für persönliche, soziale und medizinische Betreuung sowie für geeignete Wohnsituation; Vertretung der Kindesinteressen, Beratung von Eltern bei Erziehung, Schule und Ausbildung; Begleitung von Fremd- und Rückplatzierungen.

Der Fachbereich Jugend- und Familienberatung erbringt umfassende Dienstleistungen für die Verbandsgemeinden, das Familiengericht sowie für Einzelpersonen und Personengruppen. Der Fachbereich Mütter- und Väterberatung schliesslich berät und begleitet Eltern mit Kindern ab Geburt bis zum vollendeten fünften Lebensjahr.

