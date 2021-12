20 junge Afghanen haben sich gut in Seengen integriert

Reformierte Kirche 20 Afghanen kamen vor sechs Jahren nach Seengen – mit der Hilfe von Freiwilligen haben sie sich gut integriert Ein Team von Freiwilligen, initiiert und begleitet durch die reformierte Kirche, nahm sich vor sechs Jahren 20 jungen Afghanen in Seengen an. Die Schützlinge brauchen weiterhin Unterstützung, sind aber gut integriert. Eva Wanner Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Khaled (links) und Olughbeg kamen vor sechs Jahren nach Seengen. Die beiden Afghanen wurden und werden, wie 18 weitere, von einem engagierten Team von Freiwilligen rund um Pfarrerin Susanne Meier betreut. Eva Wanner

Was ist Integration? «Ich habe Mal mit einem Mann gesprochen, der aus einem anderen Land kam und seit 15 Jahren in der Schweiz lebt. Er arbeitet, er spricht Deutsch - wurde aber noch nie von einem Schweizer oder einer Schweizerin zu sich nach Hause eingeladen», sagt Marianne.

Das gab für Marianne, die im Artikel nur beim Vornamen genannt werden möchte, da sie stellvertretend für alle Freiwilligen spreche, den Anstoss, sich zu engagieren. Für die Integration von 20 jungen Männern aus Afghanistan, die vor sechs Jahren nach Seengen kamen.

Eine Kontaktperson oder eine ganze Familie

Die Chance dazu hatte sie dank der Reformierten Kirche Boniswil-Egliswil-Hallwil-Seengen. «Bei der Flüchtlingswelle 2015 haben wir die Gemeinden in unserem Kreis angefragt, ob wir etwas tun können, um zu helfen», sagt Pfarrerin Susanne Meier.

Seengen meldete sich, und Kirche und Gemeinde trafen eine Abmachung. In der Kirchgemeinde wurde eine kleine Asylkommission gegründet, Freiwillige und Betreuungspersonen akquiriert; «kirchennahe und kirchenferne», wie die Pfarrerin betont. Jeder der 20 Asylsuchenden erhielt eine Kontaktperson oder eine ganze Kontaktfamilie.

Die erste Hürde: Die Sprache. Wegen ihres Status hatten die Männer noch keinen Anspruch auf bezahlte Deutschkurse. Freiwillige wie Marianne nahmen den Unterricht selbst in die Hand. Hilfe boten Institutionen und Angebote wie das Netzwerk Asyl in Aarau.

Aber eben: Nur die Sprache macht noch keine Integration. Weitere Aktivitäten wurden organisiert. Beispielsweise «Musikdeutschtreffs», bei denen sich die Asylsuchenden und die Freiwilligen Lieder auf Deutsch sangen und gemeinsam kochten und assen.

Oder die Hausaufgabenhilfe am Donnerstagabend, organisiert durch Jugendliche im Jugendtreff: «Da konnten sie mit Gleichaltrigen arbeiten und spielen, das hat beiden Seiten gut getan», sagt Meier. Ein weiterer Freiwilliger führte etwa einen Jass-Treff ein, bei dem die jungen Männer für ein Integrations-Turnier in Luzern trainierten.

Eine Freiwillige ist im Gesundheitsbereich tätig. Sie nimmt eine Art Triage vor: Wenn einer der jungen Männer ein medizinisches Problem hat, kann er sich zunächst an sie wenden, die dann rät, selbst Medikamente einzukaufen oder doch einen Arzt aufzusuchen. Wenn dieser dann etwas verschreibt, ist sie wiederum Ansprechpartnerin und erklärt, worum es sich bei Medizin oder Diagnose handelt.

Unendlich viele Fragen

«Ich als Pfarrpersonen möchte offen sein für alle Menschen, die ein Anliegen haben und die Unterstützung brauchen», sagt Meier. Am Sonntagabend ist die Stube von Familie Meier häufig offen für die Asylsuchenden. «Am Anfang hatten sie unendlich viele Fragen», sagt die Pfarrerin schmunzelnd. «Beispielsweise, wieso wir so viele Bücher haben, wie die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Schweiz ist oder auch ganz Praktisches zu Arbeitsverträgen.» Solche Dinge seien der Kern der Integration: «Oft müssen wir Deutsch zu Deutsch vermitteln.»

Gerade, wenn es um amtliche Dokumente geht, kommt das ganze Ausmass des kulturellen Unterschieds zwischen der Schweiz und Afghanistan zum Vorschein. Reglemente, Richtlinien Lohnausweise, Papiere für alles; das überfordere schon manchen Einheimischen.

Der Werdegang von Olughbeg und Khaled

Auch das Ausbildungssystem ist ein ganz anderes. Das zeigt sich am Beispiel von Olughbeg. Er war in seiner Heimat als Bäcker tätig gewesen; gelernt habe er das vom Zuschauen. Als er mit einem Betreuer in Seengen unterwegs war und eine Bäckerei sah, wollte er unbedingt dort arbeiten.

Der Betreuer und weitere Freiwilligen fragten beim Bäcker und für andere Asylsuchende bei weiteren Betrieben an, ob sie den jungen Männern Praktika anbieten würden. Fest angestellt werden durften sie damals mit ihrem Status noch nicht. Olughbeg konnte schon wenige Wochen nach seiner Ankunft im Seetal seine Schnupperstelle antreten. Daraus wurde später eine Lehre EBA. Er hat die EFZ-Lehre angehängt und arbeitet nun fest angestellt in seinem Lehrbetrieb in Seengen.

Schwieriger war es für den 27-jährigen Khaled. In Afghanistan besuchte er nur wenige Jahre die Schule. In der Schweiz lernte er nicht nur Deutsch zu sprechen, zu lesen und zu schreiben, sondern schrieb auch erstmals in seiner eigenen Sprache Persisch.

Er arbeitete als Küchenhilfe eines Altersheims, zögerte aber lange, eine Ausbildung zu machen. «Ich hatte etwas Angst vor der Schule», sagt er, denn Unterricht, wie er hierzulande geführt wird, kannte er nicht. Das Integrationsteam und der Arbeitgeber haben ihn aber motiviert und im Sommer begann er die Lehre EBA zum Koch im Altersheim.

Beide sind der Betreuung durch die Kirchgemeinde sehr dankbar, Seengen ist ihre zweite Heimat geworden. Nur manchmal hätten sie noch Heimweh und seien traurig, besonders, wenn sie die aktuellen Nachrichten aus Afghanistan sehen.

Teil der Familien geworden

Das Integrationsteam hat mit seinen Schützlingen viel erreicht. Alleine in Seengen sind neun Männer in Betrieben angestellt. Für die Asylsuchenden bedeutet das aber nicht, dass sie nun alleine dastehen, wenn sie mit dem Asylstatus B selbstständig sind. Die 20 Männer, die damals nach Seengen kamen, sind inzwischen fester Teil einer Gemeinschaft geworden. «Sie brauchen weiterhin Unterstützung und die werden wir ihnen auch bieten», sagt Meier. Sei es beim Papierkram mit den Behörden, bei Unsicherheiten in der Schule oder aber, wenn das Heimweh sie übermannt.

Kanton übernimmt kommunale Betreuung nicht mehr Die Gemeinden kommen im Asylbereich ins Spiel, wenn das Asylverfahren mit einer vorläufigen Aufnahme (Ausweis F) abgeschlossen ist. Die Personen werden in Gemeindeunterkünften platziert und vor Ort betreut. Dies entweder durch Mitarbeitende der Gemeinde, durch spezialisierte Firmen oder eben, wie in Seengen, von Freiwilligen. Auch möglich war bisher, dass der Kantonale Sozialdienst die Betreuung in kommunalen Asylunterkünften unternimmt. Das war bei 43 Gemeinden der Fall, unter anderem Schafisheim. Per Juni 2022 werden diese Mandate aber aufgelöst, Schafisheim etwa sucht deshalb nun eine Betreuungsperson. (ewa)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen