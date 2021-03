Projektstart Kommt die Fusion? Es funkt zwischen dem grossen Seon und den kleinen Hallwil und Dürrenäsch Kommt es zwischen Seon, Hallwil und Dürrenäsch dereinst zur Fusion, entsteht die mit Abstand zweitgrösste Gemeinde im Bezirk Lenzburg. Anja Suter 11.03.2021, 05.00 Uhr

Wenn Seon mit Dürrenäsch und Hallwil fusioniert, hat die Gemeinde rund 7500 Einwohner. Britta Gut

Da sind drei am Anbandeln. Aber es ist wie im Leben: Nach dem ersten Kuss spricht man nicht schon von einer Heirat. Darum kommt in der Medienmitteilung der Gemeinden Seon, Dürrenäsch und Hallwil das Wort «Fusion» auch kein einziges Mal vor.

Die Mitteilung kommt überraschend. «Drei Gemeinden die in Zukunft den Blick über ihre Gemeinde hinaus weiten und gemeinsam die Region gestalten wollen – Projektstart», heisst es in der Überschrift. Und bei den dreien soll es nicht bleiben. Die bereits in den Prozess involvierten Gemeinden seien auch offen gegenüber weiteren Nachbargemeinden:

«Diese wurden bereits angeschrieben und sie dürfen sich bei Interesse gerne bis spätestens Ende Mai 2021 melden.»

Die drei Initialgemeinden lassen jetzt durch eine Arbeitsgruppe die Grundlagen für einen Projektierungskredit erarbeiten, der dann durch die Gemeindeversammlungen genehmigt werden musste – wie eben erst im Fall von Menziken und Burg.

Als Gründe für die angestrebte Zusammenarbeit führen die Gemeinden zunehmende Aufgaben, den Mangel an Fachkräften und Probleme bei Rekrutieren des politischen Personals (Gemeinderäte, Kommissionen) an.



«Eifach andersch»: Drei unterschiedliche Partner

Ende 2019 begannen darum einige Gemeinden neue Wege zu prüfen, um sich «offen und unvoreingenommen und unverbindlich betreffend Zukunft der Verwaltungsabteilungen und Betriebe auszutauschen.» Starker Partner bei einer möglichen Fusion wäre Seon. Die Gemeinde hat derzeit 5212 Einwohner (Ausländeranteil 25 Prozent) und einen Steuerfuss von 108 Prozent.

Die politischen Ämter kann sie ohne Probleme besetzen. Für einen vakanten Gemeinderatssitz bewarben sich 2019 gleich drei Kandidatinnen. Gemeindeammann Hans Peter Dössegger zeigte sich schon 2018 gegenüber Fusionen nicht abgeneigt. «Die Gemeinde Seon soll in sämtlichen Bereichen konkurrenzfähig sein und ein attraktiver Partner für Zusammenarbeiten und Zusammenschlüsse», sagt er damals der AZ.



Ein überraschender Partner ist Hallwil. Die Gemeinde (953 Einwohner, 21,5 Prozent Ausländer) steht finanziell sehr schwach da – sie hat mit 127 Prozent den höchsten Steuerfuss im Kanton. Bei den politischen Ämtern ist die Gemeinde jedoch gut aufgestellt.

Ob Gemeindeammann Walter Gloor (69), der seit 26 Jahren im Amt ist, zu den Gesamterneuerungswahlen wieder antreten wird, ist derzeit nicht noch bekannt. Überraschend ist das Mittun von Hallwil auch, weil die Haubuer mit dem Motto «eifach andersch» ihr gefühltes Speziellsein betonen.

Andrea Kuzma ist als Frau Gemeindeammann zurückgetreten. Sandra Ardizzone / AGR

Ein logischer Partner ist Dürrenäsch. Die Gemeinde mit 1338 Einwohnern (11,7 Prozent Ausländer) hat einen Steuerfuss von 105 Prozent. Das Dorf ist derzeit ohne Gemeindeammann. Andrea Kuzma ist Ende Februar aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurückgetreten. Per Ende Jahr treten zudem Vizeammann Stefan Fischer und Gemeinderat Thomas Sauder zurück.

Von den Gemeinden, die bis jetzt noch nicht offiziell dabei sind, sticht am meisten Leutwil ins Auge. Sein Abseitsstehen könnten auch den unerwarteten Rücktritt von Gemeindeammann Monika Müller Ende November erklären. Sie war gegenüber Fusionen offen.

Ihr Nachfolger Lukas Spirgi scheint diesbezüglich zurückhaltender zu sein. Ein Zusammengehen mit Dürrenäsch bezeichnete er auch schon als «nicht die Lösung unserer Probleme.» Kommt eine Fusion zustande, wird das neue Seon mit rund 7500 Einwohnern die mit Abstand zweitgrösste Gemeinde im Bezirk Lenzburg sein.