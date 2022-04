Freischarenmanöver Lenzburg: Reaktionen auf die mögliche Absage

Pro/Contra Diskussion um Lenzburger Freischarenmanöver: Das sind die Positionen Der Stadtrat überlegt, das diesjährige Manöver wegen des Kriegs in der Ukraine abzusagen. Stefan Regli, Präsident der Freischaren-Commission, will das Manöver unbedingt durchführen. Einwohnerrätin Christina Bachmann-Roth schlägt einen Kompromiss vor und Einwohnerrat Thomas Schär will die Ausgabe 2022 absagen. Eva Wanner und Valérie Jost Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Die Freischaren – und die Kadetteninstruktorinnen und -instruktoren - möchten das Manöver auch in diesem Jahr durchführen. Fabio Baranzini

Pro: Stefan Regli, Präsident der Lenzburger Freischaren-Commission

«Sollte der Stadtrat das Manöver nicht durchführen wollen, käme dies der Abschaffung der 170-jährigen Freischaren-Tradition gleich.» Diese deutlichen Worte spricht Stefan Regli, Präsident der Freischaren-Commission der Stadt Lenzburg. Diese Woche war bekannt geworden, dass der Stadtrat die Durchführung des Manövers vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine diskutiert.

Stefan Regli ist seit 2018 Präsident der Freischaren-Commission der Stadt Lenzburg. zvg

«Wir sind uns der sensiblen Situation selbstverständlich bewusst, teilen das Mitgefühl und den Respekt für die vom Krieg betroffene Bevölkerung in der Ukraine sowie insbesondere auch für die in Lenzburg und Umgebung ansässigen Flüchtlinge», sagt Regli dazu. Statt einer Absage soll die Öffentlichkeit aber über die Hintergründe aufgeklärt werden. Etwa darüber, dass es sich nicht um ein Kriegsgeschehen handle. Regli spricht stattdessen von einem der grössten Landschaftstheater der Schweiz und einem «Outdoor-Spektakel, bei dem farbenfrohe Bilder in die Landschaft gemalt werden».

Nicht nur die Freischaren sprechen sich für die Durchführung aus. Regli führt ins Feld, dass auch die Kadetteninstruktorinnen und -instruktoren der Schule Lenzburg hinter dem Spektakel stünden. Es handle sich dabei fast ausschliesslich um Lehrpersonen.

«Dass Hunderte verzichten müssten, wäre falsch»

Für eine Durchführung argumentiert Regli ausserdem folgendermassen: «Das Freischarenmanöver wurde auch früher durchgeführt, während gleichzeitig Kriege in anderen Ländern stattfanden. Leider herrschen ständig irgendwo bewaffnete Konflikte auf dieser Welt.» Bisher habe das die Behörden nie davon abgehalten, das Manöver durchzuführen. «Eine Absage wäre deshalb unverhältnismässig. Dass Hunderte von Freischaren und Kadetten sowie Tausende interessierter Zuschauerinnen und Zuschauer auf die beliebte Tradition verzichten müssten, wäre falsch.»

Wein und Brot für jene, die sich den Kadetten entgegenstellten Hintergründe des Freischarenmanövers sind auf der Website der Stadt Lenzburg nachzulesen. 1793 wurde das Kadettenkorps in Lenzburg gegründet, Hauptinitiant dafür war der Lenzburger Unternehmer Gottlieb Hünerwadel. Der Unterricht zielte demnach nicht nur auf den Waffengebrauch, sondern sollte vielmehr «den stolzen Söhnen der Patrizier und reichen Stadtbürger eine gesellschaftliche Schulung vermitteln». 1974 wurde das Korps aufgelöst, nach einer Abstimmung über eine Änderung des Schulgesetzes, das den Kadettenunterricht aufhob. Es lebt alle zwei Jahre wieder auf, als von der Freischaren-Commission betreutes freiwilliges Kadettenkorps. Seit 2000 dürfen auch Mädchen mitmachen. Eine Mitwirkung von Freischaren am Jugendfest lässt sich indes erstmals für das Jahr 1852 nachweisen. Der Stadtrat bestimmte, «dass den jungen Leuten, die am Fest den Kadetten entgegenstehen werden, eine Flasche Wein und Brot per Mann auf Kosten der Gemeinde abgegeben werden». (ewa)

Einzig die Weltkriege zwangen zum Unterbruch, allerdings sämtlicher Feierlichkeiten. Dem «Lenzburger Neujahrsblatt», das sich mit dem Jahr 1940 beschäftigt, ist etwa zu entnehmen: «Der Gemeinderat bestimmt, dass das Jugendfest wegen der Unsicherheit der Zeit nicht abgehalten wird.» Schon im Juni 1942 hiess es dann wieder: «Das Jugendfest wird bei mässig schönem Wetter in einfachem Rahmen durchgeführt; gegen Abend setzt anhaltender Regen ein.»

Ausserordentliches Manöver 2021

Seit 1948 findet das Manöver eigentlich alle zwei Jahre statt. 2020 musste es coronabedingt abgesagt werden, die Freischaren standen hinter dem Entscheid. Nicht aber hinter jenem, beim Zweijahresrhythmus zu bleiben. Die Freischaren, die Ortsbürgerkulturkommission und insbesondere die Regionalschule Lenzburg hätten postwendend auf diesen Entscheid reagiert.

Ergebnis: «Trotz der widrigen Umstände durch die erneute Pandemiewelle 2021 setzte sich die Freischaren-Commission mit sehr viel Herzblut und grossem Engagement für die Tradition des Landschaftstheaters Freischarenmanöver Lenzburg ein.» So fand im letzten Jahr ein spezielles Manöver in reduzierter Form, verteilt über mehrere Tage inklusive Livestreamübertragung statt.

Auch in die Durchführung 2022 wurde schon viel Zeit investiert. Im Februar habe die Rekrutierung der Freischaren stattgefunden; 600 Anmeldungen bewegen sich im Rahmen der normalen Jahre. Das bestätigt laut Regli, «dass ein starkes Bedürfnis besteht, endlich wieder ein richtiges Jugendfest mit dem Manöver als zentralem Bestandteil durchzuführen».

Eine Alternative, wenn der Stadtrat nun doch eine Absage verhängen würde, nennt der Präsident der Freischaren-Commission nicht. Denn: «Die Freischaren haben grosses Vertrauen in den Stadtrat, dass er hinter der wichtigsten Lenzburger Tradition steht und wie der Stadtrat von Zofingen die Durchführung des Freischaren-Spektakels in der traditionellen Form unterstützen wird.»

Jein: Einwohnerrätin Christina Bachmann-Roth (Die Mitte)

Die Diskussion um das Lenzburger Freischarenmanöver schlägt auch in den sozialen Medien hohe Wellen. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Lenzburg wenn» wird der Stadtrat in den meisten Kommentaren kritisiert für die Überlegung, das Spektakel abzusagen: Die Gremiumsmitglieder werden etwa als «linke Gutmenschen» oder «Habasche» bezeichnet. Die beiden Hauptargumente für das Manöver sind das Bewahren der Tradition und der Vorwurf, eine Absage wäre heuchlerisch, da das Manöver bei anderen Kriegen auch normal durchgeführt wurde.

Einwohnerrätin und «Mitte»-Fraktionspräsidentin Christina Bachmann-Roth kann ihrem Kommentar zufolge beide Seiten verstehen. Sie schlägt als Kompromiss vor, auf Kanonenschüsse und Platzpatronen zu verzichten oder für die Ukraine zu spenden, statt das Manöver abzusagen. «Das ist ein Lenzburger Brauchtum, das wir pflegen und den Kindern weitergeben sollten. Ausserdem haben wir wegen Corona nun lange auf eine reguläre Durchführung verzichtet», sagt sie auf Anfrage.

Mitte-Einwohnerrätin Christina Bachmann-Roth. zvg

Trotzdem finde sie es gut, dass der Stadtrat dieses «doch heikle Thema» angehe und diskutiere. Denn: «Ich kenne einige Leute, die etwa den Kosovokrieg miterlebt haben. Auch kommt eine aus Afghanistan geflüchtete Person bei uns babysitten. Diese Menschen und bestimmt auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben Mühe mit der Kriegsnachstellung des Manövers. Zudem sind wir alle von den schrecklichen Kriegsbildern aus der Ukraine betroffen.»

Auseinandersetzung mit Plakaten und Spenden

Ihr Kompromissvorschlag wäre (neben dem Weglassen der lauten Kanonen und Schüsse), dass sich die Lenzburgerinnen und Lenzburger mit der Lage in der Ukraine auseinandersetzen würden. Etwa durch Plakate in der Stadt und mit grossen Spendentöpfen. «Es wäre eine Stärke von Lenzburg, die Erfahrungen der ukrainischen und das Mitgefühl der Schweizer Bevölkerung auf diese Weise aufzunehmen.» Denn: «Wir sind nicht Sklaven unserer eigenen Geschichte. Wir haben die Souveränität darüber und können sie auf empathische Weise der aktuellen Zeit anpassen.»

Die einwohnerrätliche Fraktion von «Mitte» und EVP traf sich Bachmann-Roth zufolge gestern Abend zu einer virtuellen Sitzung, um die Situation zu besprechen. Auch mit anderen Fraktionsleitenden habe sie sich schon ausgetauscht. «Allenfalls werden wir das Thema an der Einwohnerratssitzung vom 5. Mai unsererseits aufs Parkett bringen. Denn es ist unsere Aufgabe, das Volk und seine Wünsche zu vertreten.»

Contra: Einwohnerrat Thomas Schär (SP)

SP-Einwohnerrat Thomas Schär. zvg

Einwohnerrat und SP-Parteipräsident Thomas Schär dagegen ist für die komplette Absage dieses Jahr, wie er auf Anfrage sagt. «Ich fände es sehr heikel, das Manöver 2022 durchzuführen.» Er erklärt: «Man sieht echte Kriegsbilder aus einem geografisch relativ nahen Land und dann werden auf unserem Stadtgebiet Kampfszenen nachgestellt? Das finde ich schwierig.» Es habe zwar schon immer irgendwo Krieg gegeben, doch nicht oft so nah an der Schweiz wie jetzt – geografisch wie auch via Social Media. Und: «Eine Absage würde auch der Anzahl Geflüchteter, die wir aufnehmen, und der grossen Schweizer Solidarität Rechnung tragen. Eine Solidarität, die übrigens auch bei anderen Kriegen wünschenswert gewesen wäre.»

Schär geht es auch um die öffentliche Wahrnehmung von Lenzburg: «Ur-Lenzburgerinnen und Ur-Lenzburger sehen das Manöver als tolles Landschaftstheater, für Aussenstehende und Zugezogene ist es aber klar ein Kriegsspiel.» Auch er selbst sei zugezogen und habe dem Manöver anfangs skeptisch gegenübergestanden. Inzwischen empfinde er es aber als eine schöne, bunte Tradition – wenn denn nicht gerade Krieg in Europa herrsche: «Wegen der aktuellen Lage in der Ukraine und dem anstehenden Entscheid zum Manöver erhält Lenzburg zusätzliche Aufmerksamkeit. Eine Absage beziehungsweise Verschiebung wäre auch deshalb richtig.»

Manöver neu in den ungeraden statt in den geraden Jahren?

Denn die Absage würde seines Erachtens nicht so schwer wiegen, da es letztes Jahr im Rahmen des «Jugendfest light» ein Manöver gegeben habe, wenn auch in reduzierter Form. «Wenn wir es dieses Jahr auslassen, könnten wir wieder zum üblichen Zweijahresrhythmus zurückkehren. Zwar dann neu in den ungeraden statt den geraden Jahren, aber das spielt ja keine grosse Rolle.»

Eine komplette Abschaffung des Manövers fordert Schär denn auch nicht: «Wir sollten jeweils die Lage anschauen und situativ entscheiden. Gerade bei einer solchen Tragödie wie aktuell vor unserer Haustüre sollte der Entscheid aber klar sein.»

Pro: SVP-Parteipräsidentin Brigitte Vogel

SVP-Einwohnerrätin Brigitte Vogel. zvg

Gemäss SVP-Parteipräsidentin und Einwohnerrätin Brigitte Vogel ist die SVP Lenzburg für eine Durchführung des Manövers. «Bisher wurde es nie mit Krieg in Verbindung gebracht, sondern immer als Landschaftstheater bezeichnet», erklärt Vogel ihre persönliche Haltung. «Würde es nun abgesagt, wäre das ein Eingeständnis, dass es doch um kriegerische Aktivitäten geht und das tut es definitiv nicht, sondern einfach eine schöne Tradition.» Sie sei der Meinung, ein Theater dürfe und solle man weiterhin durchführen.

Aber: «Es ist natürlich wichtig, dass die Flüchtlinge darüber gut informiert werden.» Andererseits sei in der SVP auch die Idee aufgekommen, mit den Flüchtlingen am Manövertag einen Ausflug in der Schweiz zu machen, «damit sie nicht direkt damit konfrontiert werden».

Pro: FDP-Fraktionspräsident Christoph Nyfeler

FDP-Einwohnerrat Christoph Nyfeler. zvg

Auch FDP-Fraktionspräsident und Einwohnerrat Christoph Nyfeler ist für die Durchführung des Manövers dieses Jahr. «Dass die Welt permanent in kriegerischem Zustand ist, können wir leider nicht wegdiskutieren. Als Schweizer sind wir zu humanitärer Hilfe verpflichtet, auch in diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Alle Flüchtlinge in Lenzburg sollen proaktiv informiert werden und man könnte bei Bedarf die Möglichkeit schaffen, an diesem Tag ausserhalb Lenzburg eine Aktivität anzubieten.»

