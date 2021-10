Pro vs. Kontra Showdown in der Lenzburger Kanti-Frage: Auslegeordnung zum Projekt Mittelschule auf dem Zeughaus-Areal Am Montag entscheidet die Lenzburger Ortsbürgergemeinde, ob sie ihr Zeughaus-Areal ins Rennen um den neuen Aargauer Mittelschulstandort schicken will. Befürworter wie Gegner legen gegenüber der AZ ihre Argumente dar. Valérie Jost und Florian Wicki Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über das Zeughaus-Areal der Stadt Lenzburg als potenzieller Mittelschulstandort stimmt die Ortsbürgergemeinde am nächsten Montag ab. Michael Küng

Der Kanton Aargau sucht einen neuen Mittelschulstandort im Mittelland zwischen Baden und Aarau. Der Stadtrat Lenzburg hat sich entschieden, dem Kanton das Zeughaus-Areal als möglichen Standort für eine Kanti anzubieten. Im Rennen ist aber auch der Standort Brugg-Windisch.

Vergangenen Dezember beantragte der Lenzburger Stadtrat bei der Ortsbürgergemeinde als Eigentümerin des 20'470 m2 grossen Zeughaus-Areals, ein Mandat, um dem Kanton das Areal entweder zu verkaufen oder zumindest im Baurecht anbieten zu dürfen. Der Antrag wurde mit 66:55 zurückgewiesen und der Stadtrat beauftragt, Alternativen zum Standort Zeughaus (insbesondere die Wilmatten) zu prüfen und aufzuzeigen, wie sich das Projekt auf die Finanzen der Ortsbürger auswirken würde.

Das hat der Stadtrat getan und tritt nun am Montag mit fast demselben Antrag wieder vor die Ortsbürger. Einzige Änderung: Das Zeughaus-Areal soll nun ausschliesslich im Baurecht angeboten werden, von einem Verkauf will der Stadtrat absehen.

Der Baurechtvertrag soll die nächsten 75 Jahre lang gelten und eine Verlängerungsoption beinhalten. Der Stadtrat rechnet mit einem Landpreis von rund 31 Millionen Franken. Bei einem Baurechtszinssatz von 1,042 Prozent soll der jährliche Baurechtszins 320'000 Franken betragen.

Der Lenzburger Stadtammann Daniel Mosimann kämpft an vorderster Front für den Kanti-Standort Lenzburg. Screenshot Video Stadt Lenzburg

«Lenzburg als Mittelschulstandort wäre eine grosse Chance für die Stadt», ist sich der Lenzburger Stadtammann Daniel Mosimann immer noch sicher. Und erklärt auch gleich, was er damit meint: «Damit würde unser Bildungsangebot vervollständigt – so hätten wir vom Kindergarten bis zur Kanti alles.»

Ausserdem sei der Stadtrat davon überzeugt, dass eine Kanti auf dem Zeughaus-Areal das gesamte West-Quartier der Stadt aufwerten würde, so Mosimann. Und dass auch die Bevölkerung davon profitieren könne: «Ein vergleichbares Beispiel ist das Kanti-Forum der Kantonsschule Wohlen, das als kulturelles Zentrum der Gemeinde gilt.» Und schliesslich sei eine allfällige Kanti in Lenzburg auch wieder auf gewisse Dienstleistungsangebote angewiesen: «So können auch Betriebe und Firmen aus Lenzburg davon profitieren.»



Mosimann hält auch am Standort Zeughaus-Areal fest – der Stadtrat habe die Wilmatte als Alternativstandort schon im Sommer ausgeschlossen: «Die Wilmatte ist am Siedlungsrand der Stadt und dient als Tor zum Naherholungsgebiet. Stellt man dort eine Mittelschule hin, übt das enormen Druck auf den ganzen Aabach-Raum aus.»

Auch städtebaulich sei es schwierig, dort einen grossen Baukörper hinzustellen und den dann auch vernünftig zu erschliessen: «Der Bahnhof ist relativ weit weg. Mit den ganzen neuen Busverbindungen und Zufahrten würde der Verkehr zwischen Bahnhof und Wilmatte problematische Dimensionen über die Kapazitätsgrenzen hinaus erreichen.» Die Wilmatte hätte schon auch Vorteile gehabt, wie beispielsweise die Synergien mit der Sportanlage, aber insgesamt hätten die Nachteile deutlich überwogen.



Schulen und Vereine würden profitieren

Gerade auch Synergien sind es, die laut Daniel Mosimann für den Standort am Zeughaus-Areal sprechen, und zwar jene mit der benachbarten Lenzburger Oberstufe Lenzhard: «Wir haben eine regionale Oberstufe, wo die Schülerinnen und Schüler nicht mehr jeden Mittag nach Hause gehen können, also muss man da adäquate Verpflegungsmöglichkeiten anbieten.» Und nicht nur das: «Im Raumprogramm, das wir für das Lenzhard-Areal definiert haben, sind neben einer Mensa auch zwei Turnhallen geplant, die dringend benötigt werden.»



Da eine Kantonsschule sowohl Turnhallen als auch eine Mensa beinhalten würde, liegen laut Mosimann ebenjene Synergien auf der Hand, die sich mit dem Zeughaus-Standort ergeben würden. Gespräche zwischen Stadtrat und Kanton hätten gezeigt, dass Letzterer Hand bieten würde für gemeinsame Planungen: «Zwischen dem Stadtrat und dem Kanton bestehen Absichtserklärungen, dass wir, sollte es in die Planung und die Umsetzung eines Mittelschulstandorts auf dem Zeughaus-Areal gehen, zusammen sinnvolle Lösungen anstreben.» Das käme wie auch den Vereinen und insbesondere den Sportvereinen der Stadt zugute, die laut Mosimann derzeit raum- und vor allem turnhallenmässig am Anschlag sind.



Balance zwischen attraktivem Angebot und Profit

Den oft gehörten Vorwurf, der Stadtrat mache dem Kanton auf Kosten der Ortsbürgergemeinde ein Geschenk und riskiere so deren finanzielle Zukunftsperspektive, will Mosimann nicht auf sich sitzen lassen. Schliesslich garantiere gerade ein Baurechtsvertrag sichere und risikofreie Einnahmen über die nächsten Jahrzehnte und der Stadtrat habe die 320’000 Franken Baurechtszins bewusst so festgelegt, dass die Ortsbürgergemeinde ihren Auftrag weiter erfüllen kann: «Wir haben uns gefragt, was eigentlich ein vernünftiger Baurechtszins ist, was brauchen wir?»



Natürlich hätte man auch mehr verlangen können, so Mosimann, der Stadtrat habe aber die Balance zwischen attraktivem Angebot und finanziellem Bedarf der Ortsbürger einhalten wollen. Und von diesen 320’000 Franken habe man dann einen prozentualen Zins berechnet.



1500 Franken sind ein stolzer Bodenpreis für Lenzburg

Das Hauptargument für den moderaten Bodenpreis sind laut Mosimann sowieso spekulative Angaben aus dem Verkauf des Artoz-Areals, da machte ein Quadratmeterpreis von 2300 Franken die Runde, rund 800 Franken mehr als beim Zeughaus-Areal. Ob das aber stimmt, sei fraglich, so Mosimann: «Wir wissen nicht, wie viel bezahlt wurde.»



Der Stadtrat habe sich bei seinen Berechnungen auf eine Schätzung gestützt und sei zum Schluss gekommen, dass 1500 Franken pro Quadratmeter für Lenzburg ein stolzer Bodenpreis sind. Und sowieso müsse man immer bedenken, dass auf dem Artoz-Areal – egal zu welchem Preis – Renditeliegenschaften gebaut werden, erinnert Mosimann: «Wir verhandeln nicht mit privaten Investoren, sondern mit dem Kanton, und da sind wir alle Bestandteil davon.» Somit gehe es im ganzen Geschäft immer um Steuergelder: «Und da ist es nicht richtig, wenn sich eine Ortsbürgergemeinde im spekulativen Bereich bewegt, wie es üblicherweise private Investoren machen.»



Ohne Zeughaus-Areal gibt es keine Kanti

Dass Lenzburg nicht zwingend eine Kantonsschule erhält, auch wenn die Ortsbürgergemeinde am Montag dem Antrag zustimmt, ist sich auch Mosimann bewusst: «Auch wenn wir mit dem Zeughaus-Areal einen gut gelegenen und attraktiven Standort anbieten könnten, am Ende entscheidet der Kanton.»

Vor allem spiele der geplante Abtausch zwischen dem Kanton und der Stadt Aarau (das Zelgli-Schulhaus ginge an den Kanton, die Sportanlagen in der Telli an die Stadt) eine Rolle. Sofern in Aarau die (alte oder neue) Kanti ausbauen kann, würde das die Notwendigkeit eines weiteren Ausbaus eher in den Osten des Kantons verschieben, also nach Brugg. Mosimann lacht: «Dann stünden unsere Chancen nur noch bei 45 statt bei 55 Prozent.»



Wie geht es weiter, wenn die Ortsbürgergemeinde den Antrag am Montagabend ablehnt? Wäre es möglich, auf den Standort Wilmatte zurückzukommen, weil ein – laut Stadtrat – schlechterer Kanti-Standort für Lenzburg besser wäre als gar keiner? Mosimann winkt ab: «Der Stadtrat hat kommuniziert, dass die Wilmatte keine Option ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Stadtrat in dieser Frage umschwenken wird.»



Diese Ortsbürger setzen sich gegen eine Kanti auf dem Lenzburger Zeughaus-Areal ein: Rolf Bachmann, Max Werder und Christoph Moser (v.l.) auf dem Zeughausareal. Valérie Jost

«Wir wollen nicht die Lenzburger Kanti verhindern», betont alt Stadtrat Max Werder, «aber den Standort Zeughaus-Areal.» Zusammen mit alt Stadtammann Rolf Bachmann und alt Stadtschreiber Christoph Moser stellt sich Werder gegen die Pläne des Stadtrats, das Areal dem Kanton für eine Mittelschule zur Verfügung zu stellen.

Die drei Ortsbürger fühlen sich vom Stadtrat nicht gehört: «Wir wurden an den werberischen ‹Info›-Veranstaltungen immer vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne seriös reagieren zu können», so Werder. Auch in den «befremdlichen» Videobotschaften des Stadtrats (AZ vom 29.9.) seien keine Gegner zu Wort gekommen (Werder nutzt das Wort «ausgeschaltet»). Ganz allgemein zeigen sich die drei misstrauisch, ob der Stadtrat die Interessen der Ortsbürgergemeinde genug vertrete.

Immobilien-Standbein aktuell noch zu schwach

Ihre Hauptbedenken gelten den Finanzen, die nicht rosig aussehen: Es stünden kaum liquide Mittel zur Verfügung, so Werder. Die Einnahmequelle Kies sprudle immer weniger stark und drohe in Zukunft ganz zu versiegen. Und der Bereich Wald, der für die Einwohnenden mit viel Geld unterhalten werde, sei sowieso defizitär. Ein weiteres Standbein seien deshalb die Immobilien, 32 Wohnungen werden auf dem ehemaligen Viehmarkt-Areal vermietet. «Dieser Bereich ist aber aktuell noch zu schwach», so Werder. «Das Zeughaus-Areal böte uns Flexibilität für die nächsten Jahre, deshalb möchten wir es als Reserve behalten.»

Von der «Seifi» abgesehen (die aber in sensiblem Gebiet liege, Werder erwähnt Heimat- und Denkmalschutz) sei das Areal das einzige unbelastete verfügbare Bauland. «Mit dem Kanti-Baurecht wäre es für 75 Jahre blockiert.» Ein Ja am Montag wäre deshalb «einschneidend», man würde in eine «finanziell unangenehme Lage» geraten, es wäre gar die «Existenzsicherung gefährdet».

Der Stadtrat wolle «die Reserven opfern»

Für das Baurecht erhielte die Ortsbürgergemeinde jährlich 320'000 Franken Baurechtszins. «Das ist zu wenig», sagt Werder. Der Zins beruhe auf einem zu tiefen Landwert (1500 Franken pro Quadratmeter), während das benachbarte Artoz-Areal einen Verkaufspreis von mutmasslich rund 2500 Franken pro Quadratmeter erzielte. «Rechnet man das aus, sollen wir dem Kanton ein Geschenk von über 20 Millionen Franken machen», so Bachmann. «Das darf nicht sein!»

Und Werder ergänzt: «Wir haben das Gefühl, dass der Stadtrat unsere Reserven opfern will, um verglichen mit Aarau und Brugg nicht allzu viel schlechter dazustehen.» An diesen möglichen Kanti-Standorten gehört das Bauland dem Kanton nämlich bereits, und er zieht allgemein Kauf der Miete vor.

Ausserdem sei die Herleitung des Zinssatzes «fraglich», so Moser. Denn an der letzten Infoveranstaltung sagte Frau Vizeammann Franziska Möhl, man habe zuerst den jährlichen Zins von 320'000 Franken definiert, der «im Minimum zu generieren» sei. Daraus habe sich (in Verrechnung mit dem Landwert) der Zinssatz von 1,042 Prozent ergeben, der an die Konsumentenpreise gekoppelt werden soll. «Das ist aber der verkehrte Ablauf», findet Moser. Man müsse zuerst einen marktüblichen Zinssatz festsetzen. «Wenn man dem Kanton beim Zins entgegenkommen will, müsste man dann eben den Landwert entsprechend senken.»

Damit würde den Ortsbürgern aber auch gezeigt, welchen Verzicht sie wirklich erbringen müssten. Zudem fordert Moser eine Anpassung nicht nur an die Konsumentenpreise, sondern auch an die Hypothekarzinsen und an die Bodenpreise. «Die sind in den letzten Jahrzehnten nämlich weit stärker gestiegen als die Konsumentenpreise.»

Standort Wil «oberflächlich und unprofessionell abgeklärt»

Stadtammann Daniel Mosimann sagte an der letzten Infoveranstaltung: «Dem Stadtrat ist bewusst, dass für eine maximale Ausnutzung mit Wohnungen ein höherer Preis realisiert werden könnte.» Das sei aber aus Sicht des Stadtrats «wegen des starken Wachstums der Stadt in den letzten Jahren nicht erstrebenswert». Diesem Argument hält Moser entgegen: «Wir haben gar nicht die Absicht, das Areal schon bald zu überbauen.»

Stattdessen wolle man es noch längere Zeit in der heutigen Form mit günstigen Mieten etwa für die Vereine erhalten (auf dem Areal sind neben vielen anderen die Samariter und eine Band untergebracht). Ausserdem sei das erwähnte «starke Wachstum» auf gleichzeitig «aus dem Boden gestampfte» Grossüberbauungen wie etwa neue Widmi und «Im Lenz» zurückzuführen. Inzwischen sei dieses Wachstum aber zum Stillstand gekommen.

Die drei Ortsbürger finden auch, der von ihnen vorgeschlagene Alternativstandort im Wil (hinter dem Freibad) sei «abschreckend visualisiert» und «oberflächlich und unprofessionell» abgeklärt worden. «Der Stadtrat ist einfach den Weg des geringsten Widerstands gegangen», sagt Moser. Stadtrat (und Kanton) sehen den Standort als weniger gut als das Zeughaus-Areal an; unter anderem wegen der Erschliessung, des angrenzenden Naherholungsgebiets und der städtebaulichen Verträglichkeit.

Nähe zur Autobahn als weiterer Nachteil

Für Bachmann kein guter Grund: «Mit dem abgerissenen Altersheim-Provisorium hat man ja schon gesehen, wie ein kompakter Baukörper auf der Wiese wirken würde.» Auch sei das Zeughaus-Areal für die Pläne des Kantons ein Drittel zu klein, mit dem Boden müsste gemäss Stadtrat deshalb «haushälterisch umgegangen» werden – was das heisst, erklärte Mosimann an der Infoveranstaltung: «Man müsste die Höhe und die Tiefe ausnutzen, also auch unterirdisch bauen.»

Für Bachmann unsinnig: «Da reden wir immer von Lüften, gerade wegen der Pandemie, und der Stadtrat will in den Boden gehen.» Und Werder ergänzt: «Im Wil könnte man gut lüften, das Zeughaus-Areal liegt dagegen mitten in einem von Autobahn, Gleisen und Ringstrasse belasteten Gebiet.»

Am wichtigsten ist den drei, dass an der ausserordentlichen Ortsbürgergemeindeversammlung vom Montag möglichst viele der rund 550 Stimmberechtigten erscheinen. Denn: «Diese Vorlage entscheidet über unsere Zukunft», so Max Werder.