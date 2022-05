Setzlingsmarkt auf Schloss Wildegg war ein Erfolg

Pro Specie Rara Setzlingsmarkt auf Schloss Wildegg: «Konnten an frühere Rekordjahre anknüpfen» Der Setzlingsmarkt auf Schloss Wildegg war dank dem während Corona etablierten Konzept luftiger als früher. Ein Gedränge konnte dadurch trotz Grossandrang vermieden werden. 09.05.2022, 05.00 Uhr

Auf der Lindenterrasse, wo sonst immer Gedränge herrscht, kam man dank neuer Standverteilung gut durch. nro

Genaue Zahlen lägen noch nicht vor, aber «gefühlt waren wir im fünfstelligen Bereich und konnten an die früheren Rekordjahre anknüpfen». Das sagt Nadja Kalmbach, Verantwortliche für den «Pro Specie Rara»-Markt, am Sonntagabend. Es war ein rundum gelungenes Wochenende: Im Gegensatz zu manchen Vorjahren ohne Dauerregen, ohne grosse Schlammprobleme auf dem Parkplatz, und vor allem ohne Covid-Restriktionen. Aber, immerhin, dank Covid mit einer bedeutenden Neuerung: Die luftigere Standanordnung aus dem Pandemieregime wurde beibehalten. Deshalb gab es trotz ordentlichem Grossandrang nicht so ein Gedränge wie sonst, vor allem nicht auf der Lindenterrasse, wo man früher jeweils viel Geduld beim Durchkommen brauchte.