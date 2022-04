Wo Parkieren im Westaargau kostet und wo (noch) nicht

Parkplätze Gratis, bald nicht mehr gratis oder definitiv nicht gratis: Wo parkieren im Westaargau wie teuer ist Laternenparkplätze kosten – teilweise. In der Region gibt es noch Gemeinden, die kein Parkierkonzept haben: etwa Gränichen, Staufen oder Rupperswil. Die meisten davon wollen das aber ändern. Jene, die bereits Geld fürs Parkieren verlangen, tun das in unterschiedlicher Höhe. Eva Wanner Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Der Badi-Parkplatz in Möriken-Wildegg soll kosten. Bild: Eva Wanner

Weniger werden es nicht. Ende 2019 waren in den Bezirken Aarau, Kulm und Lenzburg noch 108’649 Personenwagen registriert. Ende 2021 waren es 112’165 – also gut 3500 Fahrzeuge oder drei Prozent mehr.

Mehr Autos bedeuten mehr Verkehr und mehr Parkplätze, die benötigt werden. Umso erstaunlicher ist, dass man in mehreren Gemeinden sein Auto noch ohne Gebühr abstellen kann. Das zeigt eine Umschau. Sie zeigt aber auch, dass sich dies künftig wohl ändern wird.

Aktuellstes Beispiel dafür ist Möriken-Wildegg. Auf dem grossen Parkplatz bei der Badi konnte man bisher gratis parkieren. Wegen des Verkehrschaos besonders am Mittwochnachmittag und am Wochenende soll sich das nun ändern, wie es auf der Gemeindeverwaltung auf Anfrage heisst.

Unter der Woche soll Parkieren die erste Stunde gratis sein, danach aber einen Franken pro Stunde kosten. Am Wochenende wird der Tarif etwas höher ausfallen.

(Noch) gratis Laternenparkplätze

Die grösste Gemeinde im Einzugsgebiet, in der man sein Fahrzeug noch gratis abstellen kann, ist Gränichen. Auf Anfrage bei der Abteilung Bau, Planung, Umwelt heisst es aber: «Wir werden in den nächsten Jahren ein Parkplatzkonzept erarbeiten.»

Aus Rupperswil wiederum kommt die Aussage, dass kostenloses Parkieren «auf der Strasse an den dafür vorgesehenen oder zumindest nicht verbotenen Stellen aktuell grundsätzlich noch möglich ist». Allerdings ist auch hier die Ausarbeitung eines Konzepts angedacht. Von einem Parkplatzproblem könne man zwar nicht sprechen. «Aber in Rupperswil stehen – insbesondere im Bereich von Mehrfamilienhausüberbauungen – allgemein zu wenig Parkplätze zur Verfügung.»

In dasselbe Horn stösst Schöftland mit der Aussage: «Wie alle Gemeinden kämpft die Gemeinde Schöftland mit der erhöhten Mobilität. Von einem grösseren Problem kann noch nicht gesprochen werden. Jedoch muss die Parkplatzsituation im Auge behalten werden. Mittelfristig soll ein Projekt zur Parkplatzbewirtschaftung in Angriff genommen werden.»

In Muhen kann an vielen Orten, etwa am Färberplatz, gratis parkiert werden. Es sei aber ein Legislaturziel des Gemeinderats, die Situation zu analysieren und allenfalls zu ändern. Vorerst keine Neuerungen geplant sind in Dürrenäsch und Staufen.

In der Agglomerationsgemeinde Staufen herrscht auf dem gesamten Gebiet Tempo 30. «Freies Parkieren ist, sofern keine andere Regelung besteht, in der Tempo-30-Zone erlaubt», heisst es auf der Verwaltung auf Anfrage.

Teilweise gratis oder kurzzeitig gratis

Auch Aarau bietet noch die Möglichkeit, sein Auto für sechs Stunden gratis abzustellen. Dies in Rohr – aber nur noch bis 2023. Dann soll der Stadtteil in das städtische Parkierreglement integriert werden, heisst es auf Anfrage.

Das wiederum bedeutet, dass schon nach drei Stunden eine Dauerbewilligung zum entsprechenden Tarif gelöst werden muss. In der Nähe des Aarauer Stadtzentrums darf man heute von 30 Minuten bis maximal zwei Stunden parkieren, dies bei einem Stundentarif ab zwei Franken. Bei grösseren Anlagen rund um die Altstadt, beispielsweise im Ziegelrain, kann man für stündlich zwei Franken bis zu fünf Stunden lang parkieren.

Suhr macht eine besondere Abgrenzung: Laternenparkplätze sind gebührenpflichtig, wenn man sie mehr als drei Nächte hintereinander nutzt. Dann werden Gebühren von 38 Franken pro Monat fällig.

Bei der Regionalpolizei Suret heisst es auf Anfrage aber auch: «Es ist angedacht, das mittlerweile 22 Jahre alte Parkierungsreglement der heutigen Situation anzupassen. Dann kann ich mir vorstellen, dass man die grösseren, gemeindeeigenen Parkplätze bewirtschaftet.»

In Fahrwangen ist ein neues Parkreglement bereits in Arbeit. Bisher kostet Parkieren für Personen- und Lieferwagen oder Anhänger bis zu einer Tonne 40 Franken monatlich. In Brunegg sind es 60 Franken pro Parkplatz und Monat,

Ausführliche Reglemente in Lenzburg, Buchs und Schafisheim

Und dann sind da noch die Gemeinden, die bereits über ein ausführliches Parkierreglement verfügen. So die Stadt Lenzburg, in der auf den blauen Parkplätzen etwa um die Altstadt herum lediglich eine halbe Stunde lang gratis parkiert werden kann.

Ansonsten ist das Parkieren auf öffentlichem Grund je nach Standort unterschiedlich teuer. Auch fürs Dauerparkieren gelten unterschiedliche Tarife: Monatlich sind das entweder 60 Franken (oberirdischer Platz, nicht fest zugeordnet), 80 Franken (oberirdisch, fest zugeordnet) oder 130 Franken (Tiefgarage).

In Buchs kosten Dauerparkplätze 60 bis 110 Franken, je nachdem, ob sie sich drinnen oder draussen befinden. Das gesamte Siedlungsgebiet, ausser dem Gebiet Lostorf, gehöre zu ein und derselben Parkraumzone.

Wo Parkieren mit Parkscheibe signalisiert ist, kann das Auto werktags zwischen 8 und 19 Uhr und am Samstag zwischen 8 und 17 Uhr während maximal dreier Stunden gratis abgestellt werden, danach braucht es eine Bewilligung. Ausserhalb dieser Zeiten ist das Parkieren gratis. Auf den Zentrumsparkplätzen kann 30 Minuten lang gratis und ab dann für einen Franken pro Stunde parkiert werden.

Schafisheim hat in seinem Reglement die Gemeinde in Parkraumzonen unterteilt. In der Zone der Quartier- und Gemeindestrassen kann man mit Parkscheibe vier Stunden gratis parkieren, jede weitere Stunde kostet 80 Rappen.

Eine monatliche Bewilligung für diese Zone ist für 80 Franken zu haben, für ein Jahr kostet sie 800 Franken. Und, so teilt die Kanzlei auf Anfrage mit: «Die Einhaltung des Strassenverkehrsgesetzes wird durch die Regionalpolizei (wie in anderen Gemeinden auch) kontrolliert.»

