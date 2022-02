Vegane Backwaren: Pia Eichenberger startet mit Veganlicious durch

Othmarsingen Von der Turntable-Torte bis zum Hochzeitsgebäck: «Vegan ist genauso gut!» Pia Eichenberger lebt vegan und setzt sich stark mit der Ernährung auseinander. Aus dem eigenen Lebensstil hat sie ein Business gemacht: Sie hat ihr veganes Kosmetikstudio nach 20 Jahren geschlossen und bietet dort nun Kurse an, bei denen ohne tierische Produkte gebacken wird. Eva Wanner Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Pia Eichenberger aus Othmarsingen betreibt Veganlicious. Sie stellt vegane Torten, Cupcakes und mehr her und befüllt einen Trommelautomaten. Eva Wanner

Es sieht aus wie ein Cupcake, riecht wie ein Cupcake und schmeckt wie ein Cupcake. Ergo: Es ist ein Cupcake. Genau das überrascht aber manche Menschen. Jene, die skeptisch gegenüber dem Veganismus sind. Denn was Pia Eichenberger unter ihrem Label «Veganlicious» (also «vegan» und «delicious») herstellt, ist ohne tierische Produkte zubereitet.

«Das schmeckt man ja gar nicht!», höre sie denn auch oft. «Wieso sollte man auch?», fragt sie dann zurück. Denn ihre Botschaft lautet: «Vegan ist genauso gut!» Und das auch ausserhalb der grossen Städte, in ihrem Fall in Othmarsingen.

Eichenberger selbst lebt seit rund siebeineinhalb Jahren ohne tierische Produkte. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes habe sie ein Buch geschenkt bekommen, in dem es um die Ernährungsweise und Tierhaltung geht.

«Meinen Sohn an der Brust, in der Hand das Buch fragte ich mich, wie ich mich wohl fühlen würde, wenn man mir mein Kind einfach so wegnehmen würde. Als ich das Buch fertig gelesen hatte, hörte ich auf, tierische Produkte zu essen, obwohl ich sie sehr gerne mag», beschreibt sie den Wendepunkt in ihrem Leben. Sie konnte es einfach nicht mehr.

Vom Kosmetik- zum Back- und Kochstudio

Vor 20 Jahren übernahm Eichenberger an der Lenzburgerstrasse in Othmarsingen ein Kosmetikgeschäft. An derselben Adresse im selben Geschäft geht es seit Anfang Jahr mit veganem Business weiter.

Allerdings geht’s nicht mehr um Schönheit, sondern um Kulinarik: Eichenberger führt in ihrem «cook & bake»-Studio Kurse durch im Backen und Dekorieren von Kuchen, Cupcakes, Guetzli und Co. und wird auch Polterabende anbieten. Eine Freundin von ihr erteilt am selben Ort vegane Kochkurse (www.veganlicious.ch).

Vor dem Kurslokal steht ein Trommelautomat, den sie regelmässig mit Süssem befüllt, auch mit veganen Crèmeschnitten. «Ich habe schon erlebt, dass kurz nach 8 Uhr, kaum hatte ich sie in den Automaten gestellt, jemand mit einer Basler Autonummer hielt und Crèmeschnitten kaufte», meint sie lachend. Es sei definitiv ein Bedarf für das vegane Gebäck vorhanden. Ihre Bekanntheit steigert sie auch durch viele Fotos und regelmässige Tutorials, die sie auf Instagram (veganlicious.ch) postet.

Backen, so sagt sie, sei ihre Leidenschaft. Sie könne Stunden damit verbringen, Neues auszuprobieren oder detailreiche Dekorationen anzubringen. Und das ist spürbar. Den Frühling beispielsweise, den sie auf einem Cupcake arrangiert, schmeckt man auch beim Abbeissen. Der Fantasie seien kaum Grenzen gesetzt. Von der Einhorn- über die Taucher- bis zur Mischpult-Torte sei alles möglich. Ebenso Cupcakes, Guetzli und vieles mehr.

Nicht alles gelang auf Anhieb

Dass sie vor zwei Jahren damit anfing, die veganen Leckereien nicht nur für die eigene Familie, sondern auf Auftrag hin herzustellen, hat sie einer Freundin zu verdanken: «An einem Freitag startete sie quasi einen Notruf bei mir – ihre Kuchenbestellung für den Montag war storniert worden. Sie meinte, ich backe doch so gerne und vegan, ob ich ihr helfen könne.» In Rekordzeit backte und verzierte sie, die sich ihr Können selbst beigebracht hat, drei Kuchen.

Das war der Auslöser für Eichenberger, zu pröbeln und zu testen. Sie hat aber nicht immer alles aufgetischt, sondern oft etwas weggeworfen, weil es nicht gelang. Sie erinnert sich noch, wie sie ihrem Mann zum Geburtstag unbedingt eine dreistöckige Torte backen wollte. «Der erste Versuch war nicht stabil genug und der zweite schmeckte leider gar nicht.» Einer der Gäste sah sich darin bestätigt, dass veganes Gebäck eben einfach nicht mundet.

Ein Jahr später aber, als Eichenberger schon einiges mehr an Erfahrung und Übung hatte, musste er seine Meinung revidieren; diesmal war die Geburtstagstorte sehr gelungen. Und auch sonst, bei aller Skepsis gibt es immer wieder erfreuliche Feedbacks: «Beispielsweise von Nicht-Veganerinnen und Nicht-Veganern, die finden, mein Gebäck sei sogar leckerer als das, was sie sonst essen.»

